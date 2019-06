Deutschland in Weißrussland: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER, Highlights - alles zur Übertragung der EM-Qualifikation

Goal verrät in diesem Artikel, wie Ihr das EM-Qualifikationsspiel zwischen Weißrussland und Deutschland live im TV und LIVE-STREAM erleben könnt.

Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 : Der dritte Spieltag wartet auf die deutsche Nationalmannschaft . Am Samstagabend ist das DFB-Team in Weißrussland zu Gast. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr im weißrussischen Baryssau.

Es ist die zweite Möglichkeit für das deutsche Team, um in der EM-Qualifikation Punkte zu sammeln. In einer Gruppe mit Nordirland , den Niederlanden , Estland und Weißrussland punktete die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw beim 3:2-Sieg gegen die holländischen Nachbarn bereits dreifach.

Gegen Weißrussland wird der Weltmeistercoach von 2014 allerdings nicht an der Seitenlinie stehen können. Jogi Löw laboriert an einem Sportunfall und wird von Co-Trainer Markus Sorg am Spielfeldrand vertreten .

Den Weißrussen plagen dagegen ganz andere Sorgen. Weißrussland konnte noch keinen Zähler in der EM-Quali einfahren. Während die Mannschaft von Nationaltrainer Igor Kriushenko den Auftakt mit 0:4 gegen die verlor, kassierten die Weißrussen auch gegen Nordirland eine 1:2-Schlappe.

Weißrussland vs. - Holt das DFB-Team den nächsten Dreier? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wo Ihr die Partie live im TV, im LIVE-STREAM oder im Re-Live erleben könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Informationen zu unserem Live-Ticker und den Aufstellungen beider Teams.

Deutschland in Weißrussland: Die EM-Qualifikation im Überblick

Duell Weißrussland vs. Deutschland Datum Samstag, 08. Juni 2019 || 20.45 Uhr Ort Baryssau-Arena, Baryssau (Weißrussland) Zuschauer 13.126 Plätze

Deutschland in Weißrussland heute im TV verfolgen - so gehts!

Der Weltmeister von 2014 gibt sich die Ehre und trifft am Samstagabend auf den 81. der FIFA-Weltrangliste aus Weißrussland. Lange Jahre war die deutsche Nationalmannschaft im deutschen Fernsehen überwiegend im TV-Programm der Öffentlich-Rechtlichen auffindbar. Doch das hat sich geändert. Welcher Sender das EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Weißrussland überträgt, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

Wird Deutschland in Weißrussland live im Free-TV bei ARD oder ZDF übertragen?

Die Sportschau in der ARD sowie das Aktuelle Sportstudio im ZDF gehören zum deutschen Sport-TV-Repertoire. Auch die Welt- und Europameisterschaften werden regelmäßig von beiden öffentlichen-rechtlichen Sendern übertragen. Doch die EM-Qualifikation findet keinen Platz mehr im TV-Programm von ARD und ZDF.

Weder Das Erste noch das ZDF besitzen die Übertragungsrechte der deutschen Qualifikationsspiele. Demnach wird auch Weißrussland vs. Deutschland nicht live im TV der Öffentlich-Rechtlichen übertragen.

RTL zeigt / überträgt Deutschland in Weißrussland live im Free-TV

Denn bis 2022 sind die exklusiven Übertragungsrechte aller Qualifikationsspiele - egal, ob EM- oder WM-Quali - der deutschen Nationalmannschaft zu RTL gewandert. Somit überträgt RTL die Partie zwischen Weißrussland und Deutschland live und exklusiv im Free-TV. Das TV-Programm des Privatsenders ist damit die einzige Möglichkeit, das DFB-Team live und in voller Länge im Fernsehen zu erleben.

Wie gewohnt beginnt RTL um 20.15 Uhr mit dem Vorbericht zur Partie. Diesen übernehmen Moderator Florian König und der Experte sowie ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann . Kommentiert wird das Duell von Marco Hagemann .

Deutschland in Weißrussland heute im LIVE-STREAM verfolgen - Wie geht das?

Das TV-Programm von RTL bleibt nicht die einzige Option, das Spiel zwischen Weißrussland und Deutschland zu verfolgen. Mit dem LIVE-STREAM zur Partie gibt es eine echte Alternative. Wie diese funktioniert und welchen LIVE-STREAM Ihr nutzen müsst, verraten wir Euch jetzt.

RTL zeigt / überträgt Deutschland in Weißrussland im LIVE-STREAM bei TV NOW

Die Streamingplattform von RTL nennt sich TV NOW . Der Online-Dienst zeigt zahlreiche LIVE-STREAMS des RTL-Programms - so auch die EM-Qualifikation. Das Aufeinandertreffen Weißrussland vs. Deutschland wird im LIVE-STREAM auf TV NOW übertragen. Der Stream startet parallel zur TV-Übertragung. Somit könnt Ihr sowohl den Vorbericht als auch das Spiel in voller Länge im LIVE-STREAM sehen.

Auch im LIVE-STREAM begrüßen Euch Moderator Florian König und Experte Jürgen Klinsmann. Pünktlich zum Anpfiff übernimmt Kommentator Marco Hagemann das Mikrofon.

TV NOW ist allerdings nicht gratis. Der Online-Dienst von RTL ist kostenpflichtig und setzt ein Abonnement voraus. Nur wenn Ihr im Besitz eines TV-NOW-Abos seid, könnt Ihr Euch den LIVE-STREAM zu Weißrussland vs. Deutschland anschauen. Die Nutzung der Streamingplattform kostet 4,99 Euro im Monat, wobei die ersten vier Wochen kostenlos sind. Für mehr Informationen klickt einfach auf den Link zur TV-NOW-Website .

