"Dann ist es unmöglich für ihn": Modric-Dämmerung bei der AC Mailand?

Beim italienischen Topklub AC Mailand entbrennt eine Diskussion um die Rolle von Mittelfeldstar Luka Modric.

Coach Ruben Amorim nahm den 41-Jährigen beim 2:2 im Spitzenspiel der Serie A gegen Lazio am Samstag nach einer schwachen ersten Halbzeit vom Feld. Zu dem Zeitpunkt stand es 0:2 und Abwehrspieler Mario Gila sprach hinterher von "einer desaströsen ersten Hälfte" der Gäste im Olimpico.

Milan zeigte die schwächste Leistung der jungen Saison. Auch, weil Modric im Zentrum einen rabenschwarzen Tag erwischte. Er spielte ungewöhnlich viele Fehlpässe und leiste sich insgesamt 13 Ballverluste.

Das sind Wasser auf die Mühlen der Kritiker, die den Routinier für ungeeignet für das intensive Spiel des neuen Trainers befinden. Amorim selbst konstatierte nach der Partie gegen Lazio: "Wir müssen wirklich gut mit dem Ball umgehen, damit Luka sich wohlfühlt. Wenn wir ständig Ballverluste produzieren und es zu einem wilden Laufspiel wird, dann ist es unmöglich für ihn."

Weiter zählte der Portugiese auf, Modric habe sich zu tief fallen lassen und er habe den ehemaligen Ballon-d'Or-Sieger durch den 23 Jahre alten Yunus Musah ersetzt, "weil wir mehr Geschwindigkeit im Spiel brauchten". Damit es mit Modric klappen könne, "müssen wir dominant beim Ballbesitz sein und Kontrolle haben".

Dass der Trainer Modrics Defizite so klar benennt, ist ein Unterschied zur Vorsaison als der von Real Madrid damals neu verpflichtete Spielgestalter unter Massimiliano Allegri trotz fortgeschrittenen Alters das Spiel der Rossoneri dominierte und unumstrittene Stammkraft war.

Boban zweifelt an Modrics Eignung für Amorims Stil

Milan-Legende Zvonimir Boban warnte bereits vor einigen Tagen mit Blick auf seinen kroatischen Landsmann: "Ich glaube, es wird für Luka in Amorims System schwierig. Unter Allegri spielte er tiefer und hatte zwei zentrale Mittelfeldspieler, die ihn beschützt haben. Jetzt muss er gemeinsam mit einem Nebenmann 60 Meter beackern. Das wird hart."

Gegen Lazio startete Modric in Amorims 3-4-3 an der Seite Adrien Rabiots auf der Doppel-Sechs. Lazio schoss vor der Pause durch Tore von Matteo Cancellieri und Tijjani Noslin eine komfortable Führung heraus. Der ebenfalls in der Pause eingewechselte Diego Moreira rettete später mit einem Doppelpack das Remis für die Mailänder.

Während Lazio mit zehn Punkten zumindest vorübergehend die Tabellenführung eroberte, bleibt auch Milan ungeschlagen und belegt mit acht Zählern Rang fünf.

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Die Modric-Diskussion dürfte weiterschwelen. Milan tritt am kommenden Mittwoch in der Europa League gegen Benfica an, es folgt noch ein Ligaspiel gegen US Lecce, ehe die erste Länderspielpause der Saison ansteht. Eine Verschnaufpause gibt es für Modric dann nicht. Der 202-fache Nationalspieler kündigte nach der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko an, seine Laufbahn in der kroatischen Nationalmannschaft fortsetzen zu wollen.

Kroatien trifft in der Nations League auf Tschechien, Spanien und England. Der neue Trainer Slaven Bilic setzt auf Modric und erklärte bei der Nominierung vor wenigen Tagen: "Er ist sowohl auf als auch neben dem Platz extrem wichtig. Modric war Mailands bester Spieler gegen Juventus. Ich musste ihn nicht überzeugen - er brennt für Kroatien und die Nationalmannschaft, daher ist es eine Win-win-Situation." Es gebe nur ein Kriterium: "Die besten Spieler spielen für das Nationalteam."



