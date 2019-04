Daley Blind scherzt nach Ajax-Triumph über Juve: "Müssen noch vorsichtig sein mit dem Bier"

Daley Blind warnte seine Teamkollegen von Ajax davor, nach dem Sieg gegen Juve zu viel zu feiern. Am Samstag muss Ajax wieder in der Liga ran.

Daley Blind von Amsterdam hat seine Teamkollegen scherzhaft davor gewarnt, nach dem 2:1-Triumph im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals bei zu viel zu feiern. "Hoffentlich endet das alles gut, dann können wir eine große Party feiern. Jetzt müssen wir noch vorsichtig sein mit dem Bier", sagte Blind zum niederländischen Sender AT5.

Blind betonte zudem seine Passion für Ajax Amsterdam: "Es ist fantastisch, mit dem Klub, den ich liebe und mit dem ich aufgewachsen bin, so weit im Europapokal zu kommen." Ajax' Gegner im Halbfinale der wird am Mittwoch im Spiel zwischen Tottenham und (21:00 Uhr im LIVE-TICKER) ausgespielt.

Ajax Amsterdam kämpft noch um -Titel

"Sehr gerne würde ich das Spiel (City gegen Tottenham, d. Red.) mit ein paar Bier ansehen, aber am Wochenende haben wir ein schwieriges Spiel vor uns. Wir kämpfen noch um den Titel", sagte Blind.

Die Amsterdamer sind zurzeit punktgleich mit der an der Tabellenspitze der Eredivisie. Am Samstag treten sie auswärts gegen Groningen an.