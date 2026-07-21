"Der größte Spieler der Geschichte": Lamine Yamal enthüllt Lionel Messis Botschaft nach dem WM-Finale

Weltmeister Lamine Yamal hat verraten, was Argentiniens Kapitän Lionel Messi ihm nach dem WM-Finale am Sonntag in New York gesagt hat.

Spaniens 19 Jahre altes Wunderkind und der 39-jährige Superstar teilten nach dem 1:0-Erfolg der Furia Roja im Stadion von East Rutherford einen kurzen Moment.

Während sich andere Argentinier ziemlich daneben benahmen und Rudelbildungen samt Handgreiflichkeiten anzettelten, gratulierte Messi Yamal mit einer Umarmung und hatte auch ermutigende Worte für den Teenager parat.

Yamal schilderte es gemäß Marca so: "Er ist der größte Spieler der Geschichte und jemand, zu dem ich immer aufgeschaut habe. Nach dem Spiel wollte ich ihm meinen Respekt zollen. Er hat gesagt, dass ich meinen Weg weitergehen soll und das die Zukunft meiner Generation gehört."

Diese Worte seien für ihn "so viel wert wie die Goldmedaille um meinen Hals", so Yamal. "Wenn mir jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, dass ich den WM-Pokal nach einem Spiel gegen Lionel Messi gewinne, hätte ich ihn für verrückt erklärt."

Zwischen Yamal und Messi gibt es viele Parallelen. Beide wurde in der Jugendakademie La Masia des FC Barcelona ausgebildet und schafften dort früh den Durchbruch. Beide starteten ihre Laufbahnen jeweils als rechte Außenstürmer und sind für ihre Dribblings gefürchtet. Yamal ist nun schon weit vor seinem 20. Geburtstag Welt- und Europameister.

Lionel Messi lässt Zukunft in Argentiniens Nationalmannschaft offen

Mit einem Tag Abstand äußerte sich Messi auch öffentlich zu der verpassten Titelverteidigung. "Der Schmerz ist riesig. Es wird Zeit brauchen, bis diese Wunde verheilt", schrieb er bei Instagram. dazu postete er ein Foto, das ihn mit Tränen in den Augen mit der Silbermedaille um den Hals zeigt.

Er wolle nach seinem zweiten verlorenen Endspiel bei einer Fußball-WM nach 2014 auch "all das Gute in Erinnerung" behalten - "die Spiele, die wir dank unseres vollen Einsatzes noch gedreht haben und die für immer in Erinnerung bleiben werden, sowie die Unterstützung eines ganzen Landes, die uns zusammen mit der Arbeit und dem Einsatz dieser Mannschaft dazu gebracht hat, wieder zu den Besten der Welt zu gehören."

Seine Zukunft in der Albiceleste ließ der Angreifer von Inter Miami offen.



