Das Triple ist das Ziel: Vincent Kompany warnt vor Erwartungshaltung an den FC Bayern

"Es ist schwierig, besser zu werden - es geht ja nicht nur um die Pokale, die wir gewonnen haben, sondern auch um die Anzahl der Tore und der Spiele, die wir gewonnen haben. Das ist möglich, aber schwierig", sagte der Belgier vor dem zweiten Test des deutschen Rekordmeisters auf der Asienreise gegen Aston Villa am Freitag in Hongkong.

"Jetzt im Moment sage ich: Unser Ziel ist es, die Champions League zu gewinnen, daran gibt es keinen Zweifel. Und während der Saison werde ich sagen, dass wir uns auf das nächste Spiel konzentrieren müssen", führte Kompany weiter aus.

Doch um die hohen Ziele auch erreichen zu können, "die Bundesliga zu gewinnen, den Pokal, die Champions League", ergänzte der Coach, "dafür brauchen wir den gesamten Kader - fit und gesund. Den müssen wir gut verwenden und uns verbessern. Das haben wir schon getan, aber hoffentlich hilft uns das, unsere Ziele zu erreichen."

FC Bayern startet am Pokal-Wochenende mit Supercup gegen den BVB

Doublesieger Bayern hat seinen Luxuskader für rund 100 Millionen Euro noch mit Nathaniel Brown und Ismael Saibari verstärkt.

Die Münchner kehren am Samstag von ihrer achttägigen Asien-Sommertour zurück. Ihr erstes Pflichtspiel bestreiten die Bayern am 22. August bei Vizemeister Borussia Dortmund um den Franz-Beckenbauer-Supercup. In die Liga startet der Titelverteidiger am 28. August gegen den VfB Stuttgart.