Das gab es noch nie! Lamine Yamal schreibt beim Ballon d'Or erneut Geschichte

Bereits letztes Jahr hatte der 19-Jährige Historisches geschafft, als er den Titel verteidigt hatte; dies war zuvor auch keinem Spieler gelungen. Der Vollständigkeit halber muss aber erwähnt werden, dass die Kopa-Trophäe erst seit 2018 vergeben wird.









Erster Gewinner war damals Kylian Mbappe gewesen, der wie Yamal und Bayern Münchens Stürmer Harry Kane bei der 70. Verleihung des Ballon d'Or an diesem Montag als einer der Top-Favoriten ins Rennen gegangen ist.

Lest hier die Verleihung des Ballon d'Or im Liveticker









Yamal machte auch keinen Hehl daraus, dass er eigentlich nach London gekommen ist, um den Ballon d'Or in Empfang zu nehmen. Als Co-Host Thierry Henry ihn bei der Verleihung der Kopa-Trophäe fragte, ob das denn nun der Titel sei, den er sich für heute gewünscht habe - erntete er amüsierte Lacher vom ganzen Saal. Yamal drehte sich etwas beschämt weg und verweigert die Aussage. Sein Teamkollege Pau Cubarsi habe die Kopa-Trophäe mehr verdient als er, sagt er schließlich.









Nächste Spiele BAR La Liga 16:00 ALA

Wer gewann die Trophäe als beste Jungspielerin?

Zur besten Jungspielerin wurde ebenfalls eine Spielerin vom FC Barcelona gewählt: Vicky Lopez, 20, verteidigte ihren Titel ebenfalls. Die Offensivspielerin gewann mit Barca das Quadruple.