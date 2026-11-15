"Das ist Blödsinn": Zinedine Zidane reagiert auf brisanten Medienbericht

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In Frankreich sorgt ein Bericht zur Zusammenarbeit zwischen Zinedine Zidane und seinem Superstar Kylian Mbappe für Aufsehen. Der Coach reagiert genervt.

Frankreichs neuer Nationaltrainer Zinedine Zidane hat sich deutlich zu einem Medienbericht geäußert, in dem es hieß, es gebe Probleme zwischen ihm und Kapitän Kylian Mbappe.

L'Equipe hatte geschrieben dass es Zidane bislang nicht gelungen sei, eine gute Beziehung zu Mbappe aufzubauen. Das Verhältnis sei "weniger harmonisch" als jenes zwischen Mbappe und Zidanes Vorgänger Didier Deschamps. Der Starstürmer von Real Madrid sei außerdem in den ersten Länderspielen unter Zidane nicht mit seiner Position einverstanden gewesen. Statt im Sturmzentrum hatte ihn der ehemalige Weltklassespielmacher mehrfach auf der linken Offensivseite aufgeboten.

Zidane bezog dazu im Vorfeld des finalen Nations-League-Vorrundenspiels der Franzosen gegen die Türkei am Sonntagabend Stellung. Zunächst stellte er klar, dass er den Bericht "nicht verstehe. Aber das ist auch egal. Ich werde mich auf diese Debatte nicht einlassen."

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Dann sagte er: "Ich habe die Beziehung eines Trainers zu seinem Spieler und es funktioniert perfekt. Ich kann nicht verhindern, was behauptet wird. Aber das ist Blödsinn. Es ist eine Schande und ziemlich nervig."

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Nach drei Siegen und einem Remis zum Auftakt kassierte die Equipe tricolore am Donnerstag die erste Niederlage unter Zidane: Sie unterlag in Mailand Italien mit 1:3. Mbappe kam dabei nicht zum Einsatz, weil er muskuläre Probleme hatte. Es wird erwartet, dass der Weltmeister von 2018 am Sonntagabend auflaufen kann und Zidane ihn dann auch im Sturmzentrum einsetzt. Mbappe ist mit 67 Treffern in 107 Länderspielen Frankreichs Rekordtorschütze. Seit März 2023 ist er Kapitän der Auswahl.

Mit 10 Punkten liegt Frankreich in der Gruppe A gleichauf mit Italien auf Rang zwei und hat den Viertelfinal-Einzug im Duell mit den abgeschlagenen Türken in Bordeaux somit in der eigenen Hand. Das Hinspiel am ersten Spieltag gewann Frankreich dank eines Mbappe-Treffers mit 1:0.

Getty Images

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Zinedine Zidane beerbte Didier Deschamps

Zur Pleite gegen Italien meinte Zidane: "Wir machen uns keine Sorgen, das gehört zum Fußball dazu. Es ist sogar besser, wenn solche Momente jetzt passieren. Kein Grund zur Panik."

Zidane, der als Trainer bislang nur bei Real Madrid gearbeitet hat, folgte nach der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko bei Les Bleus auf den langjährigen Coach Didier Deschamps. Er unterzeichnete beim Verband FFF einen bis 2030 gültigen Vertrag.