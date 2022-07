Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Frankreich? Das Halbfinale der Frauen-EM live im TV und LIVE-STREAM

Im Halbfinale der EM der Frauen trifft Deutschland auf Frankreich. GOAL erklärt, wie das Spiel kostenlos im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Es geht um das letzte Finalticket bei dieser Frauen-EM: Die deutsche Nationalmannschaft trifft auf die Auswahl Frankreichs. Anstoß im Stadium MK in Milton Keynes ist am Mittwoch um 21.00 Uhr.

Die deutsche Nationalmannschaft ist das einzige Team, das in diesem Turnier noch keinen Treffer kassiert hat: Nach der überzeugenden 9:0-Gruppenphase gab es im Viertelfinale ebenfalls keine Flecken auf der weißen Weste, mit einem 2:0 gegen Österreich qualifizierte man sich für das Halbfinale.

Damit sind die deutschen Nationalspielerinnen schon weiter als bei der letzten EM-Ausgabe im Sommer 2017: Damals scheiterte man im Viertelfinale an Dänemark. Am Mittwoch geht es gegen Frankreich, das sich mit 1:0 gegen Titelverteidiger Niederlande durchsetzen konnten.

Die Einschaltquoten der deutschen Nationalmannschaft sind enorm, auch am Mittwoch wird es wieder ein Fußballfest. GOAL erklärt, wie das Spiel Deutschlands gegen Frankreich LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird!

Fußball-EM der Frauen: Die Ausgabe 2022 im Überblick

Wettbewerb Fußball-Europameisterschaft der Frauen Austragungsland England Zeitraum 6. Juli - 31. Juli 2022 Finale 18 Uhr | 31. Juli 2022 | Wembley Stadium | London Rekordsieger Deutschland (Acht Titel) Titelverteidiger Niederlande

Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Frankreich bei der Frauen-EM 2022 live? Die TV-Übertragung des Halbfinals im Überblick

Das Aus im Viertelfinale war für Frankreich jahrelang Gang und Gebe: Fünfmal in Folge scheiterten die Französinnen in der Runde der letzten Acht - der Fluch ist aber endlich gebrochen: Mit dem 1:0 gegen die Titelverteidigerinnen aus den Niederlanden stehen auch die Bleues im Halbfinale!

Uns erwartet ein richtig spannendes Duell - historisch haben die Deutschen hier die Nase vorne. In 20 Spielen konnte der DFB elf Siege einfahren (Vier Unentschieden, fünf Niederlagen). Bei den vier Spielen bei einer EM oder WM ging jedes Mal die deutsche Nationalmannschaft als Sieger vom Platz.

Finale am 31. Juli: Dann findet die Fußball-EM der Frauen statt!

Gruppenphase: 6.-18. Juli

Viertelfinale: 20.-23. Juli

Halbfinale: 26. und 27. Juli

Finale: 31. Juli

Die deutsche Nationalmannschaft im kostenlosen Fernsehen? So seht ihr Deutschland - Frankreich am Mittwoch im Free-TV

Es herrschen also gute Vorzeichen für die deutsche Nationalmannschaft vor dem Halbfinale, aber natürlich wollen die Französinnen es jetzt auch bis in das Finale schaffen. Wie wird das Spiel denn übertragen? Und gibt es das Halbfinale auch im Free-TV zu sehen?

An dieser Stelle haben wir richtig gute Neuigkeiten für euch: Gleich drei Anbieter (!) übertragen in diesem Sommer die Spiele der Europameisterschaft live - jedes einzelne Spiel ist dabei kostenlos im TV und / oder LIVE-STREAM zu sehen!

ZDF und ARD übertragen die Länderspiele kostenlos! So seht Ihr Deutschland - Frankreich im Free-TV

ARD, ZDF und DAZN: Diese drei Sender bzw. Streamingplattformen sind die Anbieter, die momentan die EM live übertragen! ARD und ZDF wechseln sich dabei tageweise immer ab - es passiert also nicht, dass beide Sender an einem Tag das gleiche Spiel übertragen. Nicht jedes Spiel war bisher im linearen TV zu sehen - jetzt im Halbfinale könnt ihr euch aber sicher sein, dass die Begegnungen im LIVE-STREAM und im Fernsehen zu sehen sind!

Welcher der beiden Sender ist denn nun der, der am Mittwoch das Spiel der deutschen Nationalmannschaft überträgt? Es ist das ZDF: Der orangefarbene Sender aus Mainz überträgt Deutschland vs. Frankreich. Ihr wisst nicht, wie ihr den Sender empfangen könnt? Das gibt es hier zum Nachlesen.

ARD, ZDF und DAZN: Deutschland gegen Frankreich wird SO am Mittwoch übertragen

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk liefert auch in diesem Sommer wieder ab, doch er ist nicht alleine: Auch der beliebte Streamingdienst DAZN überträgt die Fußball-EM der Frauen. Egal ob im TV via Vodafone oder Sky oder aber mit dem klassischen Monats- oder Jahresabo im Internet - DAZN bietet so viel Sport wie kein anderer Anbieter in Deutschland!

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D England (1.) Deutschland (1.) Niederlande (2.) Frankreich (1.) Österreich (2.) Dänemark Schweden (1.) Italien Norwegen Spanien (2.) Schweiz Belgien Nordirland Finnland Portugal Island (2.)

Die Übertragung von Deutschland - Frankreich bei der Frauen-EM 2022 im LIVE-STREAM: So seht Ihr das DFB-Team im Halbfinale im Internet

Das große Finale ist nur noch einen Sieg entfernt - natürlich will die deutsche Nationalmannschaft nun nach dem Titel greifen. Es wäre die neunte Europameisterschaft, welche Deutschland gewinnt - aber können sich Fans die Spiele auch im LIVE-STREAM anschauen?

Kostenloser Fußball im Internet: So zeigen ZDF und ARD alle Spiele!

Natürlich geht das: Auch im LIVE-STREAM ist es möglich, die Spiele der EM zu verfolgen. Derselbe Sender, der das Spiel im TV zeigen, überträgt es zeitgleich auch im Internet. Um das Spiel gegen Frankreich zu sehen, müsst ihr zdf.de aufrufen.

Es gibt wohl eine Einschränkung: Aufgrund des Geoblockings ist es notwendig, dass ihr euch entweder innerhalb Deutschlands befindet oder einen VPN benutzt. Immerhin habt ihr eine große Auswahl, was die Geräte betrifft: Mit den kostenlosen Apps des ZDFs könnt ihr das Halbfinale problemlos am Handy oder Tablet zu verfolgen.

Die kostenlose Übertragung der deutschen Nationalmannschaft im Halbfinale: Diese Links helfen euch weiter!

Die wichtigen Links zu DAZN: So funktioniert der beliebte Sportsender!

Deutschland vs. Frankreich: Die Fußball-EM im TV und LIVE-STREAM

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen des so wichtigen Halbfinals veröffentlicht und hier eingetragen. Klickt euch rechtzeitig wieder in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Frankreich bei der Fußball-EM der Frauen kostenlos? Alle Übertragungen auf einem Blick

TV DAZN ZDF LIVE-STREAM DAZN ZDF LIVE-TICKER GOAL