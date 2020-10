Inter Mailand vs. Borussia Mönchengladbach: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der Champions League

Borussia Mönchengladbach hat es zum Auftakt der Champions League mit Inter Mailand zu tun. Wo läuft das Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM?

Nach vier Jahren Abstinenz ist zurück in der . Zum Auftakt der Gruppenphase der neuen Saison wartet heute auf die Fohlen mit gleich ein dicker Brocken. Anstoß im San Siro ist am Mittwoch (21. Oktober) um 21 Uhr.

Gladbach war zuletzt in der Saison 2016/17 in der Königsklasse vertreten. Seinerzeit war in einer extrem schwierigen Gruppe nach der Vorrunde Schluss, hinter dem und wurde der Bundesligist in seiner Staffel Dritter.

Neben Inter bekommt es Gladbach dieses Jahr in Gruppe B auch noch mit und Shakhtar Donezk zu tun. Das Duell mit den Mailändern, die vergangene Spielzeit in ihrer Gruppe hinter Barcelona und dem BVB Dritter wurden und letztlich ins Europa-League-Finale einzogen, könnte also schon ein richtungsweisendes im Kampf um Platz zwei hinter Top-Favorit Real sein.

Borussia Mönchengladbach bei Inter Mailand: Wo läuft das Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM? Goal schildert Euch in diesem Artikel alle wichtigen Infos dazu und hat rund eine Stunde vor Anpfiff auch die Aufstellung beider Mannschaften im Überblick.

Inter Mailand vs. Gladbach live in TV und STREAM: Die Daten zum Spiel in der Champions League

Duell Inter Mailand - Borussia Mönchengladbach Datum Mittwoch, 21. Oktober 2020 | 21 Uhr Ort Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand ( )

Inter Mailand vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-STREAM sehen: DAZN oder Sky?

Man kann schon mal den Überblick verlieren, wenn es um die Rechte an der Übertragung der Champions League geht. Aktuell gilt folgendes: Zwei Sender kommen infrage für alle Fans, die Champions League live sehen wollen. Das gilt sowohl für das Fernsehen als auch für den LIVE-STREAM.

Alle Spiele werden entweder live auf Sky oder live auf DAZN übertragen. Aber wie ist das heute bei Inter Mailand gegen Gladbach?

Inter gegen Gladbach im LIVE-STREAM schauen: Exklusiv in voller Länge auf DAZN

Wer die vollen 90 Minuten von Inter Mailand vs. Borussia Mönchengladbach sehen will, der kann das nur auf DAZN tun. In voller Länge läuft die Partie nämlich exklusiv beim Streamingdienst aus Ismaning bei München.

DAZN beginnt am Mittwoch um 20.45 Uhr mit Vorberichten. Moderator Tobi Wahnschaffe und Experte Ralph Gunesch versorgen Euch dann mit allen wichtigen Infos, die Ihr zum Duell der Borussia mit Inter braucht. Anpfiff ist dann um 21 Uhr, kommentiert wird die Partie von Uli Hebel.

Inter Mailand vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-STREAM auf DAZN: Alle Infos zur Übertragung

Beginn der Übertragung: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Moderator: Tobi Wahnschaffe

Um DAZN sehen zu können, braucht Ihr ein entsprechendes Abonnement. Das kostet Euch entweder 11,99 Euro monatlich im Monatsabo oder einmalig 119,99 Euro für ein Jahr . Bei letzterer Variante zahlt Ihr heruntergerechnet nur knapp zehn Euro pro Monat und spart damit rund 24 Euro im Jahr! Alle Infos zur Anmeldung bei DAZN gibt es HIER in einem separaten Artikel.

Inter Mailand - Borussia Mönchengladbach kostenlos im LIVE-STREAM auf DAZN: Der Gratismonat macht's möglich

Wenn Du noch kein DAZN hast, gibt es sogar die Möglichkeit, Inter gegen Gladbach ganz legal und völlig kostenlos im LIVE-STREAM zu schauen! DAZN schenkt nämlich jedem Neukunden den ersten Monat, die ersten 30 Tage sind also gratis!

So kannst Du in aller Ruhe das Angebot testen und schauen, ob DAZN Dir zusagt. Neben der Champions League läuft hier auch die im LIVE-STREAM, dazu die , , die , oder viele Länderspiele - alles live! Gefällt Dir DAZN trotzdem nicht, kannst Du monatlich ganz bequem kündigen - ansonsten schließt Du nach dem Gratismonat einfach Dein Abo ab, die Kosten dafür haben wir oben aufgelistet.

Alle Infos zum Gratismonat bei DAZN gibt es HIER!

Inter Mailand gegen Gladbach im LIVE-STREAM: Zeigen Sky Go und Sky Ticket das Spiel auch?

Wie gesagt: In voller Länge siehst du Inter Mailand vs. Borussia Mönchengladbach ausschließlich auf DAZN. Sky ist zwar auch im LIVE-STREAM mit Sky Go und Sky Ticket am Start, allerdings nur in der Konferenz. Sprich hier sieht man nur Ausschnitte von Inter gegen Gladbach, immer im Wechsel mit den fünf zeitgleich stattfindenden Parallelspielen der Champions League (unter anderem gegen Liverpool und Bayern gegen Atletico).

