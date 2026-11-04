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BVB heute live sehen
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DAZN oder Amazon Prime für BVB vs. Real Betis Sevilla heute live? Übertragung von Borussia Dortmund in der Champions League

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Borussia Dortmund bekommt es am heutigen Mittwoch in der Champions League mit Real Betis Sevilla zu tun. Doch wo wird die Partie live übertragen? Läuft das Spiel des BVB bei DAZN oder Amazon Prime im TV und Livestream? Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung.

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Am Mittwoch, den 4. November, steht für Borussia Dortmund das nächste Champions-League-Spiel an. Um 21 Uhr trifft der BVB im heimischen Signal Iduna Park auf Real Betis Sevilla.

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Wird die Partie von Borussia Dortmund bei DAZN oder Amazon Prime übertragen? Und gibt es sogar eine Übertragung im Free-TV? Im Folgenden bekommt Ihr alle wichtigen Informationen.

DAZN oder Amazon Prime für BVB vs. Real Betis Sevilla heute live? Übertragung von Borussia Dortmund in der Champions League

Während Amazon Prime jeweils dienstags eine ausgewählte Champions-League-Partie live überträgt, liegen die Übertragungsrechte am Mittwoch exklusiv bei DAZN. Somit zeigt der Streamingdienst auch das Duell zwischen Borussia Dortmund und Real Betis Sevilla live. Eine Übertragung im Free-TV ist hingegen nicht vorgesehen.

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Die Vorberichterstattung zum Heimspiel des BVB beginnt bei DAZN bereits um 20.15 Uhr. Dieses Team begleitet Euch durch den Champions-League-Abend:

  • Kommentator: Freddy Harder
  • Experte: Sebastian Kneißl
  • Moderator: Daniel Herzog
Nächste Spiele
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04. Nov. 2026

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Darüber hinaus bietet DAZN eine Konferenzschaltung mit sämtlichen parallel stattfindenden Begegnungen an. Voraussetzung, um die Champions-League-Spiele live verfolgen zu können, ist ein DAZN-Unlimited-Abo.

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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

DAZN oder Amazon Prime für BVB vs. Real Betis Sevilla heute live? Übertragung von Borussia Dortmund in der Champions League - die wichtigsten Infos

Begegnung

BVB vs. Betis Sevilla

Wettbewerb

Champions League

Spieltag

4 (Ligaphase)

Datum

4. November 2026

Uhrzeit

21 Uhr

Ort

Signal-Iduna-Park, Dortmund

Livestream

DAZN

DAZN oder Amazon Prime für BVB vs. Real Betis Sevilla heute live? Übertragung von Borussia Dortmund in der Champions League - die Partien am 4. November

Anpfiff

Begegnung

Übertragung

18.45 Uhr

AEK Athen vs. Real Madrid

DAZN

18.45 Uhr

Fenerbahce vs. FC Liverpool

DAZN

21.00 Uhr

BVB vs. Real Betis

DAZN

21.00 Uhr

FC Porto vs. SSC Neapel

DAZN

21.00 Uhr

PSV Eindhoven vs. Club Brügge

DAZN

21.00 Uhr

RB Leipzig vs. Manchester City

DAZN

21.00 Uhr

RC Lens vs. Como 1907

DAZN

21.00 Uhr

Slavia Prag vs. Arsenal

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21.00 Uhr

Stavanger vs. Sabah FK

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