Den DFB-Pokal im Free-TV sehen: Alle Infos zur Übertragung der ersten Runde

Im DFB-Pokal steht an diesem Wochenende die erste Runde auf dem Programm. Aber werden manche Spiele auch im Free-TV übertragen? Hier gibt's die Infos!

Mit großer Spannung fiebert der deutsche Fußball der ersten Runde des DFB-Pokals entgegen. Wie schon bei David gegen Goliath wollen die kleinen Vereine gegen den scheinbar unbezwingbaren Gegner für eine Überraschung sorgen. Nachdem am Freitag schon die ersten beiden Begegnungen ausgetragen wurden, folgen ab Samstag um 15.30 Uhr die nächsten Duelle.

Ihr möchtet wissen, welche Sender die erste Runde des DFB-Pokals live im Free-TV zeigen? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen. Zudem findet Ihr hier auch eine Übersicht über die einzelnen Ansetzungen.

Die erste Runde des DFB-Pokals im Free-TV sehen - geht das?

Der ist für die kleinen Vereine das Ereignis des Jahres und für die großen Vereine ein erster Gradmesser für die neue Saison. Viele Zuschauer stellen sich deshalb die Frage, ob einige Spiele der ersten Runde auch im Free-TV zu sehen sein werden.

Drei TV-Anbieter haben sich in dieser Saison die Übertragungsrechte am DFB-Pokal gesichert. Das größte Rechtepaket besitzt jedoch erneut der Pay-TV-Sender Sky, bei dem Ihr von der ersten Runde bis zum Finale alle Spiele des DFB-Pokals live und in voller Länge schauen könnt.

Doch wie schon in den letzten Jahren werden einige Duelle auch im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. In der ersten Runde fallen die Begegnungen zwischen dem und sowie dem FC Düren und dem FC Bayern unter diese Regelung.

Aber bei welchen Sendern sind die jeweiligen Spiele zu sehen? Das öffentlich-rechtliche Fernsehen, genauer Das Erste, wird das Aufeinandertreffen zwischen Duisburg und dem BVB im Free-TV übertragen und beginnt am Montag schon um 20.15 Uhr mit der Übertragung.

Moderatorin Jessy Welmer begrüßt Euch eine halbe Stunde vor Anstoß zu den Vorberichten. Unterstützt wird sie von Thomas Broich, der als Experte im Einsatz ist. Tom Bartels wird anschließend als Kommentator aus dem Duisburger Stadion übernehmen.

Die schon angesprochene Begegnung zwischen Düren und FC Bayern, die wegen der Teilnahme des deutschen Rekordmeisters am CL-Finale jedoch erst am Donnerstag, den 15. Oktober, um 20.45 Uhr ausgetragen wird, ist beim privaten TV-Sender Sport1 zu sehen.

Die erste Runde des DFB-Pokals kostenlos im LIVE-STREAM sehen - so funktioniert's

Zusätzlich zur Übertragung im Free-TV habt Ihr auch die Möglichkeit, Euch die Spiele von Borussia Dortmund und dem FC Bayern kostenlos im LIVE-STREAM anzusehen. Um diese von unterwegs streamen zu können, benötigt Ihr nur ein mobiles Endgerät, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Indem Das Erste die TV-Rechte für die Begegnung zwischen dem MSV Duisburg und Borussia Dortmund besitzt, wird diese auch im LIVE-STREAM beim öffentlich-rechtlichen Sender zu sehen sein. Dafür müsst Ihr nur auf die Webseite des Senders gehen und schon könnt Ihr das Programm rund um die Uhr auch im Internet sehen.

Sport1 handhabt sein Streamingangebot ähnlich unkompliziert. Auch um das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Düren und dem FC Bayern sehen zu können, müsst Ihr nur auf die offizielle Homepage des Senders gehen. Anschließend lässt sich das Programm auch im LIVE-STREAM schauen.

Wusstet Ihr außerdem, dass Ihr alle Spiele des DFB-Pokals auch live bei OneFootball sehen könnt? Für 3,99 Euro könnt Ihr Euch jede Begegnung im LIVE-STREAM kaufen und diesen gleich über den "Stream-Tab" der App ansehen. Die Abrechnung erfolgt über Euren App-Store.

DFB-Pokal im Free-TV sehen: Die Ansetzungen am Samstag, den 12. September 2020

BEGEGNUNG UHRZEIT ÜBERTRAGUNG - 15.30 Uhr Sky Sport 4 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball - 15.30 Uhr Sky Sport 5 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball FC Oberneuland - 15.30 Uhr Sky Sport 6 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball VSG Altglienicke - 15.30 Uhr Sky Sport 7 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball Union Fürstenwalde - 15.30 Uhr Sky Sport 8 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball Eintracht Celle - 15.30 Uhr Sky Sport 9 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball FV Egers - 15.30 Uhr Sky Sport 10 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball SV Todesfelde - 15.30 Uhr Sky Sport 11 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball - 18.30 Uhr Sky Sport 4 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball - 18.30 Uhr Sky Sport 5 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball SSV Ulm - 18.30 Uhr Sky Sport 6 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball Carl Zeiss Jena - 20.45 Uhr Sky Sport 3 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball

DFB-Pokal im Free-TV sehen: Die Ansetzungen am Sonntag, den 13. September 2020

BEGEGNUNG UHRZEIT ÜBERTRAGUNG 1. FC Schweinfurt - Schalke 04 15.30 Uhr Sky Sport 4 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball Hansa Rostock - 15.30 Uhr Sky Sport 5 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball Eintracht Norderstedt - 15.30 Uhr Sky Sport 6 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball Chemnitzer FC - TSG Hoffenheim 15.30 Uhr Sky Sport 7 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball SV Elversberg - 15.30 Uhr Sky Sport 8 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball - 15.30 Uhr Sky Sport 9 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball SC Wiedenbrück - 15.30 Uhr Sky Sport 10 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball FC Rielasingen-Arlen - 15.30 Uhr Sky Sport 11 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball TSV Steinbach-Haiger - 15.30 Uhr Sky Sport 1 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball Waldhof Mannheim - 18.30 Uhr Sky Sport 4 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball Wehen Wiesbaden - 18.30 Uhr Sky Sport 5 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball 1. FC Magdeburg - SV Darmstadt 18.30 Uhr Sky Sport 6 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball

DFB-Pokal im Free-TV sehen: Die Ansetzungen am Montag, den 14. September 2020