Am Mittwoch, den 4. November, steht für Borussia Dortmund das nächste Champions-League-Spiel an. Um 21 Uhr trifft der BVB im heimischen Signal Iduna Park auf Real Betis Sevilla.

Wird die Partie von Borussia Dortmund bei DAZN oder Amazon Prime übertragen? Und gibt es sogar eine Übertragung im Free-TV? Im Folgenden bekommt Ihr alle wichtigen Informationen.

DAZN oder Amazon Prime für BVB vs. Real Betis Sevilla heute live? Übertragung von Borussia Dortmund in der Champions League

Während Amazon Prime jeweils dienstags eine ausgewählte Champions-League-Partie live überträgt, liegen die Übertragungsrechte am Mittwoch exklusiv bei DAZN. Somit zeigt der Streamingdienst auch das Duell zwischen Borussia Dortmund und Real Betis Sevilla live. Eine Übertragung im Free-TV ist hingegen nicht vorgesehen.

Die Vorberichterstattung zum Heimspiel des BVB beginnt bei DAZN bereits um 20.15 Uhr. Dieses Team begleitet Euch durch den Champions-League-Abend:

Kommentator: Freddy Harder

Freddy Harder Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Moderator: Daniel Herzog

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Darüber hinaus bietet DAZN eine Konferenzschaltung mit sämtlichen parallel stattfindenden Begegnungen an. Voraussetzung, um die Champions-League-Spiele live verfolgen zu können, ist ein DAZN-Unlimited-Abo.

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DAZN oder Amazon Prime für BVB vs. Real Betis Sevilla heute live? Übertragung von Borussia Dortmund in der Champions League - die wichtigsten Infos

Begegnung BVB vs. Betis Sevilla Wettbewerb Champions League Spieltag 4 (Ligaphase) Datum 4. November 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort Signal-Iduna-Park, Dortmund Livestream DAZN

DAZN oder Amazon Prime für BVB vs. Real Betis Sevilla heute live? Übertragung von Borussia Dortmund in der Champions League - die Partien am 4. November