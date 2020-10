Real Madrid gegen Schachtjor Donezk heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

1. Spieltag in der Champions League: Real Madrid empfängt Donezk. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

trifft auf den ukrainischen Vertreter . Die Partie wird um 21 Uhr in Madrid angepfiffen.

Die Königlichen aus Madrid wollen sicherlich eine bessere Champions-League-Saison spielen als zuletzt. Gegen Donezk wartet allerdings schon die erste echte Herausforderung, der Gast kam in der bis ins Halbfinale.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Real Madrid gegen Schachtjor Donezk heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Real Madrid gegen Schachtjor Donezk heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : (1. Spieltag)

: (1. Spieltag) Datum : Dienstag, 20. Oktober 2020

: Dienstag, 20. Oktober 2020 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort: Madrid

Real Madrid gegen Schachtjor Donezk heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

In dieser Saison wird die Champions League leider erneut nicht im Free-TV zu sehen sein. Keiner der öffentlich-rechtlichen Sender hatte das Kapital, um sich die Rechte zu sichern. Stattdessen werden der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN zusammen jedes Spiel der Königsklasse im Bezahlfernsehen oder im LIVE-STREAM zeigen.

Real Madrid gegen Schachtjor Donezk heute live im TV

Da Sky das Erstwahlrecht an den Partien mit deutscher Beteiligung hat, darf der Sender aus Unterföhring die anderen Spiele nur in der Konferenz zeigen. Ab 21 Uhr bekommt Ihr auf Sky Sport 1 in der Konferenz neben Real Madrid auch Mannschaften wie oder Liverpool zu Gesicht. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen Sky-Receiver besitzen. Was das kostet, erfahrt Ihr hier.

Real Madrid gegen Schachtjor Donezk heute live im LIVE-STREAM

DAZN zeigt Real gegen Donezk heute live und über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM! Das Portal geht ab 20.50 Uhr online. Lukas Schönmüller ist Euer Kommentator, an seiner Seite sitzt der Experte Sebastian Kneißl. Für Neukunden ist der erste Monat des Abonnements von DAZN kostenlos.

Real Madrid gegen Schachtjor Donezk heute live im LIVE-STREAM: DAZN

Am besten nutzt Ihr die DAZN-App, um Euch einen schönen CL-Abend zu machen. Die App gibt es als kostenlosen Download für Android, Apple, PS4, X-Box oder den Amazon Fire-TV-Stick. Ihr könnt dabei das mobile Endgerät Eurer Wahl benutzen. DAZN ist auch auf Eurem Smart-TV schon vorinstalliert.

Real Madrid gegen Schachtjor Donezk heute live im LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Sky bietet auch einen LIVE-STREAM an, und zwar über Sky Go und Sky Ticket. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Sky Go ist in jedem Abo-Paket von Sky enthalten, als Kunde habt Ihr also automatisch Zugriff auf die App. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch anmelden – und schon kann es losgehen! Sky Ticket ist für die Zuschauer gedacht, die kein Kunde von Sky sind und den Sender auch nicht langfristig abonnieren möchten. Hier könnt Ihr Euch verschiedene Pakete buchen, um die Champions League sehen zu können.

Real Madrid gegen Schachtjor Donezk heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Real Madrid gegen Schachtjor Donezk heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Ihr seid unterwegs oder sucht eine Ergänzung zur DAZN-Übertragung? Dann seid Ihr beim kostenlosen LIVE-TICKER von Goal richtig! Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über die Ereignisse aus Madrid, dazu gibt es interessante Statistiken, die sich kein Fan entgehen lassen sollte.

Quelle: Imago Images / Cordon Press

Real Madrid gegen Schachtjor Donezk heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Kein Problem, DAZN lädt die Highlights der Champions League nur 40 Minuten nach dem Abpfiff auf deren Plattform hoch.

DAZN hat alle Sportarten und Ligen im Programm, die das Sportlerherz hüpfen lassen. Hier haben wir eine kleine Auswahl für Euch: Champions League, Europa League, , , , , NFL, NHL, NBA, , MLB, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis. Nach dem Probemonat kostet das Portal 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

Real Madrid gegen Schachtjor Donezk heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Real Madrid bisher 2 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Schachtjor Donezk 2 Siege 0 0 Remis 0 8 Tore 3 855 Mio. Euro Marktwert 134,8 Mio Euro Thibaut Courtois (75 Mio. Euro) wertvollster Spieler Tete (17 Mio. Euro)

Real Madrid gegen Schachtjor Donezk heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick