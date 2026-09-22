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Germany v Northern Ireland - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport

Deutschland oder Italien? Nicolo Tresoldi will sich erst 2027 entscheiden

UEFA Nations League A
Lettland U21 - Deutschland U21
Deutschland U21
EURO U21 Qualification
Deutschland
Italien
N. Tresoldi

In Nicolo Tresoldis Brust schlagen zwei Herzen. Deswegen macht der begehrte Angreifer sich die Entscheidung über seine Zukunft in der A-Nationalmannschaft nicht leicht.

Jürgen Klopp will ihn, Roberto Mancini will ihn, doch Nicolo Tresoldi lässt sich noch Zeit: Der Stürmer wird die Entscheidung zwischen Deutschland und Italien erst nach der U21-EM im Sommer 2027 treffen.

"Mein Herz ist 50:50. Beide Länder bedeuten mir sehr viel", sagte der 22-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde. Bis dahin will der Torjäger des FC Brügge weiter das Trikot der deutschen U21-Auswahl tragen.

Schon am Samstag läuft Tresoldi somit in der EM-Qualifikation wieder für das Team von Trainer Antonio Di Salvo auf. "Ich trage mit Stolz das Deutschland-Trikot, bin super gerne hier. Ich möchte noch die EM hier spielen. Danach werden wir sehen, wie es weitergeht", sagte er.

Bundestrainer Klopp hatte zuletzt den Austausch mit Tresoldi gesucht. "Wir hatten gute Gespräche. Ich habe Kloppo meine Situation erklärt, und er hat es verstanden. Er ist ein super Mensch. Das war kein Trainer-Spieler-Gespräch, sondern wie ein Vater-Sohn-Gespräch. Er meinte, dass die Tür für mich immer offen ist", sagte Tresoldi.

Auch Italiens neuer Nationaltrainer Mancini hatte zuletzt bei Tresoldi angeklopft. "Zu ihm habe ich das Gleiche gesagt wie zu Kloppo", so Tresoldi, der über seine Mutter auch für Argentinien spielberechtigt wäre.

Der auf Sardinien geborene Tresoldi war im Alter von 13 Jahren mit seiner Familie aus Italien nach Deutschland gezogen, seit 2022 spielt er für die Nachwuchsmannschaften des DFB. "Es ist nicht nur so, dass nur mein Vater aus Italien kommt. Auch ich bin da geboren, bin da aufgewachsen", sagte er.

Im Sommer war Tresoldi laut Julian Nagelsmann "super nah" an einer WM-Teilnahme. Der Stürmer verbuchte 23 Tore und neun Vorlagen in seiner Debüt-Saison in Belgien, traf in der Champions League gegen den FC Barcelona, Atlético Madrid und zuletzt gegen Aston Villa.

DFB-Trainer Di Salvo ist derweil weiter optimistisch. "Nicolo hat sich nicht gegen Deutschland und auch nicht gegen Italien entschieden, sondern für die U21. Ich finde, das ist ein tolles Zeichen für uns, für unseren Weg", sagte der Coach am Montag.

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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