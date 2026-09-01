Comeback als Nummer eins im DFB-Team? Marc-Andre ter Stegen bestätigt Gespräch mit Klopp

"Es war ein wirklich tolles Gespräch. Für mich persönlich ist es so, dass ich versuchen muss, jetzt einfach gesund zu bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste", sagte der 34-Jährige bei RTL/Sky.

Nach dem Rücktritt von Manuel Neuer ist die Torwartfrage in der deutschen Nationalmannschaft noch offen. Der 44-malige Nationalspieler ter Stegen hatte die WM wegen einer Verletzung verpasst. Am 17. September nominiert Klopp seinen ersten DFB-Kader.

Beim FC Barcelona war der frühere Gladbacher aussortiert worden, nun soll seine Karriere bei Ajax Amsterdam noch einmal Schwung aufnehmen.

"Es war für mich eigentlich ein rundum Top-Paket. Historischer Klub, toller Fußball, vor allen Dingen auch der Trainer, der das gerne zur Perfektion bringen möchte und den ich von vorher schon kenne. Es war eine relativ leichte Entscheidung", sagte ter Stegen zu seinem Wechsel in die Eredivisie. Trainer bei Ajax ist der Spanier Míchel, mit dem der Keeper schon bei Girona zusammengearbeitet hatte.