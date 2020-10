Champions League: Diese Spiele zeigt Sky heute live

Die Champions League nimmt heute wieder Fahrt auf und Goal fasst für Euch zusammen, welche Spiele live im Pay-TV bei Sky gezeigt werden.

Der gewann in der vergangenen Saison 2019/20 die UEFA . Knapp zwei Monate nach dem Finale beginnt die neue Saison der Königsklasse bereits wieder - die Gruppenphase steht an.

Natürlich gilt das Team von Trainer Hansi Flick wieder als heißer Anwärter auf die Henkeltrophäe, doch es gibt noch weitere Top-Klubs, die ein Wörtchen mitreden wollen. Hierzu gehören mit Cristiano Ronaldo, , der , die beiden spanischen Größen und Barca, sowie PSG. Aus deutscher Sicht nehmen auch der BVB, und an der Gruppenphase teil.

In der Gruppenphase gehen insgesamt 32 Teams in acht Vierergruppen an den Start. Am 20. Oktober wird der erste Spieltag der UEFA Champions League in dieser Saison ausgetragen.

Champions League heute live im TV sehen? Das funktioniert mit dem Unterföhringer TV-Sender Sky ganz einfach. Goal verrät in diesem Artikel, welche Spiele Sky heute live überträgt.

Champions League heute live: Die Partien am 1. Spieltag der Gruppenphase in der Übersicht

DATUM UHRZEIT PARTIE Mittwoch, 21. Oktober 18.55 Uhr - Mittwoch, 21. Oktober 18.55 Uhr Real Madrid - Shakhtar Donezk Mittwoch, 21. Oktober 21 Uhr Amsterdam - FC Liverpool Mittwoch, 21. Oktober 21 Uhr Bayern München - Mittwoch, 21. Oktober 21 Uhr - Mittwoch, 21. Oktober 21 Uhr - Borussia M'Gladbach Mittwoch, 21. Oktober 21 Uhr Manchester City - Mittwoch, 21. Oktober 21 Uhr Piräus -

Champions League: Diese Spiele zeigt Sky heute live und in voller Länge

Der Unterföhringer TV-Sender Sky hält pro Gruppenspieltag die Übertragungsrechte an zwei der 16 Spiele. Hier bekommt Ihr eine Übersicht über die Spiele, die der TV-Kanal am 1. Spieltag live und in voller Länge als Einzelspiel zeigt / überträgt.

Champions League heute live: Dieses Spiel zeigt Sky am Dienstag (1. Spieltag)

Begegnung Anpfiff Kanal Kommentator Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund) 21 Uhr Sky Sport 2 (HD) Kai Dittmann

Champions League heute live: Dieses Spiel zeigt Sky am Mittwoch (1. Spieltag)

Begegnung Anpfiff Kanal Kommentator FC Bayern München vs. Atletico Madrid 21 Uhr Sky Sport 2 (HD) Wolff Fuss

Champions League heute live: Sky zeigt die Königsklasse in Einzelspielen und der Konferenz

Sky strahlt also an diesem 1. Spieltag der UEFA Champions League die Gruppenspiele des BVB (gegen Lazio) und des FC Bayern München (gegen Atletico) live und in voller Länge im TV aus. Diese Übertragungsrechte, an jedem Dienstag und Mittwoch jeweils ein Duell als Einzelspiel zu zeigen, wird die ganze Gruppenphase über Bestand haben.

Die Champions League kommt bei Sky heute aber auch auf andere Weise live im TV zum Zug. Denn Sky zeigt / überträgt die Spiele am Dienstag und am Mittwoch auch in der Konferenz. Hier findet Ihr ein paar Randdaten für die Konferenz, welche an beiden Tagen zur gleichen Zeit Fahrt aufnimmt.

Beginn: 18.50 Uhr

Übertragungsbeginn der Spiele: 20.55 Uhr

Kanal: Sky Sport 1 HD

Um die Champions League live bei Sky sehen zu können, braucht Ihr aber ein Abonnement beim Fernsehsender aus dem Münchner Norden. Hier auf der Sky-Homepage gibt es einige wichtige Informationen rund um die verschiedenen Pakete, die dort gebucht werden können. Übrigens: Bei Sky kommt die Champions League auch im LIVE-STREAM, wenn Ihr Sky Ticket oder Sky Go habt.

Nochmal zusammengefasst: Die Champions League wird in der Saison 2020/21 live im TV bei Sky und auch live im Stream des Ismaninger Senders DAZN gezeigt / übertragen. In der Gruppenphase laufen sieben von acht Duellen live auf DAZN im Einzelspiel, dafür zeigt Sky ein Top-Spiel mit deutscher Beteiligung exklusiv auf seinen Kanälen. Die Konferenz seht Ihr Woche für Woche beim Pay-TV-Kanal.

Champions League: Diese Spiele zeigt Sky in der Gruppenphase live

Spieltag Duell, welches live auf Sky gezeigt wird 1. Spieltag Lazio vs. BVB (Dienstag) FC Bayern München vs. Atletico Madrid (Mittwoch) 2. Spieltag Borussia Mönchengladbach vs. Real Madrid (Dienstag) BVB vs. Zenit St. Petersburg (Mittwoch) 3. Spieltag RB Salzburg vs. FC Bayern München (Dienstag) FC Brügge vs. BVB (Mittwoch) 4. Spieltag PSG vs. RB Leipzig (Dienstag) FC Bayern München vs. RB Salzburg (Mittwoch) 5. Spieltag Atletico Madrid vs. FC Bayern München (Dienstag) BVB vs. Lazio (Mittwoch) 6. Spieltag RB Leipzig vs. (Dienstag) FC Bayern München vs. Lokomotive Moskau (Mittwoch)

Der Fernsehsender Sky hatte für die Dienstagsspiele am ersten, dritten und fünften Spieltag der Gruppenphase das Erstwahlrecht gegenüber DAZN. Der Streamingkanal zeigt hingegen in dieser Saison mit insgesamt 110 von 138 Spielen der UEFA Champions League einen Großteil der Begegnungen live und in voller Länge, davon alleine in der Gruppenphase 14 von 16 Spielen pro Spieltag.

