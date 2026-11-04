Am Mittwoch, den 4. November, steht für Borussia Dortmund das nächste Champions-League-Spiel an. Um 21 Uhr trifft der BVB im heimischen Signal Iduna Park auf Real Betis Sevilla.
Wird die Partie von Borussia Dortmund bei DAZN oder Amazon Prime übertragen? Und gibt es sogar eine Übertragung im Free-TV? Im Folgenden bekommt Ihr alle wichtigen Informationen.
DAZN oder Amazon Prime für BVB vs. Real Betis Sevilla heute live? Übertragung von Borussia Dortmund in der Champions League
Während Amazon Prime jeweils dienstags eine ausgewählte Champions-League-Partie live überträgt, liegen die Übertragungsrechte am Mittwoch exklusiv bei DAZN. Somit zeigt der Streamingdienst auch das Duell zwischen Borussia Dortmund und Real Betis Sevilla live. Eine Übertragung im Free-TV ist hingegen nicht vorgesehen.
Die Vorberichterstattung zum Heimspiel des BVB beginnt bei DAZN bereits um 20.15 Uhr. Dieses Team begleitet Euch durch den Champions-League-Abend:
- Kommentator: Freddy Harder
- Experte: Sebastian Kneißl
- Moderator: Daniel Herzog
Darüber hinaus bietet DAZN eine Konferenzschaltung mit sämtlichen parallel stattfindenden Begegnungen an. Voraussetzung, um die Champions-League-Spiele live verfolgen zu können, ist ein DAZN-Unlimited-Abo.
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Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.
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DAZN oder Amazon Prime für BVB vs. Real Betis Sevilla heute live? Übertragung von Borussia Dortmund in der Champions League - die wichtigsten Infos
Begegnung
BVB vs. Betis Sevilla
Wettbewerb
Champions League
Spieltag
4 (Ligaphase)
Datum
4. November 2026
Uhrzeit
21 Uhr
Ort
Signal-Iduna-Park, Dortmund
Livestream
DAZN
DAZN oder Amazon Prime für BVB vs. Real Betis Sevilla heute live? Übertragung von Borussia Dortmund in der Champions League - die Partien am 4. November
Anpfiff
Begegnung
Übertragung
18.45 Uhr
AEK Athen vs. Real Madrid
DAZN
18.45 Uhr
Fenerbahce vs. FC Liverpool
DAZN
21.00 Uhr
BVB vs. Real Betis
DAZN
21.00 Uhr
FC Porto vs. SSC Neapel
DAZN
21.00 Uhr
PSV Eindhoven vs. Club Brügge
DAZN
21.00 Uhr
RB Leipzig vs. Manchester City
DAZN
21.00 Uhr
RC Lens vs. Como 1907
DAZN
21.00 Uhr
Slavia Prag vs. Arsenal
DAZN
21.00 Uhr
Stavanger vs. Sabah FK
DAZN