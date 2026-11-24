Auf Borussia Dortmund wartet heute in der Champions League eine echte Reifeprüfung. Mit dem FC Arsenal treffen die Schwarzgelben auf die aktuell vielleicht stärkste Abwehrreihe im Weltfußball, weshalb der BVB vor dem Tor wohl eiskalt zuschlagen muss.
Tabellarisch begegnen sich beide Teams folgendermaßen: Während die Londoner nach vier Spieltagen bereits zehn Punkte gesammelt haben, liegt Dortmund mit neun Zählern ebenfalls voll auf Kurs. Im Emirates Stadium bahnt sich ein intensives Duell auf Biegen und Brechen an.
Aber wer überträgt das Topspiel vom BVB in London am heutigen Dienstag? GOAL verrät es Euch.
DAZN oder Amazon Prime für FC Arsenal vs. BVB heute live? Übertragung von Borussia Dortmund in der Champions League
Die TV-Rechte für die Königsklasse teilen sich in dieser Spielzeit zwei Anbieter: Neben DAZN überträgt auch Amazon Prime Video Partien der Champions League. Prime Video sichert sich dabei an jedem Dienstag ein ausgewähltes Spitzenspiel mit deutscher Beteiligung – und hat sich für heute das Gastspiel von Borussia Dortmund beim FC Arsenal ins Programm geholt.
Im Gegenzug bedeutet das, dass die Partie des BVB heute nicht bei DAZN zu sehen ist. Dort läuft am Abend lediglich die große Konferenz der übrigen Spiele, bei der die Begegnung der Dortmunder außen vor bleibt.
Anbieter
Übertragung BVB?
Details
Amazon Prime Video
Ja, Einzelspiel
Exklusive Übertragung als ausgewähltes Dienstagstopspiel mit deutscher Beteiligung
DAZN
Keine Übertragung
Nur die große Champions-League-Konferenz
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DAZN oder Amazon Prime für FC Arsenal vs. BVB heute live? Übertragung von Borussia Dortmund in der Champions League - die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf Amazon Prime Video
Der Anpfiff in London erfolgt um 21:00 Uhr, doch Amazon Prime Video startet seine Live-Berichterstattung zu Arsenal gegen den BVB bereits eine Stunde früher um 20:00 Uhr.
Für den Dienstagabend setzt der Streamingdienst auf sein eingespieltes Personal: Jonas Friedrich führt als Moderator durch die Sendung, während Hannes Herrmann das Spiel gemeinsam mit Co-Kommentator Benedikt Höwedes begleitet. Unterstützt wird das Team aus dem Pool der festen TV-Experten, dem Mats Hummels, Christoph Kramer, Tabea Kemme, Matthias Sammer und Josephine Henning angehören.
Kategorie
Details
Übertragungsbeginn
20:00 Uhr
Anstoß
21:00 Uhr (in London)
Moderation
Jonas Friedrich
Kommentar
Hannes Herrmann
Co-Kommentar
Benedikt Höwedes
Experten-Pool
Mats Hummels, Christoph Kramer, Tabea Kemme, Matthias Sammer, Josephine Henning
DAZN oder Amazon Prime für FC Arsenal vs. BVB heute live? Übertragung von Borussia Dortmund in der Champions League - die Spiele am CL-Dienstag
Anstoß (MEZ)
Begegnung
18:45 Uhr
FK Bodø/Glimt – LASK
18:45 Uhr
Galatasaray Istanbul – Aston Villa
21:00 Uhr
FC Arsenal – Borussia Dortmund
21:00 Uhr
RB Leipzig – RC Lens
21:00 Uhr
Real Madrid – PSV Eindhoven
21:00 Uhr
Manchester City – SSC Neapel
21:00 Uhr
Feyenoord Rotterdam – FC Porto
21:00 Uhr
Como 1907 – AEK Athen
21:00 Uhr
ŠK Slovan Bratislava – Real Betis