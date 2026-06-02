







Von Ahmed Abdelhameed



Fußball ist mehr als ein Spiel; er spiegelt das Leben. Er ist Traum, Ehrgeiz und der Stolz einer ganzen Nation. Marokko war die erste arabische Mannschaft, die ein WM-Halbfinale erreichte, doch ihr Weg geht weiter: Fünf Endrunden schrieben jedes Mal ein neues Kapitel in der marokkanischen Geschichte und hinterließen Narben oder Lächeln bei allen, die die Löwen vom Atlas lieben.

1970 in Mexiko: Die Anfänge Marokkos bei der WM

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1970 geschah etwas Neues: Marokko qualifizierte sich als erste afrikanische Mannschaft über die offiziellen Spiele für eine Weltmeisterschaft und vertrat den Kontinent nach dem Boykott der WM 1966 allein.

Bei der Premiere auf der größten Bühne des Weltfußballs fehlte dem Team noch Erfahrung: Marokko verlor 1:2 gegen Westdeutschland und 0:3 gegen Peru. Europäische Zeitungen schrieben, Marokko sei "gekommen, um teilzunehmen, nicht um zu konkurrieren", doch die Mannschaft bewahrte ihre Würde. Im letzten Spiel gegen Bulgarien erzielte Maouhoub Ghazouani ein schönes Tor und sicherte das 1:1. Die marokkanischen Spieler feierten tanzend auf dem Platz: Es war der erste Punkt einer afrikanischen Mannschaft bei einer WM.

Nur wenige Tausend Marokkaner waren im Stadion, doch ihre Stimmen erfüllten die Ränge. Gleichzeitig feierten Millionen Menschen auf den Straßen des Landes. An diesem Tag säte Marokko den Samen der afrikanischen Hoffnung und zeigte der Welt, dass man es nie wieder unterschätzen sollte.

WM 1986: Marokko sendet wieder eine Botschaft

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Sechzehn lange Jahre des Wartens. Sechzehn Jahre, in denen Träume und Hoffnungen genährt wurden. Und wieder einmal, im Jahr 1986, führte das Schicksal Marokko zurück nach Mexiko, als wolle die Geschichte dem Land die Chance geben, das wieder aufzuholen, was es zuvor versäumt hatte.

Der brasilianische Trainer Jose Faria konvertierte zum Islam und hieß fortan "Mahdi Faria"; König Hassan II. verlieh ihm die marokkanische Staatsbürgerschaft.

Marokko zog in eine Gruppe mit England, Polen und Portugal. Die europäische Presse ignorierte die Afrikaner in ihren Vorberichten fast völlig. Die Organisatoren reservierten die Luxushotels für die "großen Mannschaften", Marokko wohnt in einfachen Unterkünften. Statt Frust zu empfinden, nutzt das Team die Missachtung als Antrieb.

Das Auftaktspiel gegen Polen endete 0:0. Wie hatte es eine afrikanische Mannschaft geschafft, die Europäer zu stoppen? Die Welt war überrascht. Dann folgte ein weiteres torloses Unentschieden, diesmal gegen England, in einem Spiel, in dem Torhüter Badou Zaki – der spätere afrikanische Fußballer des Jahres – vor den Engländern zu einer wahren Mauer wurde.

Die spanische Presse nannte die Gruppe wegen des Tormangels "Gruppe des Schlafes". Im entscheidenden Spiel zeigten die Löwen vom Atlas jedoch ihre Stärke. Die Portugiesen, die England besiegt und Marokko vor dem Spiel verspottet hatten, reisten gespalten und in einer Krise wegen Prämienfragen an. Marokko trat als geeinte, hungrige und stolze Mannschaft an.

In der 19. Minute erzielte Abderrazak Khairi die Führung. Acht Minuten später traf er erneut. In der 62. Minute erzielte Krimau das dritte Tor. 3:1! Zum ersten Mal schoss Marokko drei Tore in einem WM-Spiel und zog als erste afrikanische Mannschaft als Gruppensieger ins Achtelfinale ein. Das Land jubelte. Die Menschen tanzten, sangen und weinten vor Rührung.

