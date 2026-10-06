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CarvajalGetty Images
Jonas Rütten

Dicke Überraschung! Dani Carvajal steht offenbar vor Wechsel zu einem Rivalen von Real Madrid

La Liga
Transfers
D. Carvajal
Getafe
Real Madrid

Seitdem sein Vertrag bei Real Madrid ausgelaufen ist, ist Dani Carvajal vereinslos. Das könnte sich jedoch zeitnah ändern.

Wie die Marca berichtet, stehe die königliche Ikone vor einem Wechsel zum FC Getafe, der mit Hochdruck an einer Verpflichtung des spanischen Europameisters arbeite. Die Verhandlungen seien bereits weit fortgeschritten.

Bevor Carvajal aber beim Ligarivalen von Real unterschreiben kann, muss die Finanzkontrollinstanz der spanischen La Liga noch sein Okay mit Blick auf das Gehaltsgefüge des Tabellenelften geben, schließlich ist die Gehaltsobergrenze bei Getafe deutlich niedriger als bei Real.

Zuletzt hatte Calciomercato berichtet, dass Carvajal nach den bitteren und langfristigen Ausfällen von Alexis Saelemaekers und Pervis Estupinan auch bei der AC Milan ein Kandidat sei. Allerdings sollen die Rossoneri auch Raphael Guerreiro auf dem Zettel haben, dessen Vertrag beim FC Bayern zum 30. Juni ausgelaufen war und der dementsprechend ebenfalls vereinslos ist.

Dani Carvajal wird zur spielenden Legende bei Real Madrid - und zum Seuchenvogel

Mehr als zwei Jahrzehnte spielte Carvajal für seinen Herzensklub Real Madrid, absolvierte in dieser Zeit 451 Pflichtspiele für die Profis (14 Tore, 66 Vorlagen). Eine Saison weilte er sogar in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen, ehe Real von einer Rückkaufklausel Gebrauch machte und Carvajal zurückbeorderte. Anschließend gewann er mit den Königlichen unter anderem sechsmal die Champions League, viermal die spanische Meisterschaft und zweimal die Copa del Rey.

Nach dem Gewinn des EM-Titels in Deutschland 2024 blieb Carvajal jedoch das Verletzungspech treu. Auf eine schwere Kreuzbandverletzung im Oktober nach der Euro folgten immer wieder weitere Rückschläge. In der vergangenen Saison verpasste er 18 Pflichtspiele für Real, zudem zog er sich kurz vor Saisonende einen Haarriss im Fuß zu. In den WM-Kader wurde er auch deshalb nicht mehr berufen.

Anschließend wurde es ruhig um den 34 Jahre alten Routinier. Doch das könnte sich bald ändern. Sollte Carvajal tatsächlich bei Getafe anheuern, würde um die Jahreswende rum das große Wiedersehen mit Real anstehen. Am kommenden Wochenende ist der Klub aus Madrid zu Gast beim noch ungeschlagenen FC Barcelona. Auch diese Partie hätte für Carvajal sicherlich einen gewissen Reiz.


Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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