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SV Bergisch Gladbach 09 v 1. FC Köln - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Christian Guinin

Debüt im DFB-Team: Verschafft Jürgen Klopp Said El Mala einen Geldregen?

UEFA Nations League A
S. El Mala
Jürgen Klopp
Niederlande - Deutschland
Niederlande
Deutschland

Dank seiner Nominierung für das DFB-Team darf sich Said El Mala auf einen warmen Geldregen freuen.

Wie einem Bericht der Sport Bild zu entnehmen ist, besitzt der 20-Jährige in seinem Vertrag beim 1. FC Köln eine besondere Klausel, die ihm Boni für Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft garantiert.

Bundestrainer Jürgen Klopp berief El Mala in seinen zweiten Kader für die Spiele in der Nations League gegen Serbien (1. Oktober) sowie Griechenland (4. Oktober). Die Chancen stehen hoch, dass der Offensivspieler des Effzeh zumindest in einer der beiden Partien zum Einsatz kommen wird.

Sollte es tatsächlich soweit kommen, darf sich El Mala zum einen auf die Auszahlung einer Einmalsumme und andererseits auf einen Anstieg seines Grundgehalts freuen.

Nach Sport-Bild-Infos bekommt der 20-Jährige bei seinem Debüt für die A-Nationalmannschaft eine feste Summe in Höhe von 100.000 Euro von seinem Klub überwiesen, darüber hinaus steigt sein Gehalt von derzeit rund drei Millionen Euro pro Jahr bei weiteren Einsätzen im DFB-Trikot - etwa dem fünften und dem zehnten - kontinuierlich an.

1. FC Köln v TSG Hoffenheim - Bundesliga 2026/27Getty Images

Wie viel Geld bekommt Said El Mala von seinen Werbepartnern?

Etwaige finanzielle Zugeständnisse machten die Kölner El Mala, um ihn von einer Vertragsverlängerung im zurückliegenden Sommer zu überzeugen. Trotz mehrerer interessierter Top-Klubs - unter anderen waren Vereine aus der Premier League, der BVB sowie RB Leipzig am 20-Jährigen dran - einigte man sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit bis 2031. Eine Ausstiegsklausel soll es in El Malas Vertrag dabei nicht geben, Köln könnte eine Ablösesumme mit künftigen Interessenten dementsprechend frei verhandeln.

Neben Zahlungen vom Verein hat El Mala demnach auch mit seinen Werbepartnern ähnliche Steigerungen vereinbart. Von Ausrüster Nike gibt es für das Debüt in der deutschen Elf offenbar 175.000 Euro extra. Weitere Nachschläge: immer nach jeweils fünf Einsätzen kassiert der Offensivspieler 120.000 Euro extra. Die Basis-Summe im Vertrag bis 2032 soll in dieser Saison bei 350.000 Euro liegen.

Auch von Videospiel-Entwickler EA Sports, Sammelkarten-Hersteller Topps sowie Lebensmitteleinzelhändler Rewe bekommt El Mala Boni nach seinem ersten DFB-Auftritt ausgezahlt.

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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