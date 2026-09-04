Chancenwucher und ein dramatischer Fehlschuss von Kylian Mbappe: Real Madrid kassiert erste Pleite der Saison

Der spanische Rekordmeister verlor zum Auftakt des 4. Spieltags mit 0:1 (0:0) bei Betis Sevilla und wurde dabei für zahlreiche ausgelassene Top-Chancen bestraft. Mbappé scheiterte in der Nachspielzeit (90.+4) vom Punkt am starken Betis-Keeper Alvaro Valles.

Die Königlichen verpassten den Sprung an die Tabellenspitze und sind mit neun Punkten Zweiter. Der punktgleiche und noch ungeschlagene FC Barcelona von Trainer Hansi Flick kann am Sonntag (16.15 Uhr/DAZN) mit einem Sieg beim FC Valencia erstmals ein wenig wegziehen.

Real war in der ersten Halbzeit das klar bessere Team, betrieb aber Chancenwucher: Mbappé scheiterte aus kurzer Distanz an Valles (12.), wenig später traf Vinicius Junior den Außenpfosten (15.). Erneut Mbappé (42.) und Jude Bellingham (45.) verpassten vor der Pause das 1:0.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein ausgeglicheneres Spiel - und der Ire Troy Parrott (81.) traf zum Überraschungssieg für Betis. Ein vermeintliches Fallrückziehertor von Reals Carlos Espi (89.) wurde nach Eingriff des Videoassistenten zurückgenommen.