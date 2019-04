DFB-Pokal: Hamburger SV vs. RB Leipzig heute kostenlos im TV und LIVE-STREAM - so geht's

Halbfinale im DFB-Pokal, der Hamburger SV empfängt RB Leipzig. Wir sagen Euch, wie Ihr die Partie im TV und LIVE-STREAM kostenlos sehen könnt.

Wer fährt nach Berlin? Im Halbfinale des DFB-Pokals kämpfen der und um den Einzug ins Finale. Anstoß der Partie ist am Dienstag um 20.45 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg.

Nach dem 5:3 in Erndtebrück, einem 3:0 in Wiesbaden, einem 1:0 gegen Nürnberg und dem 2:0 in Paderborn wollen die Hanseaten heute die nächste Hürde im Pokal nehmen. Es wäre die erste Finalteilnahme des HSV nach über 30 Jahren. 1987 setzte man sich mit 2:1 gegen die Stuttgarter Kickers durch. Leipzig träumt dagegen nach einem 3:1 bei Viktoria Köln, dem 2:0 gegen Hoffenheim, einem 1:0 gegen Wolfsburg und dem 2:1 in Augsburg von der ersten Finalteilnahme der Vereinsgeschichte. Bisher sind die Vereine erst in vier -Spielen aufeinandergetroffen. Einmal gewann der HSV, in zwei Spielen siegte Leipzig und einmal wurden die Punkte geteilt.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Halbfinale des DFB-Pokals zwischen dem Hamburger SV und RB Leipzig im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Zudem informieren wir Euch über die Aufstellungen beider Teams sowie mögliche LIVE-TICKER.

Hamburger SV (HSV) gegen RB Leipzig: Das Halbfinale des DFB-Pokals in der Übersicht

Duell Hamburger SV gegen RB Leipzig Datum Dienstag, 23. April 2019, 20.45 Uhr Ort Volksparkstadion, Hamburg Zuschauer 57.270 Zuschauer

Hamburger SV (HSV) vs. RB Leipzig heute kostenlos und live im TV sehen? So funktioniert's

Soviel vorweg: Alle Spiele des laufen beim Pay-TV-sender Sky. Aber auch ohne Sky-Abo könnt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen dem Hamburger SV und RB Leipzig heute live verfolgen, denn auch die ARD zeigt das Halbfinale des DFB-Pokals.

Moderator Alexander Bommes wird Euch ab 20.15 Uhr auf die Partie einstimmen. Anschließend übernimmt Gerd Gottlob und wird die Begegnung kommentieren.

Hamburger SV (HSV) vs. RB Leipzig: Das Halbfinale des DFB-Pokals heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen

Weil die ARD das Duell im linearen TV zeigt, bietet das Erste auch einen kostenlosen LIVE-STREAM an. Das bedeutet, dass Ihr am Dienstag auch das Aufeinandertreffen zwischen Hamburg und Leipzig auf der Webseite des Senders schauen könnt.

Inhaltlich ist die Sendung deckungsgleich mit der aus dem TV, also Moderator, Experte und Kommentator sind identisch. Hier geht's direkt zum ARD-LIVE-STREAM von HSV gegen RB Leipzig.