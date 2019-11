United-Trainer Solskjaer lobt Daniel James: "Defensiv wohl der beste Flügelspieler der Welt"

Daniel James ist bei Manchester United diese Saison bisher eine der positiven Erscheinungen. Vom Trainer gab es nun Sonderlob für den Youngster.

Manchester Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer hat Neuzugang Daniel James in den höchsten Tönen gelobt und vor allem dessen Arbeit im Spiel nach hinten hervorgehoben.

"Mit seiner ehrlichen Arbeit, seiner Hingabe, seinen Balleroberungen und den Tacklings im Spiel nach hinten ist er defensiv wohl der beste Flügelspieler der Welt", sagte Solskjaer dem Mirror über den 22-Jährigen, der vor der Saison für 17 Millionen Euro Ablöse von Swansea City zu den Red Devils kam.

Solskjaer über United-Neuzugang James: "Das ist unglaublich"

Solskjaer führte aus: "Das ist unglaublich. Und es ist auch die Grundlage für sein Spiel nach vorne, weil es ihm den Raum gibt, auf die Abwehr zuzulaufen. Ich bin nicht überrascht, aber doch sehr zufrieden mit ihm."

James zählt zu den konstantesten Spielern bei United in der laufenden Saison, stand in elf der bisher zwölf Premier-League-Partien auf dem rechten oder linken Flügel in der Startelf. Dabei kam der walisische Nationalspieler auf drei Tore und zwei Assists für United im englischen Oberhaus.

In der Tabelle steht United aktuell nur auf Platz zehn, könnte sich mit einem Sieg bei Aufsteiger Sheffield am Sonntag (17.30 Uhr im LIVE-TICKER) aber auf Rang fünf verbessern.