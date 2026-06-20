Nach dem überzeugenden 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao wartet auf die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft die nächste Herausforderung. Am Samstag, den 20. Juni, trifft das DFB-Team im zweiten Gruppenspiel auf die Elfenbeinküste. Anpfiff im BMO Field in Toronto ist um 22 Uhr.

GOAL zeigt Euch, wo Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

DFB Team heute live bei ARD oder ZDF: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free TV und kostenlos im Live Stream?





Das Duell zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste wird live im ZDF sowie bei MagentaTV übertragen. Im Free-TV ist die Partie kostenlos im ZDF zu sehen, wo Oliver Schmidt das Spiel kommentiert.

Auch MagentaTV zeigt die Begegnung live. Dort führt Wolff Fuss als Kommentator durch die 90 Minuten. Der Telekom-Anbieter überträgt während der Weltmeisterschaft sämtliche Spiele und hält darüber hinaus die Exklusivrechte an 44 Begegnungen.

DFB Team heute live bei ARD oder ZDF: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free TV und kostenlos im Live Stream? Wichtigste Infos

Begegnung Deutschland vs. Elfenbeinküste Wettbewerb WM 2026 Spieltag 2 (Gruppenphase) Datum 20. Juni 2026 Uhrzeit 22 Uhr Ort BMO Field, Toronto (Kanada) TV MagentaTV, ZDF Livestream MagentaTV, zdf.de Liveticker SPOX

DFB Team heute live bei ARD oder ZDF: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free TV und kostenlos im Live Stream? Die Tabelle der Gruppe E

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Deutschland 1 1 0 0 7:1 6 3 2 Elfenbeinküste 1 1 0 0 1:0 1 3 3 Ecuador 1 0 0 1 0:1 -1 0 4 Curaçao 1 0 0 1 1:7 -6 0















