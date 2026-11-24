Auf Borussia Dortmund wartet heute in der Champions League eine echte Reifeprüfung. Mit dem FC Arsenal treffen die Schwarzgelben auf die aktuell vielleicht stärkste Abwehrreihe im Weltfußball, weshalb der BVB vor dem Tor wohl eiskalt zuschlagen muss.

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Tabellarisch begegnen sich beide Teams folgendermaßen: Während die Londoner nach vier Spieltagen bereits zehn Punkte gesammelt haben, liegt Dortmund mit neun Zählern ebenfalls voll auf Kurs. Im Emirates Stadium bahnt sich ein intensives Duell auf Biegen und Brechen an.

Aber wer überträgt das Topspiel vom BVB in London am heutigen Dienstag? GOAL verrät es Euch.

DAZN oder Amazon Prime für FC Arsenal vs. BVB heute live? Übertragung von Borussia Dortmund in der Champions League

Die TV-Rechte für die Königsklasse teilen sich in dieser Spielzeit zwei Anbieter: Neben DAZN überträgt auch Amazon Prime Video Partien der Champions League. Prime Video sichert sich dabei an jedem Dienstag ein ausgewähltes Spitzenspiel mit deutscher Beteiligung – und hat sich für heute das Gastspiel von Borussia Dortmund beim FC Arsenal ins Programm geholt.

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Nächste Spiele ARS Champions League 15:00 BVB Ansehen

Im Gegenzug bedeutet das, dass die Partie des BVB heute nicht bei DAZN zu sehen ist. Dort läuft am Abend lediglich die große Konferenz der übrigen Spiele, bei der die Begegnung der Dortmunder außen vor bleibt.

Anbieter Übertragung BVB? Details Amazon Prime Video Ja, Einzelspiel Exklusive Übertragung als ausgewähltes Dienstagstopspiel mit deutscher Beteiligung DAZN Keine Übertragung Nur die große Champions-League-Konferenz

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Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

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DAZN oder Amazon Prime für FC Arsenal vs. BVB heute live? Übertragung von Borussia Dortmund in der Champions League - die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf Amazon Prime Video

Der Anpfiff in London erfolgt um 21:00 Uhr, doch Amazon Prime Video startet seine Live-Berichterstattung zu Arsenal gegen den BVB bereits eine Stunde früher um 20:00 Uhr.

Für den Dienstagabend setzt der Streamingdienst auf sein eingespieltes Personal: Jonas Friedrich führt als Moderator durch die Sendung, während Hannes Herrmann das Spiel gemeinsam mit Co-Kommentator Benedikt Höwedes begleitet. Unterstützt wird das Team aus dem Pool der festen TV-Experten, dem Mats Hummels, Christoph Kramer, Tabea Kemme, Matthias Sammer und Josephine Henning angehören.

Kategorie Details Übertragungsbeginn 20:00 Uhr Anstoß 21:00 Uhr (in London) Moderation Jonas Friedrich Kommentar Hannes Herrmann Co-Kommentar Benedikt Höwedes Experten-Pool Mats Hummels, Christoph Kramer, Tabea Kemme, Matthias Sammer, Josephine Henning

DAZN oder Amazon Prime für FC Arsenal vs. BVB heute live? Übertragung von Borussia Dortmund in der Champions League - die Spiele am CL-Dienstag