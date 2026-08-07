Der BVB soll das große Vorbild sein: Wie Newcastle United sich erzwungenermaßen völlig neu erfindet

"BREAKING: Newcastle United have sold the seahorses from their club logo for £50M": Dieser kleine Witz einer englischen X-Seite ging in den vergangenen Tagen viral. Nach Anthony Gordon, Sandro Tonali und Bruno Guimaraes verkauft Newcastle nun also auch noch seine Seepferdchen. Das mit KI bearbeitete Logo ohne die beiden markanten Tierchen, dafür aber mit dem Schriftzug "Newcastle Departed" steht symbolisch für den gerupften Kader und die große Kehrtwende beim reichsten Klub der Welt.

Im Oktober 2021 erwarb der saudi-arabische Staatsfonds PIF 80 Prozent der Anteile an Newcastle United. Aufgeblasen von unermesslichen Einnahmen durch den Verkauf von Erdöl ist der PIF einer der weltgrößten Fonds. Zumindest in der Theorie verfügen die Magpies damit seitdem über die größten finanziellen Mittel aller Fußballklubs der Welt. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis sie sich zu einem ernsthaften Anwärter auf Champions-League-Titel entwickeln. So wie einst der FC Chelsea unter Roman Abramovich oder Manchester City unter dem Königshaus von Abu Dhabi.

In den ersten drei Transferperioden unter den neuen Besitzern gab Newcastle insgesamt rund 320 Millionen Euro für neue Spieler aus, ohne dabei irgendwelche nennenswerten Einnahmen zu erzielen. Geld schoss Tore, der sportliche Erfolg stellte sich schnell ein. Erfolgstrainer Eddie Howe führte Newcastle in der Saison 2022/23 auf Tabellenplatz vier und damit erstmals nach 20 Jahren in die Champions League.

Angetrieben von immer neuen teuren Neuzugängen gelang 2025 der Gewinn des League Cups, dem ersten Titel seit 70 Jahren, sowie eine neuerliche Qualifikation für die Königsklasse. Vergangenen Sommer verließ mit Alexander Isak zwar erstmals ein wichtiger Leistungsträger für viel Geld den Klub, dafür pulverisierte Newcastle mit Ausgaben von rund 280 Millionen Euro gleichzeitig den klubeigenen Transferrekord. Unter anderem kamen die beiden deutschen Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw sowie Anthony Elanga. Ende 2025 tönte CEO David Hopkinson: "Bis 2030 sehe ich diesen Klub in der Diskussion darüber, der beste Verein der Welt zu sein."

Newcastle United verkauft sein Tafelsilber - und setzt auf junge Spieler

Doch diesmal zündeten die teuren Neuzugänge nicht, die Mannschaft wirkte insgesamt unausgewogen, die Kritik an Howe wuchs. Statt um Titel mitzuspielen, stürzte Newcastle ins Mittelfeld der Premier League ab und ließ sich in der Champions League von Barcelona zerlegen. Ziemlich überraschend folgte nicht etwa eine wütende Transferoffensive, es folgte der große Ausverkauf.

Regisseur Sandro Tonali wechselte für 108 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur, Linksaußen Anthony Gordon für 80 Millionen zum FC Barcelona. Kapitän Bruno Guimaraes steht unmittelbar vor einem 87,5 Millionen teuren Wechsel zum FC Arsenal. Linksverteidiger Lewis Hall könnte folgen, im Raum steht ein 70-Millionen-Transfer zu Manchester United. Ersetzen sollen all die verkauften Leistungsträger vor allem junge, entwicklungsfähige, unerfahrene Talente. Neben dem tschechische Keeper Lukas Hornicek (24, 30 Millionen Euro Ablöse) holte Newcastle für insgesamt 130 Millionen Euro vier U21-Spieler. Am teuersten war Bazoumana Toure, der für 50 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim kam.

Solche Experimente können aufgehen, wie zuletzt beispielsweise RB Leipzig mit Yan Diomande bewiesen hat. Wie es in der Premier League seit Jahren Brighton & Hove Albion und der FC Brentford beweisen oder in der Bundesliga Borussia Dortmund. Laut Sky UK wird der BVB bei Newcastle intern aktuell sogar als konkretes Vorbild angesehen. Diese Experimente sind aber mit einem großen Risiko verbunden. Vor allem, wenn es viele gleichzeitig sind und drumherum eine gewachsene Mannschaftsstruktur fehlt und der Klub zudem eigentlich zum "besten der Welt" werden will.

Wohl auch aus Ärger über die Entwicklungen auf dem Transfermarkt trat vergangene Woche überraschend der langjährige Trainer Eddie Howe zurück, mit ihm verlor Newcastle einen erprobten Stabilisator. Sein Nachfolger ist Matthias Jaissle. Der 38-jährige Deutsche hat bei RB Salzburg bereits bewiesen, dass er junge Talente entwickeln kann. Seine Verpflichtung erscheint angesichts der neuen Ausrichtung stimmig und war zudem auch aus organisatorischer Sicht naheliegend. Kam Jaissle doch vom saudi-arabischen Topklub Al-Ahli, der genau wie Newcastle dem PIF gehört.