In der nächsten Runde traf Marokko auf Deutschland, damals eine der weltbesten Mannschaften. 85 Minuten lang kämpfte Marokko mit aller Kraft. Zaki parierte mehrfach stark, und Aziz Bouderbala traf beinahe. Doch fünf Minuten vor Schluss verwandelte Lothar Matthäus einen Freistoß und beendete den marokkanischen Traum.

Nach dem Schlusspfiff standen die Zuschauer im Stadion, auch die Deutschen, auf und applaudierten Marokko. Die Mannschaft hatte den Respekt der Welt gewonnen. Die Zeitung The Times schrieb: "Marokko hat das Gesicht des afrikanischen Fußballs verändert." Sie verloren mit einem Tor Unterschied, gingen aber niemals als Besiegte vom Platz.

Das grausame Ausscheiden bei der WM 1998

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Nach zwölf Jahren Pause nahm Marokko 1998 in Frankreich wieder an der WM teil. Die marokkanische Gemeinschaft dort war groß. Der französische Trainer Henri Michel führte die Mannschaft. In der schweren Gruppe traf das Team auf den Titelverteidiger Brasilien sowie auf Norwegen und Schottland.

Dank der Tore von Abdeljalil Hadda und Salaheddine Bassir spielten die Atlaslöwen 2:2 gegen Norwegen, verloren dann jedoch 0:3 gegen das starke Brasilien.

Im letzten Spiel schlug Marokko Schottland 3:0. Bassir traf zweimal, Hadda erzielte das dritte Tor, während marokkanische Fans die Ränge füllten, Fahnen schwenkten und sangen.

Marokko glaubte fest an den Einzug in die K.o.-Runde, doch das Schicksal entschied anders. Parallel traf in Marseille Norwegen auf Brasilien. In Saint-Etienne feierten die Marokkaner bereits, als Norwegen in der 38. Minute der zweiten Halbzeit ausglich. Fünf Minuten später folgte der Schock: Der Schiedsrichter gab einen umstrittenen Elfmeter, und Norwegen ging 2:1 in Führung. Marokko war ausgeschieden.

Die Marokkaner tauschten Trikots mit den Schotten und feierten, ohne die Zwischenstände aus Marseille zu kennen. Als die Nachricht eintraf, trat Trainer Henri Michel wütend gegen die Ersatzbank. Spieler, Fans und das ganze Land brachen in Tränen aus.

Marokko hatte im Turnier fünf Tore erzielt und schied schließlich wegen eines umstrittenen Elfmeters in einem anderen Spiel aus. Der brasilianische Mittelfeldspieler Leonardo sagte: "Es tut mir leid für Marokko. Sie haben schönen Fußball gespielt. Es ist traurig."

Es war grausam. Doch Marokko kehrte mit erhobenem Kopf heim. König Hassan II. empfing die Mannschaft und verlieh Trainer Michel die marokkanische Staatsbürgerschaft, um die dieser gebeten hatte.

20 Jahre in der Wüste

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Danach fehlte Marokko 20 Jahre lang bei den Weltmeisterschaften. Eine ganze Generation wuchs ohne Bilder der eigenen Nationalmannschaft auf der größten Fußballbühne auf.

Alle vier Jahre sahen die Marokkaner zu, wie andere spielten. Oft feuerten sie arabische oder afrikanische Teams an, doch in ihren Herzen fehlte ihr eigenes Land. Manche verloren die Hoffnung.

Dann kam 2018 in Russland. Nach zwei Jahrzehnten war Marokko wieder dabei, und die Hoffnung kehrte zurück. Die Mannschaft kämpfte tapfer gegen den Iran, Portugal und Spanien, verlor jedoch alle drei Spiele knapp. So nah dran, aber dennoch nicht genug.

Das Schicksal hatte jedoch etwas Größeres vorbereitet.

