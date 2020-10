RB Salzburg vs. Lok Moskau: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - alle Infos zur Übertragung der Champions League

In Gruppe A der Champions League trifft RB Salzburg auf Lok Moskau. Goal verrät Euch, wie die Partie im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

RB Salzburg empfängt in Gruppe A am der UEFA am Mittwochabend . Anpfiff ist um 18.55 Uhr in der Salzburger Red Bull Arena.

Nachdem die Salzburger jahrelang an der Qualifikation für die Königsklasse scheiterten, konnte sich das Team von Jesse Marsch in dieser Saison bereits zum zweiten Mal infolge qualifizieren. Nachdem man im letzten Jahr gegen Liverpool und Napoli gute Auftritte zeigt, warten diesmal neben Lok Moskau auch der FC Bayern und .

Der Klub aus der russischen Hauptstadt geht derweil in seine siebte Champions-League-Saison. Dabei schafften man es jedoch erst einmal in die Runde der letzten 16.

Mehr Teams

RB Salzburg gegen Lok Moskau heute live im TV und im LIVE-STREAM: Goal liefert Euch alle Informationen zur Übertragung der Champions League. Zudem findet Ihr hier zirka eine Stunde vor Anpfiff. die Aufstellungen beider Mannschaften .

RB Salzburg vs. Lok Moskau heute live im TV und im LIVE-STREAM: Das CL-Duell in der Übersicht

RB Salzburg vs. Lok Moskau: So seht Ihr die Champions League heute live in

Wenn Ihr RB Salzburg gegen Lok Moskau heute live sehen wollt, hängt es zunächst von Eurem Standort ab, wo Ihr die Partie sehen könnt. In diesem Abschnitt erklären wir Euch, wie Ihr das Duell in Deutschland seht.

Sowohl in Deutschland als auch in Österreich teilen sich Sky und DAZN die Rechte an der Champions League. DAZN konnte sich dabei die Mehrheit der Einzelspiel sichern und zeigt auch RB Salzburg vs. Lok Moskau live und in voller Länge . Auf Sky seht Ihr derweil nur die Konferenz.

Champions League: RB Salzburg vs. Lok Moskau im Einzelspiel bei DAZN

Bei DAZN führt Euch ab zirka 18.40 Uhr Kommentator Christian Brugger gemeinsam mit dem Experten Helge Payer durch die Partie. Die Übertragung ist dabei ausschließlich im LIVE-STREAM und nicht über das klassische TV empfangbar.

Dazu benötigt Ihr zunächst ein DAZN-Abo, das es für Neukunden im ersten Monat kostenlos gibt. Anschließend zahlt Ihr im Monatsabo 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo .

Alle Informationen zum DAZN-Abo findet Ihr hier unter diesen Links:

Champions League: RB Salzburg vs. Lok Moskau in der Konferenz bei Sky

Sky zeigt Salzburg vs. Lok Moskau in Deutschland ausschließlich in der Konferenz. Die Übertragung beginnt dabei bereits um 18.30 Uhr auf Sky Sport 1 (HD) .

Analog zur TV-Übertragung bietet Sky zudem zwei LIVE-STREAMS: Für Bestandskunden ist dabei Sky Go das Portal der Wahl. Den Zugang erhaltet Ihr bereits bei Vertragsabschluss. Wenn Ihr hingegen über kein Sky-Abo verfügt und Euch nicht langfristig binden wollt, empfehlen wir Euch Sky Ticket .

Auch beim Unterföhringer TV-Sender benötigt Ihr jedoch zunächst ein Abo. Alle Infos zu den verschiedenen Angeboten findet Ihr auf der offiziellen Website von Sky .

Bild: Getty Images

RB Salzburg vs. Lok Moskau: So seht Ihr die Champions League heute live in Österreich

Während in Deutschland Einzelspiel und Konferenz zwischen Sky und DAZN gesplittet sind, konnte sich Sky in Österreich die Exklusivrechte für die Partie sichern. Somit ist der Pay-TV-Sender Eure einzige Anlaufstelle.

RB Salzburg vs. Lok Moskau: So seht Ihr die Partie in Österreich im TV

Sky Sport Austria 1 (HD) beginnt um 18 Uhr mit den Vorberichten in der Alpenrepublik. Als Kommentator führt Euch dabei Thomas Trukesitz durch das Einzelspiel.

Die Konferenz mit der Begegnung zwischen und Donezk läuft derweil auf Sky Sport Austria 2 HD. Die Übertragung ist dabei analog zur deutschen mit den Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer.

RB Salzburg vs. Lok Moskau: So seht Ihr die Partie in Österreich im LIVE-STREAM

Auch im LIVE-STREAM seid Ihr in Österreich auf Sky angewiesen, wenn Ihr Salzburg gegen Lok Moskau live sehen wollt. Dabei habt Ihr zwei Angebote zur Auswahl.

Solltet Ihr bereits Sky-Kunde sein, seht Ihr die Partie live bei Sky Go . Die Zugangsdaten erhaltet Ihr bereits bei Vertragsabschluss. Mehr Infos zu Sky Go findet Ihr unter diesem Link .

Bei Sky Ticket könnt Ihr die Champions League derweil ohne langfristige Vertragsbindung sehen. Die verschiedenen Angebote findet Ihr hier.

Bild: Getty Images

RB Salzburg vs. Lok Moskau: Die Highlights der Champions League bei DAZN

Wenn Ihr RB Salzburg gegen Lok Moskau verpasst habt oder die Partie noch einmal in Ruhe ansehen wollt, lässt Euch DAZN nicht im Stich. Bereits kurz nach Abpfiff stellt Euch das Portal die Highlights auf Abruf zur Verfügung.

In Deutschland seht Ihr zudem die gesamte Übertragung im Re-Live. Somit könnt Ihr Euch jede Szene noch einmal in Ruhe zu Gemüte führen und euch durch das Spiel klicken.

Hier findet Ihr die Aufstellungen von RB Salzburg und Lok Moskau, sobald diese bekannt sind.

RB Salzburg vs. Lok Moskau heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid unterwegs und habt nicht genug Datenvolumen, um Salzburg vs. ManUnited im LIVE-STREAM zu verfolgen? Dann hält Euch Goal mit dem kostenlosen LIVE-TICKER auf dem Laufenden.

Bereits ab 20 Minuten vor Anpfiff versorgt Euch unser Tickerer mit interessanten Statistiken und Fakten zum Spiel. Während der 90 Minuten verpasst Ihr dank detaillierter Beschreibungen kein Tor und keine wichtige Szene.

Hier kommt Ihr direkt zum LIVE-TICKER zu RB Salzburg vs. Lok Moskau!