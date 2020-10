FC Bayern München gegen Atletico Madrid: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der Champions League

Am ersten Spieltag der Gruppenphase ist Bayern in der Champions League gegen Atletico gefordert. Goal sagt, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM läuft.

Gleich am ersten Spieltag der neuen Saison bekommt es der in der mit dem schwierigsten Gegner der Gruppe A zu tun: Auf die Mannschaft von Trainer Hansi Flick wartet mit einer der stärksten Vereine Spaniens. Anstoß ist am Mittwoch um 21 Uhr in der Allianz Arena in München.

Nach dem 4:1-Erfolg gegen Arminia Bielefeld kann Bayern mit breiter Brust in der Aufeinandertreffen gehen. Das Duell mit dem -Aufsteiger hat jedoch auch die Schwächen des deutschen Rekordmeisters offengelegt. In der Defensive man bislang noch nicht sattelfest und kassiert zu viele Gegentore.

Wenn Atletico unter der Leitung von Diego Simeone eine Sache besonders gut kann, dann ist das Verteidigen. Nach vier Spielen kommen die Rojiblancos erst auf ein Gegentor, während sich Bayern in dieser Zeit bereits acht gefangen hat. In belegt Atletico derzeit Rang sieben, habt jedoch noch zwei Partien in der Hinterhand.

Mehr Teams

Ihr möchtet wissen, wo Bayern München gegen Atletico Madrid heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Champions League. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell sind.

FC Bayern München gegen Atletico Madrid: Das Duell in der Übersicht

Begegnung FC Bayern München - Atletico Madrid Datum 21. Oktober 2020 | 21 Uhr Stadion Allianz Arena, München

Bild: Imago Images / Poolfoto

FC Bayern gegen Atletico Madrid heute live im TV sehen - geht das?

Die Champions League ist bereits seit einigen Jahren in den Händen des Pay-TV. Daran hat sich auch in dieser Saison nicht geändert. Das bedeutet im Umkehrschluss: Wenn Ihr Bayern München gegen Atletico Madrid live sehen möchtet, seid Ihr auf ein kostenpflichtiges Abonnement angewiesen. Im Free-TV ist die Champions League heute nicht zu sehen.

Sky zeigt / überträgt Bayern gegen Atletico in voller Länge im Einzelspiel

In teilen sich das Pay-TV-Anbieter Sky und der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte an der Königsklasse. Das Aufeinandertreffen zwischen Bayern München und Atletico Madrid ist heute aber nur bei Sky live und in voller Länge zu sehen. DAZN darf die Begegnung erst ab 00 Uhr in der Wiederholung ausstrahlen.

Am Mittwoch geht Sky bereits um 19.30 Uhr auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD auf Sendung. Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus stimmen Euch mit interessanten Vorberichten auf das Duell ein. Sobald die beiden Mannschaften den Rasen betreten, übernimmt Kommentator Wolff Fuss am Mikrofon.

Alle Infos zur Übertragung von Bayern gegen Atletico im Pay-TV:

Beginn der Übertragung: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Kanäle: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experte: Lothar Matthäus

Lothar Matthäus Kommentator: Wolff Fuss

Die Sky-Übertragung ist jedoch mit Kosten verbunden: Um Bayern München gegen Atletico Madrid live erleben zu können, müsst Ihr zunächst ein Abonnement abschließen. Die Champions League ist im Sport-Paket enthalten, das Ihr aktuell für 17,50 Euro monatlich buchen könnt. Auch der offiziellen Webseite findet Ihr eine Übersicht über alle Pakete, die Ihr bei Sky erwerben könnt.

FC Bayern gegen Atletico Madrid heute im LIVE-STREAM verfolgen - so funktioniert es

Zusätzlich gibt es bei Sky jedoch auch die Möglichkeit, alle Spiele im LIVE-STREAM zu schauen. Für Bayern München gegen Atletico Madrid stellt Euch der Pay-TV-Anbieter zwei verschiedene Optionen zur Verfügung, die sich jeweils in der Vertragslaufzeit und im Preis unterscheiden.

Wenn Ihr bereits Sky-Kunde seid, solltet Ihr Euch den Streamingdienst Sky Go genauer ansehen. Mit Eurer persönlichen Kundennummer und dem Login-PIN, den Ihr bei Abschluss Eures Vertrages erhalten habt, könnt Ihr Euch online einloggen und den Service deshalb kostenlos nutzen.

Seid Ihr bislang noch nicht im Besitz eines Sky-Abos hat der Pay-TV-Sender noch das Sky Ticket für Euch im Angebot. Damit kommt Ihr auch spontan in den Genuss von Live-Sport und müsst Euch nicht langfristig binden, da das Ticket monatlich gekündigt werden kann. Alle Angebote findet Ihr auf der Sky-Webseite.

Bild: Getty Images

FC Bayern München gegen Atletico Madrid: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften offiziell bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird heute ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein.

FC Bayern gegen Atletico Madrid: Die Champions League im LIVE-TICKER erleben

Ihr möchtet kein zusätzliches Abonnement abschließen oder habt am Abend bereits andere Pläne, möchtet aber trotzdem über die Ereignisse in der Allianz Arena auf dem Laufenden bleiben? Dann ist der kostenlose LIVE-TICKER von Goal die Lösung. Wir begleiten alle Spiele der Champions League auf unserer Seite - auch Bayern München gegen Atletico Madrid.

Schon eine halbe Stunde vor dem Anstoß beginnen wir mit den Vorberichten, sodass Ihr im Anschluss bestens über die anstehende Begegnung informiert seid. Sobald der Ball freigegeben wurde, versorgen wir Euch mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen. Damit verpasst Ihr garantiert keine entscheidende Szene.

FC Bayern München gegen Atletico Madrid: Die Übertragung auf einen Blick