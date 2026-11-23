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Bei den Profis von Borussia Dortmund erlebte Almugera Kabar einst ein Horror-Debüt und stand mehrfach hauchdünn vor dem Absprung. Im Sommer lieh der BVB den 20-Jährigen zu NEC Nijmegen aus - und dort läuft es für Kabar desaströs.

28 Pflichtspiele hat Almugera Kabar bislang auf Profi-Niveau absolviert. Doch irgendwie scheint beim Versuch, seine Karriere im Seniorenbereich richtig ins Laufen zu bekommen, der Wurm drin zu sein.

Mittlerweile hat der 20-Jährige, der 2023 mit der deutschen U17-Nationalelf Welt- und Europameister geworden ist, schon einige unglückliche Episoden erlebt. Das ging los Ende Oktober 2024, als er mit 18 sein Bundesligadebüt feierte.

Bei einer 1:2-Pleite von Borussia Dortmund beim FC Augsburg wurde der Linksverteidiger damals in Minute 68 eingewechselt. Drei Zählerumdrehungen später sah er Gelb, in der neunten Minute der Nachspielzeit flog er schließlich mit der letzten Aktion des Spiels mit Gelb-Rot vom Platz.

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Im folgenden Januar dann stand Kabar erstmals in der Startelf der BVB. Damals hatte die eklatante Verletzungsmisere bei den Westfalen unter Trainer Nuri Sahin groteske Ausmaße angenommen. Kabar spielte links hinten als Teil einer Viererkette, in der Yannik Lührs - eigentlich Kabars Teamkollege in der Dortmunder U23 - und Julian Ryerson die Innenverteidigung bildeten. Nach 19 Minuten hatte Gegner Leverkusen schon dreimal getroffen. Kabar war völlig überfordert.

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Almugera Kabar stand beim BVB mehrfach vor dem Absprung

Anschließend waren Kabar, nun unter Sahins Nachfolger Niko Kovac, nur noch 25 Profi-Minuten verteilt auf zwei Einwechslungen vergönnt. Dennoch war der gebürtige Bremer wie einst etwa Antonios Papadopoulos in jeder Transferperiode äußerst begehrt und stand mehrfach vor dem Absprung.

Kurz nach dem Leverkusen-Desaster etwa meldete angeblich die AC Mailand Interesse an. Der BVB reagierte zügig und gab Kabar im Februar 2025 seinen ersten Profivertrag über drei Jahre. Im Sommer sollen dann gleich mehrere Vereine aus der Bundesliga, Italien, Englands zweiter Liga und Schottland auf ihn aufmerksam geworden sein. Konkret wäre es beinahe mit dem FC Brentford geworden, eine erstaunliche Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro stand im Raum.

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Allerdings hätte Kabar dem Vernehmen nach nur dann eine Freigabe der Borussia erhalten, wenn er sich auf eine Leihe ohne Kaufoption eingelassen hätte. Dass man nicht wie im selben Sommer bei Soumalia Coulibaly und Youssoufa Moukoko lieber das Geld genommen hatte, lässt sich durchaus als Wertschätzung des Klubs gegenüber Kabar deuten.

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Wieso platzte der Wechsel von Almugera Kabar vom BVB zum HSV?

"Das ist keine einfache Situation für mich", bilanzierte er vor einem Jahr im November, als Kabar ausschließlich in der zweiten Mannschaft des BVB zum Einsatz gekommen war. Wenig später stand er beim HSV zum Medizincheck auf der Matte. Die Leihe platzte im letzten Moment, weil sich bei Kabar eine leichte Knieverletzung offenbarte und er wohl erst Mitte März fit genug geworden wäre.

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In der vergangenen Transferperiode klappte es schließlich mit einem erstmaligen Leihgeschäft für den fünfmaligen U20-Nationalspieler, der einst 2019 nach Dortmund kam. NEC Nijmegen, als Drittplatzierter der Überraschungsklub aus der niederländischen Eredivisie, angelte sich Kabar für ein Jahr - angeblich ohne Kaufoption.

Doch nach nur wenigen Monaten in der Provinz Gelderland im Osten des Landes muss man festhalten: Die "wertvolle Verstärkung", die Nijmegens Technischer Direktor Carlos Aalbers in Kabar ausgemacht hat, entpuppte sich als das Gegenteil.

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Almugera Kabar und Nijmegen bleiben weit hinter den Erwartungen zurück

Dies jetzt ausschließlich an ihm selbst festzumachen, würde der Sache jedoch nicht gerecht. Nijmegen, das unter Trainer Dick Schreuder im Vorjahr mit erfrischendem Offensivfußball begeisterte, spielt bislang eine äußerst magere Saison. Nur drei Siege stehen nach 13 Spieltagen zu Buche, mit 14 Zählern liegt man auf Rang zwölf nur vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt.

Dazu gesellten sich gerade zum Start des Spieljahrs teils erhebliche Verletzungsprobleme. Das war aus Kabars persönlicher Sicht eigentlich positiv, bis zum sechsten Spieltag kam er bereits auf vier Einsätze, darunter zwei von Beginn an. Das Problem: Es lief für ihn, die Abwehr und das gesamte Team ziemlich schlecht.

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Der unrühmliche Höhepunkt für Kabar, vielleicht sogar für seine gesamte Leihe nach Nijmegen, ereignete sich nur Tage nach seiner schwachen Leistung beim 0:3 gegen Aufsteiger SC Cambuur, bei der Kabar 90 Minuten lang ran durfte. Nijmegen war zum Auftakt in die Europa League - in der Champions-League-Qualifikation war man deutlich (1:3 und 0:3) an Bodö/Glimt gescheitert - bei Juventus Turin zu Gast.

