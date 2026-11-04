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Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Oliver Maywurm

"Da müssen sie unbedingt aufpassen": Stefan Effenberg warnt den BVB vor Betis

Champions League
Borussia Dortmund - Real Betis
Borussia Dortmund
Real Betis

Stefan Effenberg hat Borussia Dortmund eindringlich davor gewarnt, den kommenden Champions-League-Gegner Betis Sevilla zu unterschätzen.

"Gerade gegen Betis könnte es für Dortmund eine böse Überraschung geben. Sie dürfen sich auf keinen Fall vom Namen blenden lassen", betonte Effenberg in seiner Kolumne bei t-online mit Blick auf das CL-Duell des BVB mit den Spaniern am Mittwochabend. Betis sei "in Spanien auf Tuchfühlung mit den drei Großen Barcelona, Atletico und Real, mit nur vier Punkten Rückstand Tabellenvierter – und hat vor wenigen Wochen Real zu Hause mit 1:0 besiegt. Da müssen sie unbedingt aufpassen", so Effenberg weiter.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler hat dabei auch die Aufgaben im Blick, die nach Betis in der Königsklasse auf die Borussia warten. "Am nächsten Spieltag muss der BVB nach London zu Arsenal, dann kommt Inter Mailand in den Signal Iduna Park – nach diesen drei Partien kannst du auch mit null Punkten dastehen. Und das wird BVB-Trainer Niko Kovac seiner Mannschaft ganz bestimmt auch vermittelt haben", betonte Effenberg.

Dass Kovac das tatsächlich getan hat, ließen die Aussagen des Dortmunder Chefcoachs auf der Pressekonferenz am Dienstag erahnen. Betis sei "eine sehr, sehr gute Mannschaft", erklärte der Kroate. "Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die typisch spanisch spielt und viel Ballbesitz haben möchte. Aber auch eine Mannschaft, die sehr schnell und gut umschalten kann, die uns morgen sicherlich fordern wird."

In LaLiga als Vierter auf Kurs, sich erneut für die Königsklasse zu qualifizieren, steht Betis mit drei Siegen aus den ersten drei Partien in der laufenden Champions-League-Saison bestens da. Einem 3:2 beim OSC Lille folgten zwei Heimerfolge gegen den FC Porto (3:2) sowie Feyenoord Rotterdam (1:0).

FBL-ESP-LIGA-BETIS-MALAGAGetty Images

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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