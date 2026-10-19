"Das sollte auch Jürgen Klopp sehen!" Matthäus wünscht sich Comeback von aussortiertem DFB-Star

Geht es nach Lothar Matthäus, muss Jürgen Klopp zwingend über eine Rückkehr Füllkrugs in die Nationalmannschaft nachdenken. Weil Füllkrug "ein guter Typ ist", "gut ankommt" - und besonders wichtig: Weil "er netzt, er macht Tore, mehr als jeder andere. Wenn das keine Argumente sind", sagte Matthäus bei einem Termin seines Sponsors Interwetten und verwies dabei auch auf die schwächelnde DFB-Konkurrenz.

"Natürlich fehlt uns dieser Mittelstürmer. Wir reden immer über junge Spieler. Aber der einzige, der mit Toren überzeugt und Argumente bringt, ist Niclas Füllkrug", stellte der Rekordnationalspieler klar. Der zuletzt erneut verletzt abgereiste Kai Havertz sei für ihn kein richtiger Mittelstürmer, Tim Kleindienst verletzte sich bei Borussia Mönchengladbach erneut und Nick Woltemade "sucht seine Form. Das sollte auch Jürgen Klopp sehen".

Woltemade hatte zwar zuletzt in der Europa League immerhin seinen zweiten Treffer für Leihklub Juventus erzielt, ist in der Liga aber nach wie vor ohne Torerfolg. Zuletzt stand er immer wieder in den italienischen Gazetten am Pranger und im Fokus der Kritik, während die Alte Dame jüngst nach einem 0:3-Debakel gegen Lazio einen neuen Tiefpunkt erlebte.

Wohl auch deswegen rät Matthäus dem Stürmer zu einer Rückkehr in die Bundesliga.

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Warum verpasste Füllkrug die WM?

Zwar sei Füllkrug nach Meinung von Matthäus nur "guter Durchschnitt", allerdings könne er derzeit trotz seines fortgeschrittenen Alters (33) "zumindest bis zur Europameisterschaft helfen".

Füllkrug stand zuletzt Anfang September 2025 im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Nach seinem Wechsel vom BVB zu West Ham United streikte sein Körper allzu oft. Für die Hammers machte er aufgrund von wiederkehrenden Muskelverletzungen und einer hartnäckigen Achillessehnenreizung in eineinhalb Jahren nur 29 Pflichtspiele (3 Tore, 2 Vorlagen). Auch eine Leihe zur AC Milan brachte nicht die erhoffte Wende (20 Spiele, 1 Tor), weshalb Füllkrug letztlich die WM im vergangenen Sommer verpasste.

Anschließend ließ er sich von West Ham zurück nach Bremen verleihen, wo er plötzlich wieder in absoluter Topform ist. In sieben Pflichtspielen erzielte Füllkrug schon sieben Tore, zuletzt rettete er Werder mit einem Doppelpack gegen den SC Paderborn und mit einem Last-Minute-Treffer in Dortmund zwei Punkte.

Wird Füllkrug von Jürgen Klopp ins DFB-Team zurückgeholt?

Der 33-Jährige selbst will von den aufkommenden Debatten um eine Rückkehr ins DFB-Team nichts wissen. Das stellte er am Wochenende noch einmal klar. "Ich würde es cool finden - ich glaube, ich bin immer sehr respektvoll mit den Medien -, wenn die Medien auch anfangen, mich zu respektieren. Und wenn ich jetzt 44-mal gesagt habe, dass ich da nicht drüber reden will, wäre es cool, wenn wir nicht mehr drüber reden", sagte Füllkrug bei DAZN.

Sein Trainer Daniel Thioune verwies derweil darauf, dass Füllkrug aktuell gemeinsam mit Patrik Schick (Bayer Leverkusen) die Torjägerliste der Bundesliga anführt und "wenn einer die Torjägerliste anführt, dann hat er nicht ganz so viel verkehrt gemacht". Natürlich liege die Entscheidung über ein Füllkrug-Comeback bei Klopp, aber: "Wenn er aber Tore braucht, dann sollte er ihn anrufen."

Die nächste Länderspielpause steht Mitte November an, wenn Deutschland in der Nations League auf Serbien (13.11.) und die Niederlande (16.11.) trifft. DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte sich einem Füllkrug-Comeback zuletzt offen gegenüber gezeigt.

"Kopfbälle kann er, das ist schon mal Fakt. Wenn er solche Tore erzielt - ja, warum nicht?", sagte der er im Sport1-Doppelpass vor einer Woche: "Jürgen Klopp wird das verfolgen die nächsten Spiele." Zugleich dürfe man aber "nicht vergessen: Wir reden über die EM in zwei Jahren, da ist er nochmal älter."

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Tresoldi, Pejcinovic, Brunner: Hat Deutschland doch kein Mittelstürmer-Problem?

Womöglich schlägt dann auch schon die Stunde der Nachwuchsstürmer, unter denen allen voran Nicolo Tresoldi zuletzt bei Brügge und der deutschen U21-Auswahl mit Toren am Fließband für Schlagzeilen und gar Champions-League-Rekorde sorgte. Allerdings will sich der Deutsch-Italiener erst nach der U21-EM im kommenden Sommer entscheiden, für welchen Verband er künftig aufläuft.

Neben Tresoldi soll aus deutscher Sicht auch Dzenan Pejcinovic und Younes Ebnoutalib die Zukunft gehören. Während Pejcinovic aber seit seinem 25 Millionen Euro schweren Wechsel vom VfL Wolfsburg zum VfB Stuttgart in einer veritablen Formkrise steckt und noch auf sein erstes Bundesliga-Tor für die Schwaben wartet, avancierte Ebnoutalib am vergangenen Freitag für Eintracht Frankfurt abermals zum Matchwinner. Aktuell hält der 23-Jährige bei sechs Toren und zwei Vorlagen in sieben Pflichtspielen.

Noch ein bisschen formstärker präsentierte sich zuletzt Paris Brunner bei der AS Monaco und der U21. Bei seinem Debüt für die Juniorenauswahl traf er sofort doppelt, bei den Monegassen ist er aktuell mit sieben Toren und acht Spielen unverzichtbar.

Womöglich löst sich das Mittelstürmerproblem in Deutschland, das Matthäus aktuell sieht, also schon in naher Zukunft von selbst. Aktuell aber sei die Stürmer-Hierarchie für Matthäus klar: "Havertz Nummer eins, dann Füllkrug als erfahrener Spieler. Tresoldi kannst du dazunehmen aufgrund der Tore, die er gemacht hat."