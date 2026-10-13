Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss in der Champions League beim norwegischen Vertreter FK Bodö/Glimt auf Nico Schlotterbeck verzichten.

Der Innenverteidiger fehle nach mehreren Verletzungen aus Gründen der Belastungssteuerung, sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken am Dienstag vor dem Abflug am Dortmunder Flughafen. Vor dem BVB stehen drei Auswärtsspiele und 11.000 Flugkilometer innerhalb von sieben Tagen.

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"Das ist schon eine krasse Woche. Das wird auch kein großer Spaß gegen Bodö, auf dem Kunstrasenplatz", betonte Ricken. "Das wird eine riesige Herausforderung. Wir brauchen eine Top-Leistung." Der zuletzt angeschlagene Julian Ryerson gehört zum Kader, "offen" ist Ricken zufolge allerdings, ob er auch spielen kann.

Niko Kovac ist nun bis 2029 an den BVB gebunden

Am Dienstag hatte der BVB die Vertragsverlängerung mit Trainer Niko Kovac bis 2029 verkündet.

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"Die Idee vor eineinhalb Jahren war, dass er wieder Struktur reinbekommt. Loyalität und Diskretion haben wir noch umsonst dazu bekommen", sagte Ricken. "Letztes Jahr stand das alles unter den Stichworten Konstanz und Stabilität, jetzt sieht man die nächsten Schritte nach vorne."