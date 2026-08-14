Deal perfekt: Gruppe um Amazon-Gründer Jeff Bezos steigt beim FC Liverpool ein

Angeführt werden die Investoren von Amit Bhatia, dem Schwiegersohn des indischen Stahl-Magnaten Lakshmi Mittal. Neben Bezos ist auch Eduardo Saverin dabei, ein Mitgründer von Facebook.

Für 30 Prozent der Anteile kassieren die amerikanischen Liverpool-Besitzer der Fenway Sports Group (FSG) der BBC zufolge zwischen 1,5 und 1,8 Milliarden Euro. Die FSG hatte den Traditionsverein 2010 für etwa 350 Millionen Euro erworben, ihr Präsident Mike Gordon sprach von einer "Entscheidung im Sinne des langfristigen Wohls des Klubs". Bezos soll keine operative Rolle einnehmen.

Die Fan-Vereinigung "Spirit of Shankly" hatte sich vor dem Deal skeptisch geäußert. "Wir haben bei ähnlichen Verkäufen in anderen Vereinen erlebt, dass es zu erheblichen Veränderungen in der Führung des Klubs und im operativen Fußballbereich kam – mit Entscheidungen und Verhaltensweisen, die viele bei Liverpool nicht sehen möchten", teilte das Bündnis mit.