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"Völlig versagt": Das Juventus-Desaster von Almugera Kabar

Kabar stand in der Startelf, lieferte aber eine noch etwas ungenügendere Leistung ab als die gesamte Mannschaft, die mit 0:5 unterging. Zur Pause hatte es bereits 0:3 gestanden, Kabar hing bei zwei Gegentoren mit drin. Vor allem beim dritten, als er mit einer schlecht getimten Grätsche einen Elfmeter verursachte und Nick Woltemades erstes Tor für die Alte Dame begünstigte.

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Vom ältesten niederländischen Fußballmagazin Voetbal International wurde Kabar mit der Note 3 (von 10) abgewatscht, es war die mit Abstand schlechteste Bewertung bei NEC. Die Regionalzeitung De Gelderlander schrieb: "Was Schreuder auf keinen Fall so weitermachen darf, ist der Einsatz von Almugera Kabar. Der Verteidiger ist schon seit Wochen das schwächste Glied bei NEC und kommt mit dem Niveau noch überhaupt nicht zurecht. Dennoch gibt Schreuder ihm immer wieder einen Stammplatz. Das ist unverständlich." Bei De Telegraaf hieß es, Kabar habe gegen Juventus "völlig versagt".

Coach Schreuder setzte aber gar noch einen oben drauf. Er ließ sich zu einer öffentlichen Kritik an seinem Leihspieler hinreißen. "Warum ich Kabar weiterhin aufstelle? Weil ich keine andere Wahl habe", sagte er und führte aus: "Er hat es sehr schwer. Das sehen wir alle. Der Junge ist gerade erst neu und er muss spielen. In der Abwehr haben wir es einfach noch nicht im Griff."

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Almugera Kabar wird seit dem Juventus-Debakel nicht mehr eingesetzt

TV-Experte Gertjan Verbeek, einstiger Trainer in Nürnberg und Bochum, attackierte Schreuder daraufhin bei ESPN. "Das ist verheerend für diesen Spieler. Er hat nur Erfahrung in der 3. Liga und wird nun ins kalte Wasser geworfen", sagte der 64-Jährige. "Beim ersten Tor lässt er seinen Gegenspieler laufen, es gibt keinerlei Unterstützung. Das hängt mit dem System von Schreuder zusammen." Ex-Profi Kees Luijckx stimmte zu: "Was Schreuder sagt, mag zwar stimmen, aber das sollte man niemals laut aussprechen. Als Spieler würde ich am nächsten Tag nicht gerne zum Training kommen. Man wird eigentlich ein bisschen sich selbst überlassen."

Schreuder ließ Kabar, den er als Linksfuß als rechtes Glied der Dreierkette einsetzte und bei dessen drei Startelfeinsätzen es elf Gegentore hagelte, seither links liegen. Nur noch eine Einwechslung schenkte er ihm, in der zweiten Minute der Nachspielzeit bei einem 1:1 in der EL gegen Levski Sofia. In der Liga saß Kabar zuletzt neunmal in Serie ohne Einsatz auf der Bank.

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Das hängt einerseits mit dem mittlerweile erhöhten Konkurrenzkampf zusammen, Schreuder stehen nun wieder deutlich mehr Defensivoptionen zur Verfügung. Andererseits handelte der Klub nach Kabars Leistung in Turin auch unmittelbar: Nur elf Tage später lud man den nach Vertragsauflösung bei Atalanta Bergamo vereinslosen Ex-Leverkusener Mitchel Bakker zum Probetraining ins sechstägige Trainingslager nach Spanien ein.

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Bricht der BVB die Leihe von Almugera Kabar vorzeitig ab?

Anfang Oktober erhielt der 26-Jährige, der Kabars Positionen abdeckt sowie im linken Mittelfeld eingesetzt werden kann, einen Vertrag bis Saisonende. Nach bisher vier Spielen kommt Bakker schon auf knapp mehr als die Hälfte der Einsatzminuten von Kabar. Bei seinem ersten Startelfeinsatz, einem 3:2-Sieg in Utrecht - Nijmegens erstem Dreier in der Liga seit Ende August (!) - , spielte Bakker 90 Minuten durch und bereitete das 1:0 vor.

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In der derzeitigen Gemengelage sieht die Zukunft für Kabar äußerst düster aus - nur acht Partien und 320 Spielminuten nach Beginn seiner Zeit in Holland. Weitere acht Spiele stehen für Nijmegen noch bis Jahresende auf dem Programm. Sollte Kabar dann weiter gänzlich außen vor sein, muss sich der BVB überlegen, ob man die Leihe nicht vorzeitig abbricht.

Doch auch dann wäre Kabar meilenweit davon entfernt, endlich an einem Standort richtig Fuß zu fassen, Vertrauen und regelmäßige Spielpraxis zu erhalten. Auch in Dortmund wird er das vergessen können: Zwar könnte Ramy Bensebainis auslaufender Vertrag im nächsten Sommer nicht mehr verlängert werden, doch mit Daniel Svensson, Maximilian Beier und dem erst zuletzt für viel Geld verpflichteten Kaua Prates gehört die Zukunft beim BVB anderen.

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Almugera Kabar: Seine Karriere als Profi im Überblick

Zeitraum Verein Pflichtspiele Tore Vorlagen 2024-2026 Borussia Dortmund II 39 8 1 seit 2024 Borussia Dortmund 6 0 0 2026 NEC Nijmegen (Leihe) 8 0 0