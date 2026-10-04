Comeback von Cristiano Ronaldo? Portugal-Coach Jorge Jesus geht auf Superstar zu

Wenn er will, kehrt er in die Nationalmannschaft zurück... wir können vor der nächsten Nominierung darüber sprechen, aber die Entscheidung liegt bei Cris", sagte Jesus nach dem 2:1 (1:1) in der Nations League gegen Norwegen, mit dem die Portugiesen den Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht hatten.

Ronaldo hatte das Trainingslager des Nationalteams in Dänemark am Mittwoch überstürzt verlassen und das Ende seiner Karriere in der Selecao angedeutet. Auslöser war Jesus' Ankündigung, den Nationalhelden wie schon im vorherigen Spiel auf die Bank zu setzen.

Zu viel für den Rekordtorschützen der Portugiesen; ein Privatjet brachte ihn mitten in der Nacht nach Madrid. "Für mich ist Cris bei der nächsten Nominierung – sofern er bei Al-Nassr spielt – ein Spieler, der nominiert werden kann", betonte Jesus am Sonntag.

Auch ohne den 41-Jährigen siegten die Portugiesen in Dänemark (4:2) und gegen Erling Haalands Norweger. Ronaldo erzielte in 234 Länderspielen 146 Tore für die Selecao. 2016 führte er sein Heimatland als Kapitän zum EM-Titel.