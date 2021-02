DAZN oder Sky - wo läuft RB Leipzig vs. FC Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM?

RB Leipzig empfängt im Achtelfinale den FC Liverpool. Goal erklärt, ob die Champions League heute durch DAZN oder Sky übertragen / gezeigt wird.

Achtelfinale in der Champions League - endlich geht es in der K.o.-Phase der Königsklasse rund! Los geht es unter anderem mit der Begegnung RB Leipzig vs. FC Liverpool, Anstoß in der Puskas Arena in Budapest, Ungarn ist heute um 21.00 Uhr.

Dass das Spiel in Ungarn ausgetragen wird, hat seinen Grund: Dadurch schaffen es die Vereine und die UEFA gewisse nationale Einreisebeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie zu umgehen. Kritik daran gibt es reichlich, was den europäischen Fußballverband UEFA aber wenig stört.

Spielerisch erwartet uns ein echter Leckerbissen: RB Leipzig ist brandheiß mit vier Siegen in den letzten vier Spielen, auf der anderen Seite der englische Meister, welcher aktuell einige Punkte in der Liga liegen lässt.

Leipzig vs. Liverpool: Schon im Achtelfinale erwartet uns ein Topspiel. Goal erklärt in diesem Artikel, wer die Königsklasse heute überträgt.

RB Leipzig vs. FC Liverpool heute nicht LIVE auf Sky? Die Partie der Champions League im Überblick

Begegnung RB Leipzig vs. FC Liverpool Datum Dienstag | 16.02.2021 Wettbewerb Champions League | Achtelfinale | Hinspiel Anstoß 21.00 Uhr Ort Puskas Arena | Budapest | Ungarn Geschätzter Marktwert RB Leipzig: 559 Millionen Euro | FC Liverpool: 1.120 Millionen Euro Schiedsrichter Slavko Vincic | Slowenien

Bild: Getty Images

RB Leipzig vs. FC Liverpool: Sky oder DAZN - wo wird die Champions League heute im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Die Champions League ist der angesagteste Wettbewerb im europäischen Vereinsfußball - und das nicht erst seit gestern. Seit Jahrzehnten lockt der Kampf um den Henkelpott Millionen von Fans vor die Bildschirme.

Seit ein paar Jahren müssen sich Fans aber auf die Spiele anders vorbereiten als zuvor: Durch die Einführung des Streamings finden viele Spiele nicht oder nicht nur im TV statt, sondern werden auch via Streaming ausgestrahlt.

Champions League 2020/2021: Sky und DAZN übertragen PSG, Real, Bayern, Barcelona, Liverpool

In dieser Spielzeit der Königsklasse gibt es zwei zuständige Anbieter: DAZN und Sky. In der Gruppenphase übertrug DAZN an jedem Spieltag 14 der 16 Begegnungen, nur bei jeweils zwei war Sky der zuständige Sender.

In der jetzt anfangenden K.o.-Phase ist das etwas anders: Hier teilen sich DAZN und Sky die Spiele genau auf - jeder Anbieter darf in diesem Achtelfinale genau die Hälfte der Spiele übertragen.

RB Leipzig vs. FC Liverpool: DAZN überträgt heute Achtelfinal-Hinspiel LIVE!

Für die Begegnung heute gibt es für viele Anhänger:innen gute Neuigkeiten: DAZN zeigt nämlich das Einzelspiel exklusiv als LIVE-STREAM in seinem Programm!

Der junge Streamingdienst (seit 2016) aus Ismaning bei München konnte sich die Übertragungslizenzen des Spiels sichern und zeigt dieses. Unter anderem mit am Mikrofon: Ex-Bayern-Stürmer Sandro Wagner.

RB Leipzig vs. FC Liverpool via LIVE-STREAM im Internet: So läuft die DAZN-Übertragung ab

Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Anpfiff : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Moderation : Alex Schlüter:

: Alex Schlüter: Kommentar : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Expertise: Sandro Wagner

RB Leipzig - FC Liverpool kostenlos sehen: Das ist der DAZN Probemonat

Ihr wollt das Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool sehen, wisst aber noch nicht, ob sich dafür ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN lohnt? Keine Sorge, für genau solche Fälle hat DAZN gesorgt!

