Debüt im DFB-Team: Verschafft Jürgen Klopp Said El Mala einen Geldregen?

Wie einem Bericht der Sport Bild zu entnehmen ist, besitzt der 20-Jährige in seinem Vertrag beim 1. FC Köln eine besondere Klausel, die ihm Boni für Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft garantiert.

Bundestrainer Jürgen Klopp berief El Mala in seinen zweiten Kader für die Spiele in der Nations League gegen Serbien (1. Oktober) sowie Griechenland (4. Oktober). Die Chancen stehen hoch, dass der Offensivspieler des Effzeh zumindest in einer der beiden Partien zum Einsatz kommen wird.

Sollte es tatsächlich soweit kommen, darf sich El Mala zum einen auf die Auszahlung einer Einmalsumme und andererseits auf einen Anstieg seines Grundgehalts freuen.

Nach Sport-Bild-Infos bekommt der 20-Jährige bei seinem Debüt für die A-Nationalmannschaft eine feste Summe in Höhe von 100.000 Euro von seinem Klub überwiesen, darüber hinaus steigt sein Gehalt von derzeit rund drei Millionen Euro pro Jahr bei weiteren Einsätzen im DFB-Trikot - etwa dem fünften und dem zehnten - kontinuierlich an.

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Wie viel Geld bekommt Said El Mala von seinen Werbepartnern?

Etwaige finanzielle Zugeständnisse machten die Kölner El Mala, um ihn von einer Vertragsverlängerung im zurückliegenden Sommer zu überzeugen. Trotz mehrerer interessierter Top-Klubs - unter anderen waren Vereine aus der Premier League, der BVB sowie RB Leipzig am 20-Jährigen dran - einigte man sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit bis 2031. Eine Ausstiegsklausel soll es in El Malas Vertrag dabei nicht geben, Köln könnte eine Ablösesumme mit künftigen Interessenten dementsprechend frei verhandeln.

Neben Zahlungen vom Verein hat El Mala demnach auch mit seinen Werbepartnern ähnliche Steigerungen vereinbart. Von Ausrüster Nike gibt es für das Debüt in der deutschen Elf offenbar 175.000 Euro extra. Weitere Nachschläge: immer nach jeweils fünf Einsätzen kassiert der Offensivspieler 120.000 Euro extra. Die Basis-Summe im Vertrag bis 2032 soll in dieser Saison bei 350.000 Euro liegen.

Auch von Videospiel-Entwickler EA Sports, Sammelkarten-Hersteller Topps sowie Lebensmitteleinzelhändler Rewe bekommt El Mala Boni nach seinem ersten DFB-Auftritt ausgezahlt.