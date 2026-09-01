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Marc-Andre ter StegenGetty Images

Comeback als Nummer eins im DFB-Team? Marc-Andre ter Stegen bestätigt Gespräch mit Klopp

UEFA Nations League A
Marc-André ter Stegen
Jürgen Klopp
Deutschland

Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen hatte mit Bundestrainer Jürgen Klopp einen ersten Austausch.

"Es war ein wirklich tolles Gespräch. Für mich persönlich ist es so, dass ich versuchen muss, jetzt einfach gesund zu bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste", sagte der 34-Jährige bei RTL/Sky.

Nach dem Rücktritt von Manuel Neuer ist die Torwartfrage in der deutschen Nationalmannschaft noch offen. Der 44-malige Nationalspieler ter Stegen hatte die WM wegen einer Verletzung verpasst. Am 17. September nominiert Klopp seinen ersten DFB-Kader.

Beim FC Barcelona war der frühere Gladbacher aussortiert worden, nun soll seine Karriere bei Ajax Amsterdam noch einmal Schwung aufnehmen.

"Es war für mich eigentlich ein rundum Top-Paket. Historischer Klub, toller Fußball, vor allen Dingen auch der Trainer, der das gerne zur Perfektion bringen möchte und den ich von vorher schon kenne. Es war eine relativ leichte Entscheidung", sagte ter Stegen zu seinem Wechsel in die Eredivisie. Trainer bei Ajax ist der Spanier Míchel, mit dem der Keeper schon bei Girona zusammengearbeitet hatte.

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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