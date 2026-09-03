Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Das wäre ein Transferhammer gewesen! BVB war wohl bis zuletzt im Rennen um deutschen Nationalspieler

Bundesliga
Transfers
Borussia Dortmund
VfB Stuttgart
J. Leweling
F. Silva

Jamie Leweling wäre wohl um ein Haar bei Borussia Dortmund gelandet.

Nationalspieler Jamie Leweling vom VfB Stuttgart stand laut Sky angeblich bis zuletzt im Fokus von Borussia Dortmund. Ein Wechsel scheiterte jedoch an BVB-Stürmer Fabio Silva.

Demnach befasste sich die Borussia bis zum Ende der Transferperiode intensiv mit einer Verpflichtung des Flügelspielers. Nach Angaben des Pay-TV-Senders galt insbesondere BVB-Trainer Niko Kovac als großer Befürworter eines Transfers. Die Dortmunder Führung prüfte die Möglichkeiten laut des Berichts bis zum Schluss, doch die Grundvoraussetzung für ein konkretes Angebot war ein Verkauf von Fabio Silva.

Dem portugiesischen Angreifer lagen zwar Angebote von mehreren Klubs vor, er entschied sich aber gegen einen Abgang und für den Verbleib bei den Westfalen. Durch diesen Entschluss war der Weg für einen Vorstoß bei Leweling blockiert, weshalb die Personalie letztlich vom Tisch war.

Für den gebürtigen Nürnberger endet damit ein bewegter Transfersommer ohne Vereinswechsel. Seit zwei Jahren trägt der 25-Jährige das Trikot der Schwaben. In diesem Zeitraum entwickelte er sich von einer Offensivkraft mit Schwankungen zum verlässlichen Leistungsträger und reifte schließlich zum Nationalspieler heran, der im Sommer mit der DFB-Auswahl zur Weltmeisterschaft nach Nordamerika reiste.

Sehr viel konkreter als das Dortmunder Interesse gestalteten sich die Verhandlungen mit der AS Rom. Die Verantwortlichen aus der italienischen Hauptstadt intensivierten ihre Bemühungen am Deadline Day spürbar und besserten ihr finanzielles Angebot mehrfach auf.

Jamie LewelingGetty Images

Wer war noch Stuttgarts Jamie Leweling interessiert?

Am Ende lag die Offerte der Römer für Leweling bei über 35 Millionen Euro Ablöse. Der Offensivakteur war einem Wechsel in die Serie A keineswegs abgeneigt. Bereits zu Beginn der Wechselperiode hatte er sich offen hinsichtlich seiner Zukunft gezeigt.

"Man kann nie irgendetwas ausschließen und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zu 100 Prozent bleibe. Ich würde aber auch nicht sagen, dass ich zu 100 Prozent wechsle", hatte der Stürmer im Juni erklärt und ergänzt: "Es kann schnell gehen. Aber jetzt kommt der Klassiker von mir: Ich fühle mich wohl in Stuttgart, wir spielen Champions League und ich habe da ein gutes Standing."

Durch den Verbleib in Stuttgart spielt Leweling nun mit dem VfB in der Champions League, wo er seine Rolle im Kader von Trainer Sebastian Hoeneß weiter festigen kann.

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen