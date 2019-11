DFB-U21-Trainer Stefan Kuntz: "Was ist schiefgelaufen?"

DFB-U21-Coach Kuntz zeigt sich besorgt über die Situation des Nachwuchses im deutschen Fußball. Dabei prangert er vor allem fehlende Spielzeit an.

U21-Trainer Stefan Kuntz macht sich langfristig Sorgen um den Nachwuchs im deutschen Fußball. "Bei uns sind es nur noch neun Jungs, die überhaupt zum Kader eines Erstligisten zählen – davon haben am letzten Spieltag nur zwei von Beginn an gespielt", sagte der Europameister von 1996 bei ran.de, "da müssen wir uns fragen, was in der Zwischenzeit schiefgelaufen ist? Drei meiner Jungs blieben sogar in der 2. Liga ohne Spielminute. Das sind definitiv Daten und Fakten, über die wir uns Gedanken machen müssen."

Es gehe unter dem Strich darum, "einen Weg zu finden, unsere Talente bestmöglich weiterzuentwickeln und dahin zu bringen, dass sie in ihren Klubs regelmäßige Einsatzzeiten bekommen", betonte Kuntz.

Ex-Profi Kuntz ist seit 2016 Trainer der deutschen U21, mit der er 2017 die U21-Europameisterschaft im Finale gegen gewann. Bei der EM 2019 erreichte sein Team den zweiten Platz, nach einem erneuten Finale gegen Spanien.