Zeigt / überträgt DAZN Deutschland in Weißrussland im LIVE-STREAM?

Die Champions League und Europa League . Die Serie A und LaLiga sowie viele Top-Ligen mehr. Dazu zahlreiche weitere Box- und Motorsport-Events. Alles ist im Übertragungspaket von DAZN enthalten. Die Übertragung der Qualifikationsspiele der deutschen Mannschaft gehört leider nicht dazu. Daher wird Weißrussland gegen das DFB-Team nicht im LIVE-STREAM bei DAZN gezeigt.

Stattdessen hat der Streamingdienst zahlreiche weitere EM-Qualifikationsspiele sowie die UEFA Nations League im Programm. Welche Partien in den kommenden Tagen bei DAZN laufen, verraten wir Euch in der Programmübersicht .

Habt Ihr eine Partie oder mehrere gefunden, die Euch interessieren, könnt Ihr diese vollkommen gratis erleben - vorausgesetzt Ihr seid noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos. Nicht-Kunden können sich ganz einfach einen kostenlosen Probemonat des Streamingdienstes sichern und alle Vorteile von DAZN vier Wochen lang gratis ausprobieren.

Euch hat DAZN überzeugt? Das Abonnement kostet nach den vier abgelaufenen Gratiswochen 9,99 Euro pro Monat und lässt sich jederzeit monatlichen kündigen.

Deutschland in Weißrussland heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr wollt keine wichtige Szene verpassen? Ihr wollt keinen Treffer verpassen? Ihr wollt keine Entscheidung verpassen? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal zum EM-Qualispiel zwischen Weißrussland und Deutschland genau das richtige für Euch.

Mit dem LIVE-TICKER von Goal halten wir Euch stets auf dem Laufenden. Bereits eine halbe Stunde vor dem Anstoß versorgen wir Euch mit den relevantesten Informationen rund um die Partie. Wenn ab 20.45 Uhr der Ball rollt, tickern wir Euch gewohnt detailliert die wichtigsten Ereignisse - und das ganze vollkommen kostenlos . Vorbeischauen lohnt sich!

Deutschland in Weißrussland: So seht Ihr die Highlights und das Re-Live

Spiel verpasst? Kein Problem. DAZN zeigt Weißrussland gegen die deutsche Nationalmannschaft zwar leider nicht im LIVE-STREAM. Dafür hat der Streamingdienst zwei überragende Angebote für Euch.

Nach Abpfiff müsst Ihr Euch nicht allzu lange gedulden, bis DAZN die Highlights der Partie in der EM-Qualifikation auf die Plattform lädt. Jeden Treffer und jede wichtige Szene könnt Ihr Euch in einer kurzen Zusammenfassung noch einmal anschauen.

Wem das nicht genug ist, für den hat DAZN noch eine weitere Option: Ab Mitternacht könnt Ihr Euch auf der Streamingplattform das gesamte Spiel noch einmal in voller Länge im Re-Live anschauen. Somit guckt Ihr das Spiel zwar zeitversetzt, verpasst aber trotzdem keine Sekunde des Duells Weißrussland vs. Deutschland.

Auf welchem Gerät Ihr die Highlights, das Re-Live oder beides genießt, bleibt Euch überlassen. DAZN ist auf nahezu allen mobilen Geräten verfügbar. Für Euer Handy , Tablet , Laptop , euren Smart-TV und sogar auf euerer Playstation4 gibt es die DAZN-App. Holt sie Euch jetzt in den gängigen Portalen:

Das ist die Aufstellung von Deutschland:

Neuer - Klostermann, Ginter, Süle, Tah, Schulz - Kimmich, Gündogan - Gnabry, Reus, Sane

Bei der deutschen Elf sind es vier Änderungen im Vergleich zum 3:2-Sieg in den Niederlanden Ende März: Jonathan Tah, Marco Reus, Lukas Klostermann und Ilkay Gündogan kommen neu in die Mannschaft. Weichen mussten dafür Kehrer, Goretzka (beide Bank) sowie Rüdiger und Kroos (nicht im Kader).

Wie schon beim Sieg gegen die Niederländer muss Timo Werner auf der Bank Platz nehmen (damals 90 Minuten lang) - zuvor hatte er elfmal in Serie von Beginn an gespielt.

Jonathan Tah steht erst zum zweiten Mal in der Startelf der A-Nationalmannschaft, zuvor war dies beim 1:1 gegen im März 2019 der Fall.

Die Aufstellung von Weißrussland:

Gutor - Shitov, Naumov, Martynovich, Polyakov - Kovalev, Gromyko, Dragun, Maevski - Volodko - Laptev

Die Weißrussen verändern ihre Startelf gegenüber dem 1:2 in Nordirland auf 5 Positionen: Aleksandr Gutor steht für Klimovich im Tor, außerdem kommen Denis Polyakov, Yuri Kovalev, Valeri Gromyko und Nikita Naumov neu in die Mannschaft. Neben Torhüter Klimovich sitzt Igor Stasevich auf der Bank, Sivakov, Hleb und Savitskij sind nicht im Kader.

Deutschland in Weißrussland: Die Übertragung im Überblick

WEISSRUSSLAND vs. DEUTSCHLAND im ... TV/ LIVE-STREAM / TICKER ... TV RTL ... LIVE-STREAM TV NOW / DAZN (nur Re-Live) ... LIVE-TICKER GOAL

Weißrussland vs. Deutschland: Die Opta-Fakten zur Partie heute