Zu den Preisen, die man für Sky Go und Sky Ticket zahlen muss, erhaltet Ihr alle wichtigen Infos HIER bzw. HIER .

Borussia Mönchengladbach bei Inter Mailand live im TV sehen: Geht das?

Im klassischen TV wird Inter Mailand gegen Borussia Mönchengladbach nicht live und in voller Länge übertragen. Sky zeigt lediglich Ausschnitte der Partie in der Konferenz im Pay-TV, dazu gibt es weiter unten in diesem Artikel weitere Infos.

Die gute Nachricht: DAZN zeigt / überträgt Inter gegen Gladbach live und exklusiv in voller Länge - und das geht auch im TV! Denn die kostenlose DAZN-App steht auf jedem Smart-TV mit Internetzugang zum Download bereit.

Inter Mailand vs. Borussia Mönchengladbach live auf dem Smart-TV bei DAZN schauen

Alles, was man tun muss, um Inter Mailand vs. Borussia Mönchengladbach heute live im Fernseher verfolgen zu können, ist also, sich die DAZN-App auf den Smart-TV zu laden. Mit einem Abo bei DAZN kann es dann gleich losgehen.

DAZN kostet entweder 11,99 Euro pro Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahres-Abo. Der erste Monat ist für Neukunden kostenlos, alle wichtigen Infos dazu gibt es ja weiter oben zum Nachlesen.

Inter gegen Gladbach live im TV? Sky zeigt / überträgt das Spiel in der Konferenz

Sky zeigt Inter Mailand gegen Mönchengladbach heute nicht live und in voller Länge im TV. Der Pay-TV-Sender hat lediglich die Mittwochs-Konferenz am Start, wo es nur Ausschnitte von Inter vs. Gladbach zu sehen gibt.

In der Konferenz gibt es immer wieder Wechsel zwischen den sechs parallel stattfindenden Partien der Champions League. Neben Gladbach gegen Inter gibt es heute auch noch Bayern vs. Atletico, Ajax vs. Liverpool, Manchester City vs. Porto, vs. Marseille und Midtjylland vs. Atalanta.

Die Vorberichte auf Sky beginnen am Mittwoch ab 19.30 Uhr, Moderator Sebastian Hellmann sowie die beiden Experten Lothar Matthäus und Mirko Slomka stimmen auf den Abend ein. Sky ist jedoch nicht kostenlos zu empfangen, sondern erfordert ein kostenpflichtiges Abo. Informationen zu Preisen und Paketen gibt es hier .

Inter Mailand vs. Gladbach live im TV in der Konferenz bei Sky: Alle Infos

Vorberichte ab : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Kanal: Sky Sport 1 (Vorberichte auf Sky Sport 2)

Sky Sport 1 (Vorberichte auf Sky Sport 2) Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experten: Lothar Matthäus, Mirko Slomka

Lothar Matthäus, Mirko Slomka Kommentator für Inter vs. Gladbach: Frank Buschmann

Frank Buschmann Spiele in der Konferenz: Inter - Gladbach, Bayern - Atletico, Ajax - Liverpool, Manchester City - Porto, Midtjylland - Atalanta, Olympiakos - Marseille

Inter Mailand vs. Gladbach live im TV und im LIVE-STREAM: Wo laufen die Highlights?

Auch für die Highlights von Inter gegen Mönchengladbach ist DAZN Eure erste Anlaufstelle. In der Analyse direkt nach Schlusspfiff gibt es die besten Szenen des Spiels noch einmal zum Genießen. Und rund 40 Minuten nach Spielende wird auf der Plattform eine ausführliche Zusammenfassung hochgeladen.

Zudem habt Ihr die Möglichkeit, das Spiel zwischen Inter Mailand und Borussia Mönchengladbach noch einmal komplett im Re-Live anzuschauen. Voraussetzung für all das ist ein Abo bei DAZN - oder Ihr befindet Euch noch im kostenlosen 1. Monat.

Auch auf Sky laufen die Highlights in der Nachberichterstattung natürlich im TV und im STREAM.

Inter Mailand - Borussia Mönchengladbach live: Die Aufstellung

Eine ganz wichtige Frage im Vorfeld der Partie: Wie sieht die jeweilige Aufstellung von Inter Mailand und Borussia Mönchengladbach aus? Rund eine Stunde vor Anpfiff, also heute gegen 20 Uhr, könnt Ihr die beiden Formationen hier einsehen.

Inter Mailand vs. Borussia Mönchengladbach: Die Champions League kostenlos im LIVE-TICKER verfolgen

Wer auf bewegte Bilder live im TV oder im LIVE-STREAM verzichten muss, kann sich trotzdem stets informieren, wie es bei Inter Mailand gegen Gladbach gerade so läuft. Ein LIVE-TICKER macht es möglich.

Auch Goal hat einen solchen LIVE-TICKER kostenlos im Angebot, direkt dorthin geht es HIER . Über Tore werdet Ihr beinahe in Echtzeit informiert, zudem gibt es anschauliche Beschreibungen wichtiger Spielszenen und coole Statistiken.

Inter Mailand - Gladbach: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung der Champions League im Überblick