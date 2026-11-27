So seht Ihr Columbus Crew gegen Inter Miami CF mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Columbus Crew empfängt Inter Miami am Freitag im ScottsMiracle-Gro Field in Columbus zu Spiel 2 der Best-of-three-Serie in den Playoffs der Major League Soccer. Nach einem überzeugenden Auftaktsieg führt Columbus in der Serie mit 1:0.

Das erste Spiel gewann Columbus in Miami mit 3:0, Gonzalo Tapia traf dabei zweimal. Die Mannschaft von Laurent Courtois ging als Nummer sieben der Eastern Conference in die Playoffs und hat ihre letzten fünf Spiele allesamt gewonnen.

Inter Miami steht vor einer ganz anderen Aufgabe. Das Team von Kily Gonzalez belegte in der Eastern Conference Platz zwei, verlor aber sein Auftaktspiel in der ersten Runde. Eine weitere Niederlage würde die Saison beenden.

Gonzalez übernahm nach Spiel 1 die Verantwortung und verwies auf vergebene Chancen sowie eine Rote Karte, die das Spiel veränderte. Miami muss in Ohio gewinnen, um ein entscheidendes drittes Spiel zu Hause zu erzwingen.

Lionel Messi bleibt die zentrale Figur der Gäste. Sein Abend in Miami wurde allerdings durch eine Gelbe Karte und den Rückstand in der ersten Runde getrübt. Columbus will die Serie vor heimischem Publikum entscheiden, statt sie über die volle Distanz gehen zu lassen.

Hier findet Ihr alles, was Ihr zur Übertragung des Spiels wissen müsst, einschließlich der Anstoßzeit sowie der Informationen zu Livestream und TV-Sender.

Offizielle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Dieser Abschnitt wird aktualisiert, sobald die Übertragungsdetails bestätigt sind.

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