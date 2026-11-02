Borussia Dortmund arbeitet daran, die Zusammenarbeit mit zwei wichtigen Säulen des Teams, Waldemar Anton und Serhou Guirassy, über deren derzeitige Vertragslaufzeiten hinaus fortzusetzen. Im Sport1-Doppelpass äußerte sich Geschäftsführer Carsten Cramer zu den laufenden Bemühungen und erklärte: "Das läuft im Hintergrund, das Ziel vor Augen. Das ist unsere Stärke. Wir sind mit der aktuellen Situation sehr zufrieden."

Wenig Aufschluss gab Cramer hingegen hinsichtlich einer möglichen Ausstiegsklausel bei Felix Nmecha. Der Mittelfeldspieler, dessen Vertrag erst im März bis 2030 verlängert wurde, soll eine entsprechende Option in Höhe von angeblich 80 Millionen Euro in seinem Vertrag haben.

Auf die Frage danach antwortete der BVB-Boss ausweichend: "Da muss ich nachschauen, ob er eine Ausstiegsklausel hat. Über vertragliche Inhalte reden wir grundsätzlich nicht."

Zu möglichen teuren Verkäufen nach der Saison sagte Cramer: "Wir werden immer der Verein sein, der Spieler entwickelt. Das ist Teil des Deals. Wir wollen diese Spieler so lange wie möglich halten. Ich denke, dass wir im Sommer in der Lage sein werden, den Kader zu halten. Wir wollen keine Spieler abgeben. Aber wir werden sie definitiv nicht verhindern oder vermeiden können.“

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Was potenzielle Neuzugänge in der kommenden Wintertransferperiode angeht, sagte er: "Ole Book und Lars Ricken schauen tagtäglich und sind jederzeit handlungsfähig. Ich will nichts ausschließen."