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"Newcastle 2.0": Ein Produkt der wirkungsvollen Finanzregularien

Warum aber überhaupt die Strategie-Kehrtwende? Da wären zuallererst die mittlerweile tatsächlich wirkungsvollen Finanzregularien der Premier League (Profit and Sustainability Rules) und der UEFA (Financial Fairplay). Anders als zu den Anfangszeiten von Abramovichs Chelsea und Abu Dhabis City können neue Eigentümer ihren unermesslichen Reichtum heute nicht mehr nach Belieben einsetzen. In Newcastles Fall stellt sich gleichzeitig die Frage, ob die Eigentümer überhaupt noch bereit dazu sind, ans finanzielle Limit zu gehen. Die angespannte politische Lage im Nahen Osten betrifft auch Saudi-Arabien. Erst im April stellte der PIF überraschend das Engagement an der hochdotierten Golf-Liga LIV ein.

Newcastle-CEO Hopkinson, der vor weniger als einem Jahr noch seine 2030-Vision herausposaunt hatte, spricht mit Blick auf die ersten fünf Jahre der saudi-arabischen Regentschaft mittlerweile von "Newcastle 1.0" und sagt: "Es war eine tolle Zeit, aber wir haben über unseren Verhältnissen gelebt. Irgendwann muss man eben die Kreditkartenrechnung bezahlen." Und irgendwann ist jetzt.

"Wir bewegen uns auf eine nachhaltige Art und Weise nach vorne", sagt Hopkinson. "Wir passen uns unserer Realität an. Aber von hier aus werden wir einen großen Sprung nach vorne machen und eine Position erreichen, in der wir regelmäßig gewinnen können. Newcastle 2.0 wird jung, hungrig, ehrgeizig und unerbittlich sein."

Bei den gefragtesten Talenten handelte sich Newcastle auf dem Transfermarkt bisher übrigens Absagen ein: Johan Manzambi entschied sich trotz Einigung mit dem SC Freiburg für einen Wechsel zu Aston Villa. Victor Munoz ging lieber zum FC Liverpool. Lucas Bergvall scheint bei Tottenham Hotspur zu bleiben. Die fehlende Aussicht auf Einsätze in der Champions League oder irgendeinem anderen internationalen Wettbewerb wirkt ähnlich abschreckend wie der personelle Exodus und die neue finanzielle Realität. Im Umfeld ist die einstige Euphorie derweil einer Ungewissheit gewichen.

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Newcastle United: Es geht die Angst rum

"Nach der letzten Saison musste etwas passieren", sagt Blogger und Podcaster Jamie Smith vom Newcastle-Fanzine The Mag im Gespräch mit SPOX. "Die Fans sind sich einig, dass die Ablösesummen für Gordon und Tonali gute Geschäfte sind. Der Abgang von Bruno schmerzt mehr, weil er unser herausragendster Spieler der letzten Saison war. Es besteht aber die Hoffnung, dass Jaissle und eine Gruppe vielversprechender junger Talente aus ganz Europa für den dringend benötigten Neuanfang sorgen könnten. Allerdings würde ich lügen, wenn ich behaupten würde, dass wir keine Angst hätten, dass es aufgrund ihrer Unerfahrenheit schiefgehen könnte. Die Reaktionen der Fans reichen von Optimismus bis hin zu echter Angst vor einem Abstiegskampf."

Wie schnell das in der Premier League gehen kann, zeigte in der vergangenen Saison Tottenham. Aktuell scheint es, als würde Newcastle immerhin noch einen gestandenen Nachfolger für Guimaraes verpflichten wollen. Als Topkandidat gilt Felix Nmecha, für den Dortmund angeblich 120 Millionen Euro will. Gehandelt wird zudem Joao Palhinha, Streichkandidat beim FC Bayern. Vor allem bei Nmecha stellt sich aber die Frage, ob er tatsächlich auf Champions-League-Fußball verzichten will.

Grundsätzlich herrscht laut Smith unter Fans schon "seit einiger Zeit" die Angst, dass der PIF sein finanzielles Engagement nachhaltig zurückschrauben könnte. "Anlass zur Sorge" gebe auch, dass die seit langem angekündigten Infrastrukturprojekte immer noch nicht umgesetzt wurden, der Bau eines neuen Trainingszentrums sowie die Renovierung des altehrwürdigen St. James' Park. Dort steigt bereits in zwei Wochen der Saisonauftakt gegen Liverpool. Welche Startelf Jaissle dann ins Spiel schickt, erscheint aktuell völlig offen.

Immerhin die beiden Seepferdchen werden trotz aller Witze noch dabei sein.