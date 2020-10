DFB-Team - Bundestrainer Joachim Löw weist Kritik zurück: "Ich sehe das große Ganze"

Bundestrainer Joachim Löw hat sich gegen die Kritik an seiner Person gewehrt. Bei seinen Entscheidungen sehe er immer "das große Ganze".

Joachim Löw hat die jüngste Kritik an seiner Personalauswahl und den Vorwurf der Arroganz zurückgewiesen. "Natürlich bin ich reflektiert", betonte der Bundestrainer vor dem Nations-League-Spiel in Kiew gegen die in der ARD: "Nach jedem Spiel, nach jedem Training frage ich mich: Was hätten wir besser machen können, wo können wir den Hebel ansetzen?"

Er "akzeptiere" die Kritik, betonte Löw, "aber ich habe meine Gründe und weiß, was ich tue." Er gehe seinen Weg "aus Überzeugung", ergänzte Löw, "ich sehe das große Ganze - nicht immer nur ein einziges Spiel oder Ergebnis in einem Testspiel."

DFB-Team - Bundestrainer Löw über Matthäus-Kritik: "Ist mir völlig egal"

Unter anderem Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und der frühere Bundestrainer Berti Vogts hatten moniert, dass Löw im Länderspiel gegen die (3:3) eine B-Elf aufgeboten hatte. Löw begründete dies mit der hohen Belastung für seine Topstars um die Münchner Triple-Sieger.

Als er am Freitag auf die Kritik angesprochen wurde, sagte Löw, diese sei ihm "völlig egal". Dies wurde ihm vielfach als Arroganz ausgelegt. Dass Matthäus aktuell anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des WM-Triumphs von 1990 mit seinen Weltmeister-Kollegen in der Toskana feiere, sei "vielleicht ganz gut für mich", witzelte Löw am Samstag: "Da kann er die Kritik nicht äußern."