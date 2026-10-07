Dani Carvajal, ehemaliger Kapitän von Real Madrid, wird überraschend wohl doch nicht zum spanischen Erstligisten Getafe wechseln. "Da ist nichts. Alles ist geplatzt", sagte Getafe-Präsident Angel Torres am Mittwochvormittag einem Journalisten der TV-Sendung El Chiringuito. Nach 13 Jahren bei den Königlichen war der Vertrag Carvajals im Sommer nicht verlängert worden. Getafe machte sich große Hoffnungen auf die Verpflichtungen des Routiniers - doch aktuell sieht es danach aus, als ob der Traum des Klubs aus Madrid geplatzt ist.

Nach Angaben der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo macht das Financial Fairplay Getafe Schwierigkeiten: Der Klub habe bereits mit seinen Gehaltskosten den Rahmen gesprengt, sodass LaLiga keine weitere Verpflichtung zulasse. Hinter den Kulissen arbeite der Verein allerdings immer noch an einer Lösung, auch wenn unklar ist, wie diese mitten in der Saison aussehen könnte.

"Es gibt keine Neuigkeiten. Man kann nichts verkünden, solange es keine Einigung gibt", teilte der Getafe-Präsident noch mit. "Wir werden es versuchen", gab er den Kampf um den Rechtsverteidiger jedoch noch nicht auf.

Warum hat Real Madrid mit Dani Carvajal nicht verlängert?

Carvajal hatte in der vergangenen Saison aufgrund von Verletzungen einen Großteil der Spielzeit verpasst. Auf seiner Position hatte er zudem mit Trent Alexander-Arnold, der ablösefrei aus Liverpool kam, einen hochkarätigen Konkurrenten dazubekommen. Aufgrund seines Alters entschieden sich die Real-Verantwortlichen schließlich, Carvajal im Sommer ziehen zu lassen und sich mit Denzel Dumfries von Inter Mailand einen namhaften Ersatz beschaffen.

Carvajal absolvierte 451 Pflichtspiele für Real (14 Tore, 66 Assists). Mit dem Klub gewann er sechsmal die Champions League, viermal die Meisterschaft und zweimal den Pokal, was ihn zu einem der erfolgreichsten Spieler des Vereins macht.