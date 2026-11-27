Como gegen Juventus: Spielinfos
Duell um Europa in der Lombardei
Am Sonntagabend kommt es am Comer See zu einem wichtigen Serie-A-Duell zweier Klubs, die unter der Woche Erfolge auf europäischer Bühne gefeiert haben und um die Qualifikation für die Champions League kämpfen.
Como 1907 von Cesc Fàbregas hat 26 Punkte, fünf mehr als Juventus, ist in der Liga zu Hause ungeschlagen (4 Siege, 1 Unentschieden) und hat in 12 Spielen erst 10 Gegentore kassiert. Nach dem 2:0 gegen Cagliari am vergangenen Samstag durch Kopfballtore von Jacobo Ramón und Lucas Da Cunha gewann Como am Dienstag auch in der UEFA Champions League mit 1:0 gegen AEK Athen. Luis Milla erzielte in der zweiten Halbzeit den Siegtreffer.
Nun wartet Juventus, das unter Luciano Spalletti in der Offensive endlich zu einem durchschlagskräftigen Rhythmus gefunden hat. Nach dem 4:0 gegen Venezia am vergangenen Sonntag, bei dem innerhalb von 18 furiosen Minuten in der zweiten Halbzeit vier Tore fielen, drehte Juventus (21 Punkte) am Donnerstag in der UEFA Europa League einen frühen Rückstand und schlug Omonoia FC mit 4:1.
Como gewann in der vergangenen Saison beide Ligaduelle gegen Juventus mit 2:0, darunter die Partie im Februar in Turin. Spallettis Team will sich nun revanchieren und den Rückstand im Kampf um Europa verkürzen.
Teamnews und Kader
Como vs Juventus FC Voraussichtliche Aufstellungen
Form
Direkter Vergleich
Head to Head
Tabelle
|#
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|12
|10
|2
|0
|28
|9
|+19
|32
S
U
S
S
S
|2
|12
|9
|3
|0
|36
|11
|+25
|30
S
S
S
S
U
|3
|12
|9
|2
|1
|32
|17
|+15
|29
U
S
N
S
S
|4
|12
|8
|3
|1
|28
|14
|+14
|27
S
S
S
N
S
|5
|12
|8
|2
|2
|20
|10
|+10
|26
S
N
S
S
S
|6
|12
|6
|3
|3
|19
|12
|+7
|21
S
U
S
N
S
|7
|12
|6
|2
|4
|25
|20
|+5
|20
N
N
S
S
U
|8
|12
|5
|3
|4
|19
|14
|+5
|18
S
U
N
S
U
|9
|12
|5
|3
|4
|17
|15
|+2
|18
U
S
S
S
S
|10
|12
|5
|1
|6
|13
|16
|-3
|16
S
N
S
S
S
|11
|12
|5
|1
|6
|10
|17
|-7
|16
N
S
N
N
N
|12
|12
|4
|3
|5
|21
|24
|-3
|15
U
S
N
U
U
|13
|12
|4
|2
|6
|15
|18
|-3
|14
N
U
N
N
S
|14
|12
|3
|1
|8
|20
|25
|-5
|10
S
N
N
N
N
|15
|12
|3
|1
|8
|12
|25
|-13
|10
N
U
N
N
N
|16
|12
|2
|3
|7
|17
|28
|-11
|9
N
U
S
U
N
|17
|12
|2
|2
|8
|10
|22
|-12
|8
N
N
S
U
N
|18
|12
|2
|2
|8
|16
|31
|-15
|8
N
N
N
N
N
|19
|12
|1
|3
|8
|13
|26
|-13
|6
U
N
N
U
N
|20
|12
|2
|0
|10
|8
|25
|-17
|6
N
S
N
N
N