Mit dem kostenlosen Probemonat könnt ihr 30 Tage lang auf alle DAZN-Inhalte zu greifen, ohne auch nur einen Cent zu verlieren. Außerdem ist der Probemonat unverbindlich, ihr könnt diesen also rechtzeitig problemlos kündigen.

Unschlagbar günstig: So wenig kostet es, die Champions League, Bundesliga etc. exklusiv auf DAZN zu sehen

Probemonat abgelaufen, aber das DAZN-Programm ist einfach zu gut, als dass man es nicht weiter abonnieren sollte? Dann habt ihr gleich zwei Möglichkeiten, die sich in Kosten und Laufzeiten unterscheiden. Das gezeigte Programm bleibt dabei gleich.

Monatsabo Monatlich kündbar Monatliche Abbuchung 11,99 Euro pro Monat Jahresabo Jährlich kündbar Jährliche Abbuchung 119,99 Euro pro Jahr (ca. 10 Euro pro Monat)

We’re in this together, Reds ✊🔴 pic.twitter.com/pPpS4Z2p6m — Liverpool FC (@LFC) February 15, 2021

Champions League 2021: DAZN oder Sky? Die Übertragungen der Achtelfinal-Hinspiele

Begegnung Datum Übertragender Anbieter RB Leipzig vs. FC Liverpool 21 Uhr, 16.02. DAZN FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain 21 Uhr, 16.02. Sky FC Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) 21 Uhr, 17.02. DAZN FC Porto vs. Juventus Turin 21 Uhr, 17.02. Sky Lazio Rom vs. FC Bayern München 21 Uhr, 23.02. Sky Atletico Madrid vs. FC Chelsea 21 Uhr, 23.02. DAZN Borussia Mönchengladbach vs. Manchester City 21 Uhr, 24.02. DAZN Atalanta Bergamo vs. Real Madrid 21 Uhr, 24.02. Sky

Bild: GettyI mages

Champions League - DAZN oder Sky: Wo wird RB Leipzig gegen den FC Liverpool heute im TV übertragen / gezeigt?

Ihr seid es gewohnt, die Champions League auf dem Fernseher zu verfolgen, und wollt dieses Gefühl auch heute nicht missen? Keine Sorge, dann gibt es gleich zwei Möglichkeiten für euch!

Einerseits bekommt man DAZN auch auf dem TV-Gerät installiert, andererseits bietet Sky die Champions League ebenfalls an - wenn auch auf seine eigene Art und Weise. Goal zeigt euch die beiden Möglichkeiten.

DAZN im Fernsehen: So seht ihr Leipzig vs. Liverpool auf dem Fernseher

DAZN sendet sein Programm zwar via Internet aus, also bekommt ihr hier "nur" einen LIVE-STREAM zu sehen, trotzdem könnt ihr diesen auch auf dem Fernseher ans Laufen bekommen!

Mit einem modernen Fernseher mit Internetanschluss, einem sogenannten Smart-TV, ist es kein Problem, die kostenlose App herunterladen, sich anzumelden oder zu registrieren und dann den passenden LIVE-STREAM zu sehen!

Kein DAZN? Sky zeigt Konferenz und Barcelona vs. Paris Saint-Germain

Ihr wollt nicht die DAZN-Übertragung sehen? Dann gibt es eine Alternative beim Konkurrenten Sky - wenn auch wesentlich teurer. Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring überträgt heute nicht nur FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain, sondern auch die Konferenz.

Um diese zu sehen müsst ihr das Sky-Sport-Paket buchen, mehr dazu findet ihr hier. In der Konferenz werden sowohl Barca-PSG als auch Leipzig-Liverpool zu etwa gleich großen Anteilen übertragen, je nachdem wo gerade etwas Spannendes passiert wird hingeschaltet.

