CL-Achtelfinale heute live: Die Übertragung der Spiele im TV und LIVE-STREAM

Achtelfinale in der Champions League! Goal gibt einen Überblick, welcher Sender welches Spiel live im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Die Champions League geht in die nächste Woche, die nächsten Spiele im Achtelfinale stehen an. Nachdem vergangene Woche bereits zwei deutsche Vereine gespielt haben, sind in dieser Woche die nächsten beiden an der Reihe.

RB Leipzig und Borussia Dortmund haben bereits das Hinspiel absolviert. Während sich die Leipziger die beiden Gegentore bei der 0:2-Niederlage gegen den FC Liverpool selbst eingeschenkt haben, konnte Borussia Dortmund beim FC Sevilla mit 3:2 gewinnen. Heute und morgen spielen der FC Bayern München bei Lazio Rom und Borussia Mönchengladbach "zuhause" in Budapest gegen Manchester City. Da City aufgrund der Corona-Reisebestimmungen Großbritanniens nicht nach Deutschland einreisen darf, muss das Spiel in Ungarn ausgetragen werden.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das CL-Achtelfinale heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

CL-Achtelfinale heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Fußballfans aufgepasst: Alle Spiele der Champions League bekommt Ihr live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM zu sehen. Der Bezahlsender Sky aus Unterföhring und der Streamingdienst DAZN aus Ismaning haben sich die Übertragungsrechte gesichert. Leider wird in dieser Saison kein Achtelfinalspiel live im Free-TV übertragen. Pro Spieltag werden Sky und DAZN jeweils eine Partie exklusiv als Einzelspiel übertragen. Sky zeigt zudem die Spieltagskonferenz.

CL-Achtelfinale heute live: Alle Übertragungen im Überblick

Duell Anstoß Datum / Ergebnis TV-Sender / LIVE-STREAM RB Leipzig - FC Liverpool 21 Uhr 0:2 DAZN FC Barcelona - Paris Saint-Germain 21 Uhr 1:4 Sky FC Sevilla - Borussia Dortmund 21 Uhr 2:3 DAZN FC Porto - Juventus Turin 21 Uhr 2:1 Sky Lazio Rom - FC Bayern München 21 Uhr 23. Februar 2021 Sky Atletico Madrid - FC Chelsea 21 Uhr 23. Februar 2021 DAZN Borussia Mönchengladbach - Manchester City 21 Uhr 24. Februar 2021 DAZN Atalanta Bergamo - Real Madrid 21 Uhr 24. Februar 2021 Sky Borussia Dortmund - FC Sevilla 21 Uhr 09. März 2021 Sky Juventus Turin - FC Porto 21 Uhr 09. März 2021 DAZN FC Liverpool - RB Leipzig 21 Uhr 10. März 2021 Sky Paris Saint-Germain - FC Barcelona 21 Uhr 10. März 2021 DAZN Manchester City - Borussia Mönchengladbach 21 Uhr 16. März 2021 Sky Real Madrid - Atalanta Bergamo 21 Uhr 16. März 2021 DAZN FC Bayern München - Lazio Rom 21 Uhr 17. März 2021 Sky FC Chelsea - Atletico Madrid 21 Uhr 17. März 2021 DAZN

CL-Achtelfinale heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So geht's

Wie Ihr aus der Übersicht ablesen konntet, wird die Champions League ausschließlich kostenpflichtig übertragen. Wer die Spiele der Königsklasse also live verfolgen möchte, muss Sky und DAZN zwangsläufig abonnieren. Die Details zu beiden Sendern findet Ihr in den folgenden Absätzen. Auch erklären wir Euch, wie Ihr trotzdem ein paar Partien gratis sehen könnt.

CL-Achtelfinale heute live im TV sehen: Sky

Sky zeigt die Champions League live im Pay-TV! Ihr könnt dienstags und mittwochs ab 19.30 Uhr Sky Sport 1 einschalten und Euch auf die Königsklasse einstimmen lassen. Auf dem gleichen Kanal wird dann ab 20.50 Uhr die Konferenz gezeigt, das Einzelspiel wird auf Sky Sport 2 laufen. Damit Ihr die CL im Fernsehen verfolgen könnt, müsst Ihr Sky-Kunde sein und einen entsprechenden Receiver des Anbieters besitzen.

Das CL-Achtelfinale heute im LIVE-STREAM: DAZN

Der Streamingdienst DAZN zeigt pro Spieltag eine CL-Partie exklusiv im LIVE-STREAM. Die Übertragung zur Champions League startet in der Regel ab 20.30 Uhr. Bei DAZN gibt es das Feature, dass man sogar das Parallelspiel, das exklusiv von Sky übertragen wird, kurz nach dem Abpfiff als Re-Live schauen kann.

Zudem bekommt Ihr auf der Plattform alle Highlights zur Champions League präsentiert. DAZN könnt Ihr entweder auf Eurem mobilen Endgerät oder über den Smart-TV verfolgen. Als Neukunde könnt Ihr DAZN für einen Monat lang gratis abonnieren, danach kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

CL-Achtelfinale heute im LIVE-STREAM sehen: Sky Go

Sky streamt die Königsklasse über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket. Als Kunde des Bezahlsenders steht Euch Sky Go automatisch zur Verfügung. Wer also einen Sky-Receiver zuhause stehen hat, der kann das Programm auch von unterwegs aus online verfolgen.

Quelle: Getty Images

CL-Achtelfinale heute im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Sky Ticket hat im Vergleich zu Sky Go eine andere Funktion. Hier wird zwar das gleiche Programm wie in der Fernsehsendung übertragen, allerdings sind die Abonnementvoraussetzungen andere. Sky Ticket könnt Ihr auch als Nicht-Sky-Kunde kaufen und somit die Champions League schauen, ohne Euch langfristig an Sky binden zu müssen.

Alle weiteren Infos zu den Preisen und Paketen von Sky Ticket findet Ihr hier.

Das CL-Achtelfinale heute im LIVE-TICKER bei Goal verfolgen

Zu jedem CL-Achtelfinale stellt Euch Goal einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Verfügung. In Sekundenschnelle erfahrt Ihr dort alles über die Matches der Königklasse, zudem gibt es eine Fülle an interessanten Fakten und Statistiken - schaut mal rein!