Das Wunder von Katar

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Vor der ersten Weltmeisterschaft auf arabischem Boden übernahm Walid Regragui, ein junger marokkanischer Trainer, die Nationalmannschaft nur drei Monate vor dem Turnier. Alle sagten, es sei eine unmögliche Mission; es blieb zu wenig Zeit, um etwas so Großes zu erreichen. Doch Regragui sagte zu den Spielern: "Wer nicht daran glaubt, dass wir die Weltmeisterschaft gewinnen können, fährt nicht nach Katar."

Er holte Stars wie Hakim Ziyech, Achraf Hakimi und Noussair Mazraoui sowie junge Kräfte aus der Mohammed-VI.-Akademie. Eine Mannschaft, ein Herz.

In Gruppe F traf Marokko auf den Vize-Weltmeister Kroatien, auf Belgien, damals Nummer zwei der Weltrangliste, und auf das aufstrebende Kanada. Nur wenige trauten der Auswahl aus Marokko etwas zu. Das erste Spiel endete torlos gegen die Kroaten.

Dann begann das Wunder: 2:0 gegen Belgien. Die arabische Welt jubelte. In Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten feuerten alle Marokko an. Danach folgte der 2:1-Erfolg gegen Kanada, der erneut die Tabellenführung brachte, wie schon 1986. Diesmal wirkten die Löwen vom Atlas noch stärker.

Im Achtelfinale traf Marokko auf Spanien, Weltmeister von 2010, das in der Gruppenphase sieben Tore gegen Costa Rica erzielt hatte. Marokko hielt 120 Minuten lang das 0:0. Es kam zum Elfmeterschießen. Pablo Sarabia traf die Latte, während der marokkanische Torhüter Yassine Bounou zum Helden wurde, als er die Schüsse von Carlos Soler und Sergio Busquets parierte. Spanien verwandelte keinen einzigen Elfmeter, und Hakimi sicherte mit einem eleganten Lupfer den Einzug ins Viertelfinale.

Marokko ist die erste arabische Mannschaft der Geschichte, die das WM-Viertelfinale erreicht. Die ganze arabische Welt feiert: von Kairo bis Beirut, von Riad bis Amman gehen Millionen auf die Straßen. Der Burj Khalifa leuchtet in den marokkanischen Farben – ein Zeichen von Einheit, Stolz und gemeinsamem Erfolg.

Dann wartete Portugals Cristiano Ronaldo, doch Marokko zeigte keine Angst. Regragui sagte zu seinen Spielern: "Ihr seid ihnen nicht unterlegen – ihr seid besser. Geht raus und beweist es.“ In der 42. Minute stieg Youssef En-Nesyri höher als alle anderen und erzielte das entscheidende Kopfballtor. Dieser Treffer reichte für den nächsten historischen Sieg, der Marokko zur ersten afrikanischen Mannschaft machte, die das Halbfinale einer Weltmeisterschaft erreichte.

Nach dem Schlusspfiff tanzte Flügelspieler Sofiane Boufal mit seiner Mutter auf dem Rasen – ein menschlicher Moment voller Stolz. Im Halbfinale verlor Marokko 0:2 gegen Frankreich; mehrere Verletzungen bremsten das Team, doch es verließ das Turnier mit erhobenem Kopf, während Fans weltweit applaudierten.

Marokkos Helden von Katar: Ein ewiges Vermächtnis

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Von der Wüste Mexikos 1970 bis zum Sand Katars 2022, vom ersten afrikanischen WM-Auftritt bis zum historischen Halbfinale – Marokko war nie nur ein weiterer Teilnehmer auf der Weltbühne.

Die "Löwen vom Atlas" haben gelernt, dass Träume niemals sterben, selbst wenn man 36 Jahre auf ihre Erfüllung warten muss. Sie haben gelernt, dass Außenseiter Favoriten besiegen können, wenn sie an sich glauben. Sie haben gelernt, dass eine Niederlage nicht das Ende ist; man kann ein Spiel verlieren oder aus einem Turnier ausscheiden, doch Marokko gibt niemals auf.