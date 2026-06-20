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DFB Team heute live bei ARD oder ZDF: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free TV und kostenlos im Live Stream?

Weltmeisterschaft
Deutschland - Elfenbeinküste
Deutschland
Elfenbeinküste

Für die deutsche Nationalmannschaft steht bei der Weltmeisterschaft das nächste Gruppenduell an. Gegner ist die Elfenbeinküste. GOAL verrät, wo die Partie live im TV und Livestream übertragen wird.

Nach dem überzeugenden 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao wartet auf die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft die nächste Herausforderung. Am Samstag, den 20. Juni, trifft das DFB-Team im zweiten Gruppenspiel auf die Elfenbeinküste. Anpfiff im BMO Field in Toronto ist um 22 Uhr.

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GOAL zeigt Euch, wo Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

DFB Team heute live bei ARD oder ZDF: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free TV und kostenlos im Live Stream?


Das Duell zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste wird live im ZDF sowie bei MagentaTV übertragen. Im Free-TV ist die Partie kostenlos im ZDF zu sehen, wo Oliver Schmidt das Spiel kommentiert.

Auch MagentaTV zeigt die Begegnung live. Dort führt Wolff Fuss als Kommentator durch die 90 Minuten. Der Telekom-Anbieter überträgt während der Weltmeisterschaft sämtliche Spiele und hält darüber hinaus die Exklusivrechte an 44 Begegnungen.

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DFB Team heute live bei ARD oder ZDF: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free TV und kostenlos im Live Stream? Wichtigste Infos

Begegnung

Deutschland vs. Elfenbeinküste

Wettbewerb

WM 2026

Spieltag

2 (Gruppenphase)

Datum

20. Juni 2026

Uhrzeit

22 Uhr

Ort

BMO Field, Toronto (Kanada)

TV

MagentaTV, ZDF

Livestream

MagentaTV, zdf.de

Liveticker

SPOX

DFB Team heute live bei ARD oder ZDF: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free TV und kostenlos im Live Stream? Die Tabelle der Gruppe E

Platz

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

Deutschland

1

1

0

0

7:1

6

3

2

Elfenbeinküste

1

1

0

0

1:0

1

3

3

Ecuador

1

0

0

1

0:1

-1

0

4

Curaçao

1

0

0

1

1:7

-6

0





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