Champions League heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Der erste Spieltag der Gruppenphase steht auf dem Programm. Goal sagt, wo die Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Fast zwei Monate, nachdem sich der FC Bayern im Finale gegen mit 1:0 durchgesetzt hat, startet die in die neue Saison. Gleich am ersten Spieltag kommt es in den einzelnen Gruppen zu vielen interessanten Begegnungen. Goal verrät Euch, wo Ihr die Spiele im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

In den letzten Jahren hat sich der TV-Markt in rasant verändert. Es ist deshalb nicht immer einfach, den Überblick zu behalten, welche Spiele bei den einzelnen Sendern laufen. In der Champions League ist die Rechtesituation besonders verzwickt. In diesem Artikel möchte Euch Goal deshalb eine kompakte Übersicht geben.

Die Champions League heute live sehen: Goal verrät Euch, wie die Spiele im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen werden.

Die Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Spiele am Dienstag in der Übersicht

DATUM UHRZEIT PARTIE Dienstag, 20. Oktober 18.55 Uhr - Dienstag, 20. Oktober 18.55 Uhr Zenit Sankt Petersburg - Dienstag, 20. Oktober 21 Uhr - Ferencvaros Budapest Dienstag, 20. Oktober 21 Uhr - Dienstag, 20. Oktober 21 Uhr - Dienstag, 20. Oktober 21 Uhr Paris Saint-Germain - Dienstag, 20. Oktober 21 Uhr - Istanbul Dienstag, 20. Oktober 21 Uhr -

Die Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Spiele am Mittwoch in der Übersicht

DATUM UHRZEIT PARTIE Mittwoch, 21. Oktober 18.55 Uhr - Mittwoch, 21. Oktober 18.55 Uhr - Shakhtar Donezk Mittwoch, 21. Oktober 21 Uhr Amsterdam - Mittwoch, 21. Oktober 21 Uhr Bayern München - Mittwoch, 21. Oktober 21 Uhr - Mittwoch, 21. Oktober 21 Uhr - Borussia M'Gladbach Mittwoch, 21. Oktober 21 Uhr - Mittwoch, 21. Oktober 21 Uhr Piräus -

Die Champions League heute live im TV sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

In Deutschland besitzen in dieser Saison zwei Anbieter die Übertragungsrechte an der Champions League: Der Streamingdienst DAZN darf bis auf wenige Ausnahmen alle Spiele der Königsklasse live und in voller Länge zeigen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt jeweils zwei Begegnungen eines Spieltages exklusiv, die anderen Duelle sind nur in der Konferenz zu sehen.

Die Champions League mit dem Gratismonat von DAZN kostenlos erleben

Für den ersten Spieltag der Gruppenphase bedeutet diese Regelung, dass Lazio Rom gegen Borussia Dortmund und Bayern München gegen Atletico Madrid jeweils nur bei Sky gezeigt werden. Alle anderen Spiele, darunter auch Paris Saint-Germain gegen Manchester United und Inter Mailand gegen Borussia M'Gladbach, sind in voller Länge ausschließlich bei DAZN zu sehen.

Mit dem Probemonat von DAZN kommt Ihr heute sogar kostenlos in den Genuss von Live-Fußball. Denn alle Neukunden bekommen bei ihrer Anmeldung die ersten 30 Tage geschenkt und können das Programm des Streamingdienstes zunächst einen Monat testen. Wenn Ihr Euch noch heute bei DAZN registriert, seht Ihr somit am 1. Spieltag gleich 14 Spiele der Champions League im LIVE-STREAM.

Hat Euch der Gratismonat überzeugt, verlängert sich Euer Vertrag automatisch und Ihr zahlt monatlich 11,99 Euro oder 119,99 Euro im Jahresabo. Solltet Ihr nicht zufrieden gewesen sein, könnt Ihr das Abonnement aber auch ohne Probleme kündigen. Unter diesem Link gibt es alle Informationen zum kostenlosen Probemonat.

Die Live-Übertragungen auf der DAZN-Webseite könnt Ihr über alle mobilen Geräte mit einem Internetzugang abrufen. In wenigen Schritten bringt Ihr die Champions League zudem auch auf Eurem Smart-TV zum Laufen. Dafür müsst Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App herunterladen, die Euch sowohl im Google Play-Store als auch im iOS-Store zur Verfügung steht.

Sky zeigt / überträgt Dortmund und Bayern in voller Länge im Pay-TV

Die Champions League ist bereits seit vielen Jahren bei Sky zu sehen. Auch in dieser Saison könnt Ihr beim Pay-TV-Anbieter alle Spiele der Königsklasse in der Konferenz erleben. Diese findet Ihr an beiden Tagen sowohl für die Duelle um 18.55 Uhr als auch um 21 Uhr auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD.

Zudem kann sich Sky an jedem Spieltag zwei Begegnungen herauspicken, die exklusiv auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD laufen sollen. Am Dienstag ist die Entscheidung auf Lazio Rom gegen Borussia Dortmund gefallen, am Mittwoch wird dort Bayern München gegen Atletico Madrid laufen.

Einen Haken gibt es allerdings: Um die besagten Einzelspiele live sehen zu können, ist ein Abonnement von Sky erforderlich. Auf der Webseite des Unternehmens findet Ihr alle Pakete, die bei Sky zu erwerben sind, und Ihr erfahrt auch, welche Zahlungsmethoden Euch zur Verfügung stehen.

Die Champions League heute im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket erleben

Zudem bietet Euch Sky die Möglichkeit, die Konferenz und beide Einzelspiele im LIVE-STREAM zu verfolgen. Wenn Ihr bereits ein Abonnement bei Sky abgeschlossen habt, solltet Ihr einen Blick auf den Streamingdienst Sky Go werfen. Mit dem Login-PIN, den Ihr bei Abschluss Eures Vertrags erhalten habt, könnt Ihr das Angebot nämlich kostenlos nutzen.

Solltet Ihr bislang noch kein Sky-Kunde sein, dann hat der Pay-TV-Sender noch das Sky Ticket für Euch im Angebot, das im Gegensatz zu einem regulären Abonnement monatlich gekündigt werden kann. Für 29,99 Euro bietet Sky zurzeit das Supersport-Ticket an, mit dem Ihr Euch sowohl die Konferenz als auch die Spiele von Dortmund und Bayern anschauen könnt.

Die Einzelspiele der Champions League heute live im Pay-TV: So werden die Spiele am Dienstag gezeigt / übertragen

DATUM UHRZEIT PARTIE TV-Sender / LIVE-STREAM Dienstag, 20. Oktober 18.55 Uhr Dynamo Kiew - Juventus Turin DAZN Dienstag, 20. Oktober 18.55 Uhr Zenit Sankt Petersburg - FC Brügge DAZN Dienstag, 20. Oktober 21 Uhr FC Barcelona - Ferencvaros Budapest DAZN Dienstag, 20. Oktober 21 Uhr FC Chelsea - FC Sevilla DAZN Dienstag, 20. Oktober 21 Uhr Lazio Rom - Borussia Dortmund Sky Sport 2 HD / Sky Go / Sky Ticket Dienstag, 20. Oktober 21 Uhr Paris Saint-Germain - Manchester United DAZN Dienstag, 20. Oktober 21 Uhr RB Leipzig - Istanbul Basaksehir DAZN Dienstag, 20. Oktober 21 Uhr Stade Rennes - FC Krasnodar DAZN

Die Einzelspiele der Champions League heute live im Pay-TV: So werden die Spiele am Mittwoch gezeigt / übertragen