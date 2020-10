Manchester City vs. FC Porto: Wer überträgt / zeigt die Champions League heute im TV und LIVE-STREAM?

Manchester City startet gegen den FC Porto in die neue Saison der Champions League. Goal zeigt, wie ihr das Spiel LIVE und kostenlos verfolgen könnt.

Es ist endlich wieder Zeit für die : spielt am ersten Spieltag der neuen Saison gegen den ! Anpfiff im City of Manchester Stadium ist heute um 21 Uhr.

In den letzten Jahren konnten die Cityzens nur enttäuschen: Drei Mal in Folge scheiterte man im Viertelfinale, obwohl das Ziel der Gewinn des beliebten Edelmetalls ist. Im August setzte es eine 1:3-Niederlage gegen Außenseiter , in dieser Saison ist Manchester auf Wiedergutmachung aus.

In der Premier League läuft es für die Skyblues allerdings noch nicht rund: Sieben Punkte nach vier Spielen bedeuten Tabellenmittelfeld, am Ende will das Team von Pep Guardiola an der Spitze stehen. Immerhin konnte Manchester City das vergangene Spiel gegen den gewinnen und so etwas Selbstvertrauen für die Champions League tanken.

Der FC Porto ist nahezu Dauergast in der Champions League, 2004 konnten die Portugiesen den Titel unter Jose Mourinho sogar gewinnen. Die weiteren Gegner in Gruppe C sind Piräus und .

Wie startet Manchester City in die Champions League? Alles rund um die Übertragung erklärt Goal in diesem Artikel.

Manchester City hat den FC Porto zu Gast: Die Begegnung der Champions League im Überblick

Manchester City empfängt den FC Porto: So läuft die Champions League heute LIVE im TV

In dieser Champions-League-Saison ist die Verteilung der Übertragungslizenzen wieder kompliziert: Spielt mein Verein im TV? Und wenn ja im Free-TV oder im Pay-TV? Oder doch nur im LIVE-STREAM?

Manchester City - FC Porto: Sky überträgt nicht die Begegnung der Champions League

Vorab: Das Spiel heute wird nicht im TV übertragen. Der Bezahlsender Sky, der dafür früher zuständig war, überträgt nur noch eine Begegnung pro Woche, und in dieser Woche ist es nicht das Spiel zwischen Manchester City und dem FC Porto.

Allerdings solltet ihr jetzt nicht enttäuscht den Kopf in den Sand stecken, denn es gibt trotzdem eine Möglichkeit, das Spiel auf dem Fernseher zu sehen - und das sogar kostenlos!

Manchester City gegen FC Porto dank DAZN kostenlos und LIVE auf dem Fernseher sehen

Der Streamingdienst DAZN hat sich nämlich die Rechte an den meisten Spielen der Champions League in dieser Saison gesichert und überträgt auch Manchester City gegen Porto.

Mit einem Smart-TV ist die Übertragung der Champions League einfach zu bedienen, alles was man dafür braucht ist die kostenlose DAZN-App und ein Abonnement. Weiter unten im Artikel findet ihr, wie ihr dieses abschließt und warum es eine kostenlose Möglichkeit gibt.

Manchester City - FC Porto kostenlos und LIVE im TV: So läuft die Übertragung

Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Beginn der Übertragung: Kurz vor 21 Uhr

Kurz vor 21 Uhr Kommentator : Oliver Forster

: Oliver Forster Moderator: Sascha Bigalke

Manchester City vs. FC Porto: Die Champions League im LIVE-STREAM verfolgen

DAZN gibt es zwar erst seit wenigen Jahren, trotzdem gehört der Streamingdienst jetzt schon zu den bekanntesten auf dem deutschen Markt.

DAZN ist mehr als nur Champions League: Von bis Darts-WM

Vor allem im Fußball hat DAZN ein schier riesiges Angebot, da nicht nur die Champions League hier eine Rolle spielt: Auch , Bundesliga, , , oder die portugiesische Liga NOS werden hier LIVE und exklusiv übertragen - aber das ist noch lange nicht alles.

Anders als die meisten anderen Sportstreaminganbieter, die sich oft auf eine oder wenige Sportarten spezialisieren, bietet DAZN ein buntes Potpourri an Events: Sei es Basketball, Handball, Motorsport, Darts, Leichtathletik, American Football, Rugby, Eishockey und weit mehr: Jeder Sportfan fühlt sich bei diesem Angebot wohl.

Kostenlos Manchester City - Porto sehen: Der DAZN Probemonat

Für Fans, die noch nicht überzeugt sind, bietet DAZN etwas Einzigartiges an: Mit dem Probemonat kann man einen Monat lang auf das gesamte Angebot von DAZN zugreifen - ohne auch nur einen Cent zu bezahlen!

Der Probemonat ist unverbindlich, das heißt, man kann ihn einfach kündigen und muss nichts bezahlen. Alles weitere zu dem Gratismonat findet ihr bei DAZN News.

Das gesamte DAZN-Programm im Monats- oder Jahresabo

Wenn der Gratismonat abgelaufen ist, ihr aber trotzdem auf das Angebot von DAZN zugreifen wollt, müsst ihr ein Abonnement abschließen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, die Unterschiede betreffen Kosten und Laufzeit.

Monatsabo : Monatlich kündbar , 11,99 Euro pro Monat

: , 11,99 Euro pro Monat Jahresabo: Jährlich kündbar, 119,99 Euro pro Jahr, also knapp 10 Euro pro Monat

Das Angebot ist bei beiden Abonnements das Gleiche. Alles weitere rund um Kosten, Geräte, App, Gutscheine und Bezahlmethoden findet ihr bei DAZN News.

Der FC Porto ist zu Gast bei Manchester City: Die Highlights bei DAZN

DAZN ist vor allem eine Streamingplattform, allerdings kann der Sender auch mehr als das: Neben Interviews, Extras und Re-Lives gibt es auch jede Menge Highlights und Zusammenschnitte.

Auch das Spiel zwischen Manchester City und dem FC Porto wird dort als Highlightvideo hochgeladen. Einfach ein, zwei Stunden warten, und schon ist das Video auf Abruf verfügbar.

Manchester City empfängt den FC Porto: Der Goal LIVE-TICKER

Ihr habt keine Möglichkeit, den LIVE-STREAM von DAZN zu verfolgen, wollt aber stets den aktuellen Spielstand und alles rund um das Spiel mitbekommen?

Mit dem LIVE-TICKER von Goal.com verpasst ihr nichts. Jedes Tor, jede Chance, Hintergrundwissen und mehr wird hier erklärt - kostenlos!

Manchester City - FC Porto: Die Aufstellungen der Champions-League-Partie

Etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen beiden Mannschaften ihre Aufstellungen, woraufhin diese hier eingetragen werden. Schaut also rechtzeitig wieder vorbei!