Guten Morgen DAZNer! So sieht eure Fussball-Woche in Deutschland aus. pic.twitter.com/tQqzWV4b71 — DAZN DE (@DAZN_DE) February 15, 2021

Messi vs. Mbappe, Gulacsi vs. Alisson: Das ist die Konferenz auf Sky Sport 1 (HD)

Beginn der Übertragung: 20.50 Uhr

20.50 Uhr Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Übertragender Sender: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Gezeigte Begegnungen: RB Leipzig - FC Liverpool (Kommentar: Wolff Fuss) FC Barcelona - Paris Saint-Germain (Martin Groß)

Moderation: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Expertise: ​ Erik Meijer Lothar Matthäus



Die Aufstellungen vom FC Liverpool und RB Leipzig: So laufen die Teams in der Champions League heute auf

Wie gewohnt werden die Aufstellungen eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht und hier eingetragen. Klickt euch rechtzeitig wieder in den Artikel, um ideal auf das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League vorbereitet zu sein!

RB Leipzig - FC Liverpool heute live: Die Opta-Fakten

Dies ist das 1. Europapokalspiel zwischen RB Leipzig und Liverpool, für Leipzig ist es allerdings schon der 3. englische Champions-League-Gegner seit Anfang 2020. In der letzten Saison warf man im Achtelfinale Tottenham raus (Gesamt: 4-0), in dieser Saison beendete man die Gruppenphase vor Manchester Utd (0-5 A und 3-2 H).

Liverpool ist im Europapokal in Deutschland seit 5 Spielen ungeschlagen (S3 U2). Ihre letzte Niederlage kassierten sie in Deutschland im April 2002 mit 2-4 bei Bayer Leverkusen (Viertelfinale der Champions League).

RB Leipzigs erreichte letzte Saison erstmals die K.o.-Runde der Champions League und schied erst im Halbfinale aus; Liverpool peilt in dieser Saison die 3. Finalteilnahme in den letzten 4 Jahren an.

Leipzig ist in der Champions League seit 6 Heimspielen ungeschlagen (S5 U1) und erzielte in jedem dieser 6 Spiele zumindest 2 Treffer; zuhause ihr bisher bester Lauf in diesem Wettbewerb.

Leipzig ist in seinen 10 Heimspielen in der Champions League nur 2-mal ohne Gegentor geblieben. 1-mal davon im bisher einzigen Heimspiel in der K.o.-Runde letzten März gegen Tottenham (3-0).

Keines der 22 Leipziger Champions-League-Spiele endete torlos – kein anderes Team in der Geschichte der Königsklasse kann da mithalten.

Elfmeter ausgenommen (1 pro Team), sind alle 19 Tore, die Leipzig und Liverpool in dieser Champions-League-Saison zusammen erzielt haben, aus dem Spiel heraus gefallen.

Liverpool ist das einzige Team in der diesjährigen Gruppenphase der Champions League, das kein einziges Gegentor in der 1. Halbzeit hinnehmen musste.

Leipzig kassierte in den 6 Gruppenspielen dieser Saison 12 Tore, mehr als jeder andere Achtelfinalist.

In der diesjährigen Champions League erlaubte Leipzig seinen Gegnern im Schnitt nur 8,9 Pässe, ehe eine Defensivaktion gegen Ball und Gegner erfolgte (PPDA – also Interceptions, erfolgreiche und nicht erfolgreiche Tacklings sowie Fouls). Dies ist der geringste Wert aller diesjährigen Champions-League-Teilnehmer und zeigt, mit welch intensivem Pressing Leipzig agiert.

Leipzigs Außenverteidiger Angeliño war in dieser Champions-League-Saison in 6 Spielen an 6 Treffern beteiligt (3 Tore & 3 Assists) – der einzige Spanier mit noch mehr Torbeteiligungen ist Álvaro Morata von Juventus (7, 6 Tore & 1 Assist).

Liverpool-Stürmer Roberto Firmino hat in seinen letzten 16 Champions-League-Spielen nur 1 Tor erzielt: letzte Saison im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid.

RB Leipzig - FC Liverpool: So wird heute die Champions League LIVE übertragen

Bild: Getty Images