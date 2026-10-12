Debakel gegen Aufsteiger: Newcastle verpasst Sprung auf Platz vier

Nach einer enttäuschenden Leistung verloren die Magpies im Montagabendspiel des sechsten Spieltags mit 1:4 (0:1) bei Aufsteiger Coventry City. Mit einem Sieg wäre Newcastle auf Platz vier vorgerückt.

Jack Rudoni (6., Foulelfmeter), Sidiki Cherif (48.), Ellis Simms (81.) und Stephen Mfuni (86.) erzielten die ersten Heimtreffer für Coventry seit 25 Jahren. In den vorigen fünf Partien war der Mannschaft von Teammanager Frank Lampard nur ein Tor gelungen: beim 1:0-Erfolg bei Nottingham Forest am vergangenen Spieltag. In den ersten vier Ligaspielen nach der Rückkehr in die Premier League war City torlos geblieben.

Innenverteidiger Sven Botman (70.) traf zwar sehenswert für Newcastle, mehr als das Anschlusstor gelang der Jaissle-Elf aber nicht. Der Düsseldorfer Thiaw, der unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp in der Nations League zuletzt gegen Serbien (2:0) und in Griechenland (0:0) ohne Gegentor geblieben war, stand über die gesamte Distanz auf dem Platz. Mit acht Punkten liegt Newcastle auf Rang elf.