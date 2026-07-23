Der VfB Stuttgart muss zum Saisonstart auf seinen neuen Stammtorhüter Dennis Seimen verzichten, plant laut Sky Sport aber vorerst keinen Nachkauf. Der 20-jährige Schlussmann zog sich am Dienstag im Training eine Oberschenkel-Muskelverletzung zu und wird den Stuttgartern mindestens bis zur Länderspielpause im September fehlen. Neben dem Keeper erwischte es auch Offensivakteur Justin Diehl an der Oberschenkelvorderseite. Er fällt ebenfalls aus.

"Das sind definitiv schlechte Nachrichten, weil sich jetzt schon sagen lässt, dass Dennis und Justin für die erste Saisonphase nicht zur Verfügung stehen", äußerte sich Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth besorgt zu den verletzungsbedingten Rückschlägen.

Der Ausfall von Seimen wiegt besonders schwer, da er auf dieser Schlüsselposition fest eingeplant war. Nach dem Abgang von Alexander Nübel zu Besiktas sollte Seimen, der in der vergangenen Spielzeit noch maßgeblichen Anteil am Bundesliga-Aufstieg des SC Paderborn 07 hatte, als neue Nummer eins in die Spielzeit gehen.

Dennis Seimen verletzt: Wie reagiert der VfB Stuttgart?

"Auf der Torhüterposition waren unsere Personalplanungen für die kommende Saison bekanntermaßen weitestgehend abgeschlossen. Wir haben auch ohne Dennis viel Qualität in unserem Torhüterteam, dennoch müssen wir in den kommenden Tagen erörtern, ob wir nochmals auf dem Transfermarkt aktiv werden", erklärte Wohlgemuth weiter.

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Trotz der öffentlich offengehaltenen Hintertür haben die Verantwortlichen des Bundesligisten nach Informationen von Sky Sport intern eine Entscheidung getroffen: Vorerst soll kein externer Ersatz verpflichtet werden. Die Führungsetage des VfB möchte den Heilungsverlauf in den kommenden Wochen beobachten und die Notwendigkeit von Transfers im Anschluss neu bewerten.

In den ersten Pflichtspielen der neuen Saison wird somit Fabian Bredlow den Platz zwischen den Pfosten übernehmen. Die Stuttgarter Vereinsführung bringt dem Keeper volles Vertrauen entgegen, um den verletzungsbedingten Ausfall von Seimen bis auf Weiteres zu kompensieren.