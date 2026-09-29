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Como 1907 v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Die Ablösesumme soll lediglich "symbolisch" sein! Brisantes Vertragsdetail bei begehrtem Cesc Fabregas enthüllt

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Cesc Fàbregas

Arsenal, Chelsea und Barcelona hätten wohl die theoretische Möglichkeit, Trainer Cesc Fabregas zu verpflichten.

Trainer Cesc Fabregas von Como 1907 hat für Arsenal, Chelsea und den FC Barcelona eine günstige Ausstiegsklausel, wie Transferexperte Gianluca Di Marzio nun enthüllte.

In dem bis 2028 datierten Arbeitsvertrag des 38-jährigen Spaniers befindet sich demnach ein Passus, der genau diesen drei Topklubs - allesamt Ex-Vereine des Spielers Fabregas - die Tür öffnen könnte. Die festgeschriebene Ablösesumme sei laut des Berichts lediglich "symbolisch" bemessen.

Bei den Katalanen wird Fabregas angeblich bereits auf der Shortlist geführt, falls die Ära von Hansi Flick endet. Der deutsche Cheftrainer hatte bei seiner Vertragsverlängerung bis 2028 angedeutet, dass dieses Engagement seine letzte Station im Profifußball sein könnte. Für Barcelona stellt Fabregas somit eine naheliegende Zukunftsoption dar.

Schon in der Vergangenheit weckte Fabregas Begehrlichkeiten bei europäischen Spitzenvereinen. Im Sommer 2025 klopfte neben RB Leipzig auch Champions-League-Finalist Inter Mailand beim damaligen Aufsteiger aus Como an.

Comos Präsident Mirwan Suwarso schob Wechselabsichten damals jedoch öffentlich einen Riegel vor: "Wir wurden von mehreren Vereinen angefragt, aber unsere Position bleibt dieselbe: Wir wollen weiter wachsen und zusammenarbeiten. Und so bleibt es auch. Dies ist die Geschichte", sagte Suwarso laut der Tageszeitung La Repubblica.

Como 1907 v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images

Cesc Fabregas mit Como 1907 enorm erfolgreich

Fabregas selbst, der beim Klub vom Comer See nicht nur an der Seitenlinie steht, sondern auch Anteile hält, bekräftigte seinerzeit: "Ich habe mit diesem Verein angefangen, weil ich an ein langfristiges Projekt dachte. Ich möchte meine Karriere nicht in einem Verein beenden, in dem es ein oder zwei Jahre lang ein Projekt gibt, und dann ist alles vorbei. Ich glaube wirklich an das langfristige Projekt von Como, ich bin als Spieler hierhergekommen und ich bin sehr, sehr glücklich, weil ich hier so arbeiten kann, wie ich will."

Der Erfolg gibt Fabregas bislang mehr als Recht. Nach Platz zehn im ersten Jahr nach dem Aufstieg landete man in der Vorsaison auf den letzten Drücker auf dem sensationellen Rang vier, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigte.

Kein Wunder also, dass Fabregas im zurückliegenden Sommer erneut zahlreiche Interessenten hatte. Manchester City, Real Madrid und Bayer Leverkusen wurden etwa mit ihm in Verbindung gebracht.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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