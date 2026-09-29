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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Christian Guinin

"Das dürfen wir nicht wiederholen": Thomas Tuchel prangert Leistung von eigener Mannschaft an

UEFA Nations League A
T. Tuchel
Tschechien - England
Tschechien
England

Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel hat deutliche Kritik am Defensivverhalten seiner Mannschaft beim jüngsten Auftritt gegen Spanien geübt.

Auf der Pressekonferenz vor dem zweiten Nations-League-Spiel gegen Tschechien am Dienstagabend erklärte der deutsche Coach, dass man vor allem die gravierenden individuellen Fehler abstellen müsse.

"Wir haben individuelle Fehler gemacht, wenn wir den Ball hatten, insbesondere im Spielaufbau in der Tiefe. Das dürfen wir nicht wiederholen", meinte Tuchel und warnte: "Gerade auf diesem Niveau. Wir müssen diese Dinge verbessern. Seltsamerweise waren wir, wenn wir im Ballbesitz waren, unsere größte Gefahr für uns selbst."

Bei der 2:3-Pleite gegen Spanien zum Auftakt waren zwei Toren des amtierenden Weltmeisters schwere individuelle Patzer der Hintermannschaft der Three Lions vorangegangen. Beim 0:1 etwa vertändelte Manchester Citys Innenverteidiger Marc Guehi den Ball im Aufbau gegen Lamine Yamal, der den Fehler wiederum eiskalt ausnutzte und zur frühen Führung (6.) traf.

Auch beim 2:2 sah Englands Defensive in Person von Nico O'Reilly nicht gut aus. Der ebenfalls bei ManCity unter Vertrag stehende Linksverteidiger spielte die Kugel ohne Not in den Fuß von Gegenspieler Dani Olmo. Der Ex-Leipziger leitete das Spielgerät schließlich zu Alex Baena weiter, der aus rund 16 Metern zum zwischenzeitlichen Ausgleich traf.

England Men Training & Press ConferenceGetty Images

Wie geht es weiter für England?

Von der schwachen Defensivleistung zeigte sich auch Englands Presse geschockt. "England findet seine DNA: Defensively Not Able (dt. defensiv untauglich)", urteilte der Telegraph, während die BBC mahnte: "England gibt sich dem Chaos hin - aber es benötigt Kontrolle, um die großen Preise zu gewinnen." Laut der Sun waren "Guehis Schnitzer und Kanes Elfer-Fehlschuss" für die Niederlage hauptverantwortlich.

Was die grundsätzliche "Struktur angeht" sei Tuchel wiederum zufrieden gewesen, weshalb er nach nur einem Spiel "noch keinen Grund zur Besorgnis" sehe. Gegen die Tschechen erwarte er einen defensiv deutlich abgeklärteren Auftritt.

Durch die Niederlage stehen Tuchel und England zunächst auf den dritten Tabellenplatz in Gruppe 3. Die nächsten Gegner sind Tschechien (29. September) und Kroatien (3. Oktober), ehe es am 6. Oktober bereits zum Rückspiel mit den Tschechen kommt.

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Häufig gestellte Fragen

Er ist am 29.08. 1973 in Krumbach (Bayern) geboren.

Ja, Thomas Tuchel war vor allem als Libero in der Abwehr aktiv. Am 01.07. 1998 fand seine Profikarriere wegen einer Knorpelverletzung im Knie ein offizielles Ende. In seiner Karriere kommt er unter anderem auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga, 68 in der Regionalliga Süd und zwei im DFB-Pokal. 

Ausgebildet beim TSV Krumbach und dem FC Augsburg, spielte Tuchel später noch bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846. Mit Augsburgs U19 feierte er zwei Mal den Gewinn des A-Junioren-Pokals (1990/91, 1991/92), mit Ulm kürte er sich zum zweimaligen Landespokal-Württemberg-Sieger (1994/95, 1996/97) und einmaligen Deutschen Amateurmeister (1995/96).

Die Liste ist lang: Bereits im Jugendbereich ist er zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister geworden (2004/05, 2008/09), später Deutscher Pokalsieger (2016/17),  Deutscher Meister (2022/23), zweimaliger Französischer Meister, Superpokalsieger sowie einmaliger Ligapokal- und Pokalsieger (2018/19, 2019/20). Darüber hinaus wurde er Champions-League-Sieger (2020/21), UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister (2021/22).

Ein Mal. Das Kunststück gelang ihm in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea.

Er trainierte zahlreiche Top-Teams und demzufolge auch Stars - hier eine Auswahl: Kylian Mbappe, Neymar Jr., Thiago Silva, Harry Kane, Ousmane Dembele, Marco Reus, Thomas Müller und Kai Havertz.

  • Vereine als Trainer: Jugend-Coach beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 (2000-2005, 2005-2008, 2008-2009), 1. FSV Mainz 05 (2009–2014), Borussia Dortmund (2015–2017), Paris Saint-Germain (2018–2020), FC Chelsea (2021–2022), FC Bayern München (2023-2024), England (seit 2025)

Das Vermögen des Trainers belief sich 2023 wohl bereits um die 25 Millionen Euro, mittlerweile dürfte es noch höher liegen. Als England-Coach verdient er etwa fünf Millionen Euro pro Jahr, bei seinen vorherigen Stationen war sein Gehalt zumeist höher.

Er ist Vater zweier Töchter.

Von 2009 bis 2022 war er bis zur Scheidung mit seiner Frau Sissi verheiratet. Im gleichen Jahr begann seine Beziehung mit der brasilianischen Unternehmerin Natalia Guerreiro Max.

Ein Mal. Nach seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea (2020/21) wurde er auch als Weltclubtrainer und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Als weitere Trainerauszeichnung ist die Wahl als VDV-Trainer der Saison 2015/16 während seiner Zeit beim BVB zu nennen.

Da sein Augenmerk besonders auf einer akribischen Arbeitsweise und taktischen Finesse liegt, wurde er schon "Taktik-T-Rex" getauft. Wegen seiner Vorliebe für Ausflüge ins benachbarte Ulm wurde er als Jugendlicher "Schicki-Micki-Thomas" getauft.

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