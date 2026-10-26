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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Filippo Cataldo

Das gab es noch nie! Lamine Yamal schreibt beim Ballon d'Or erneut Geschichte

L. Yamal
FC Barcelona

Barcelonas Jungstar und Spaniens Weltmeister Lamine Yamal hat als erster Spieler überhaupt beim Ballon d'Or die Kopa-Trophäe für den besten U-21-Spieler der Welt überreicht bekommen.

Bereits letztes Jahr hatte der 19-Jährige Historisches geschafft, als er den Titel verteidigt hatte; dies war zuvor auch keinem Spieler gelungen. Der Vollständigkeit halber muss aber erwähnt werden, dass die Kopa-Trophäe erst seit 2018 vergeben wird.



Erster Gewinner war damals Kylian Mbappe gewesen, der wie Yamal und Bayern Münchens Stürmer Harry Kane bei der 70. Verleihung des Ballon d'Or an diesem Montag als einer der Top-Favoriten ins Rennen gegangen ist.

Lest hier die Verleihung des Ballon d'Or im Liveticker



Yamal machte auch keinen Hehl daraus, dass er eigentlich nach London gekommen ist, um den Ballon d'Or in Empfang zu nehmen. Als Co-Host Thierry Henry ihn bei der Verleihung der Kopa-Trophäe fragte, ob das denn nun der Titel sei, den er sich für heute gewünscht habe - erntete er amüsierte Lacher vom ganzen Saal. Yamal drehte sich etwas beschämt weg und verweigert die Aussage. Sein Teamkollege Pau Cubarsi habe die Kopa-Trophäe mehr verdient als er, sagt er schließlich.



Wer gewann die Trophäe als beste Jungspielerin?

Zur besten Jungspielerin wurde ebenfalls eine Spielerin vom FC Barcelona gewählt: Vicky Lopez, 20, verteidigte ihren Titel ebenfalls. Die Offensivspielerin gewann mit Barca das Quadruple.

Häufig gestellte Fragen

Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.

Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.

Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.

Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.

Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.

Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.

Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.

Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.

Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.

Lamine Yamal fährt oft einen Cupra Formentor, da der Automobilhersteller Cupra ein offizieller Partner seines Vereins FC Barcelona ist. Zudem wurde er im Rahmen von Werbe- und Testaktionen mit Modellen der Marke wie dem Cupra Raval gesehen.

Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.

Lamine Yamal hat keine Kinder.

Lamine Yamals aktuelle Freundin ist die spanische Influencerin Ines Garcia Santos.

Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 7 und 15 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.

In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits acht Titel gewonnen: dreimal die spanische Meisterschaft, zweimal den spanischen Supercup sowie einmal den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister und 2026 mit selbiger Weltmeister.

Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Zweimal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 2 im Jahr 2025).

Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.

Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.

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