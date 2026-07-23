Die Fans haben per Abstimmung entschieden: Die FIFA Dream Eleven 2026 zur abgelaufenen Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada ist veröffentlicht worden. Überraschend fehlen dabei in Unai Simon und Pau Cubarsi nicht nur zwei Leistungsträger von Weltmeister Spanien, sondern auch zwei der drei von der FIFA nach dem Turnier prämierten Profis. Keeper Simon war zum besten Torhüter ausgezeichnet worden, Innenverteidiger Cubarsi zum besten Youngster.

Einzig Mittelfeld-Metronom Rodri, den der Weltverband zum besten Spieler der WM machte, ist aus dem Trio vertreten. Der Routinier schaffte es mit 15,3 Prozent der Fan-Stimmen in die Auswahl.

Neben Rodri sind von der Furia Roja Linksverteidiger Marc Cucurella (22,5 Prozent) sowie Rechtsverteidiger Pedro Porro (18,7 Prozent) dabei. Von den im Finale mit 0:1 nach Verlängerung unterlegenen Argentiniern schafften es zwei Akteure unter die elf Spieler: Abwehrmann Lisandro Martinez erhielt 10,2 Prozent der Stimmen, fast genau zehn Prozent mehr erhielt Lionel Messi, dem in acht Partien acht Tore gelungen waren.

FIFA Dream Eleven 2026: Diese Spieler wurden gewählt

Kurios: Die Fans verteilten die meisten Stimmen an Torwart Vozinha von WM-Neuling Kap Verde, das sich unter anderem durch ein respektables 0:0 gegen Spanien überraschend für das Sechzehntelfinale qualifiziert hatte und dort dramatisch mit 2:3 nach Verlängerung gegen Argentinien ausschied. Der 40-Jährige kam auf 39,6 Prozent.

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Neben Messi haben es zwei weitere Stürmerstars in die Mannschaft geschafft. Norwegens Erling Haaland, der sieben Tore in fünf Spielen markierte, erhielt 27,4 Prozent. Zu ihm gesellt sich WM-Torschützenkönig Kylian Mbappe, der für Frankreich zehn Treffer in acht Einsätzen schoss und nun mit starken 22 Treffern an der Spitze der ewigen WM-Torschützenliste steht. Der Profi von Real Madrid kam mit 29,8 Prozent auf die zweitmeisten Stimmanteile hinter Vozinha.

Damit liegt Mbappe nur knapp vor Jude Bellingham, der 29 Prozent erhielt. Der Engländer wird im Mittelfeld flankiert von Frankreichs Michael Olise (18,9 Prozent). Olises Teamkollege beim FC Bayern, Dayot Upamecano, komplettiert mit 14,9 Prozent das Team.