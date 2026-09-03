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Max EberlGetty Images
Jochen Tittmar

"Das war der Plan gewesen": Max Eberl erklärt gescheiterten Wunschdeal des FC Bayern München

Bundesliga
Transfers
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A. Gordon
I. Saibari

Max Eberl hat erläutert, warum Anthony Gordon in Barcelona statt in München landete.

Der FC Bayern München wollte zunächst Anthony Gordon aus Newcastle verpflichten, ehe Ismael Saibari aus Eindhoven geholt wurde. Das bestätigte Sportvorstand Max Eberl in der ARD.

Das Ende der Leihe von Angreifer Nicolas Jackson zwang die Verantwortlichen an der Säbener Straße zum Handeln. Wie Eberl am Rande des 4:1-Erfolgs im DFB-Pokal beim VfL Osnabrück offenbarte, standen dabei keineswegs die gesundheitlichen Probleme von Jamal Musiala im Vordergrund. "Wir haben Nicolas Jackson verloren, die Leihe ist zu Ende gegangen. Also war uns klar, dass wir einen in der Offensive holen wollen, unabhängig von Jamal. Das war der Plan gewesen", sagte Eberl.

Bei der Suche nach einer Verstärkung geriet zunächst Gordon ins Visier der Münchner. "Wir haben es erst bei Anthony Gordon versucht. Das war uns irgendwann zu teuer", verriet der 52-Jährige. Der Engländer entschied sich in der Folge für einen 80 Millionen Euro teuren Wechsel von Newcastle United zum FC Barcelona, was den Rekordmeister zum Umdenken veranlasste.

Die Blicke richteten sich stattdessen auf Ismael Saibari, der gegen Osnabrück sein Startelfdebüt feierte. Der marokkanische Nationalspieler beeindruckte die Bayern vor allem durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

Eberl erläuterte die internen Gedankengänge rückblickend so: "Dann hatten wir mit Ismael einen Top-Kandidaten, bei dem wir gesagt haben, er ist ein bisschen anders als Gordon. Nicht nur für die Außenbahnen, sondern er kann vier Positionen vorne spielen. Dann hatten wir das Gefühl, das kann richtig gut passen."

Ismael SaibariGetty Images

FC Bayern holte Ismael Saibari noch vor WM-Start

Ein wesentlicher Faktor im Transferpoker war zudem der zeitliche Rahmen. Die Verpflichtung des Marokkaners konnte noch vor dessen Einsätzen bei der Weltmeisterschaft eingetütet werden - ein Umstand, den Eberl ausdrücklich hervorhob: "Wir sind sehr, sehr froh, dass es vor dem Brasilien-Spiel schon durch war." Im besagten WM-Gruppenspiel gegen die Selecao stellte Saibari prompt seinen Wert unter Beweis und erzielte einen Treffer.

Abseits der Personalie Saibari sprach der Sportvorstand über die angestrebte Vertragsverlängerung mit Harry Kane. Obwohl die Tinte unter dem neuen Arbeitspapier des englischen Nationalstürmers noch nicht trocken ist, zeigte er sich zuversichtlich.

"Genau wie Spiele erst gespielt werden müssen, müssen Gespräche erstmal geführt werden", sagte Eberl. Die Verhandlungspositionen beider Parteien seien nah beieinander: "Beide wollen, und dann wird es auch funktionieren. Ich bin zuversichtlich."

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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