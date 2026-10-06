Dicke Überraschung! Dani Carvajal steht offenbar vor Wechsel zu einem Rivalen von Real Madrid

Wie die Marca berichtet, stehe die königliche Ikone vor einem Wechsel zum FC Getafe, der mit Hochdruck an einer Verpflichtung des spanischen Europameisters arbeite. Die Verhandlungen seien bereits weit fortgeschritten.

Bevor Carvajal aber beim Ligarivalen von Real unterschreiben kann, muss die Finanzkontrollinstanz der spanischen La Liga noch sein Okay mit Blick auf das Gehaltsgefüge des Tabellenelften geben, schließlich ist die Gehaltsobergrenze bei Getafe deutlich niedriger als bei Real.

Zuletzt hatte Calciomercato berichtet, dass Carvajal nach den bitteren und langfristigen Ausfällen von Alexis Saelemaekers und Pervis Estupinan auch bei der AC Milan ein Kandidat sei. Allerdings sollen die Rossoneri auch Raphael Guerreiro auf dem Zettel haben, dessen Vertrag beim FC Bayern zum 30. Juni ausgelaufen war und der dementsprechend ebenfalls vereinslos ist.

Dani Carvajal wird zur spielenden Legende bei Real Madrid - und zum Seuchenvogel

Mehr als zwei Jahrzehnte spielte Carvajal für seinen Herzensklub Real Madrid, absolvierte in dieser Zeit 451 Pflichtspiele für die Profis (14 Tore, 66 Vorlagen). Eine Saison weilte er sogar in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen, ehe Real von einer Rückkaufklausel Gebrauch machte und Carvajal zurückbeorderte. Anschließend gewann er mit den Königlichen unter anderem sechsmal die Champions League, viermal die spanische Meisterschaft und zweimal die Copa del Rey.

Nach dem Gewinn des EM-Titels in Deutschland 2024 blieb Carvajal jedoch das Verletzungspech treu. Auf eine schwere Kreuzbandverletzung im Oktober nach der Euro folgten immer wieder weitere Rückschläge. In der vergangenen Saison verpasste er 18 Pflichtspiele für Real, zudem zog er sich kurz vor Saisonende einen Haarriss im Fuß zu. In den WM-Kader wurde er auch deshalb nicht mehr berufen.

Anschließend wurde es ruhig um den 34 Jahre alten Routinier. Doch das könnte sich bald ändern. Sollte Carvajal tatsächlich bei Getafe anheuern, würde um die Jahreswende rum das große Wiedersehen mit Real anstehen. Am kommenden Wochenende ist der Klub aus Madrid zu Gast beim noch ungeschlagenen FC Barcelona. Auch diese Partie hätte für Carvajal sicherlich einen gewissen Reiz.



