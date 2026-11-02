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Jochen Tittmar

"Das läuft im Hintergrund": Carsten Cramer spricht über zwei mögliche Vertragsverlängerungen beim BVB

Bundesliga
Borussia Dortmund
S. Guirassy
W. Anton

Carsten Cramer plaudert über den Stand der Dinge bei Waldemar Anton und Serhou Guirassy.

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Borussia Dortmund arbeitet daran, die Zusammenarbeit mit zwei wichtigen Säulen des Teams, Waldemar Anton und Serhou Guirassy, über deren derzeitige Vertragslaufzeiten hinaus fortzusetzen. Im Sport1-Doppelpass äußerte sich Geschäftsführer Carsten Cramer zu den laufenden Bemühungen und erklärte: "Das läuft im Hintergrund, das Ziel vor Augen. Das ist unsere Stärke. Wir sind mit der aktuellen Situation sehr zufrieden."

Wenig Aufschluss gab Cramer hingegen hinsichtlich einer möglichen Ausstiegsklausel bei Felix Nmecha. Der Mittelfeldspieler, dessen Vertrag erst im März bis 2030 verlängert wurde, soll eine entsprechende Option in Höhe von angeblich 80 Millionen Euro in seinem Vertrag haben.

Auf die Frage danach antwortete der BVB-Boss ausweichend: "Da muss ich nachschauen, ob er eine Ausstiegsklausel hat. Über vertragliche Inhalte reden wir grundsätzlich nicht."

Zu möglichen teuren Verkäufen nach der Saison sagte Cramer: "Wir werden immer der Verein sein, der Spieler entwickelt. Das ist Teil des Deals. Wir wollen diese Spieler so lange wie möglich halten. Ich denke, dass wir im Sommer in der Lage sein werden, den Kader zu halten. Wir wollen keine Spieler abgeben. Aber wir werden sie definitiv nicht verhindern oder vermeiden können.“

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Was potenzielle Neuzugänge in der kommenden Wintertransferperiode angeht, sagte er: "Ole Book und Lars Ricken schauen tagtäglich und sind jederzeit handlungsfähig. Ich will nichts ausschließen."

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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