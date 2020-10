Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Atletico Madrid live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Champions League

Der FC Bayern empfängt Atletico Madrid in der Champions League: Goal verrät Euch, wie Ihr das Duell im TV und im LIVE-STREAM erleben könnt.

In der Gruppenphase der ist der am Mittwoch gegen gefordert. Nach dem Triumph in der vergangenen Saison möchte der deutsche Rekordmeister mit drei Punkten in die Mission Titelverteidigung starten. Anstoß ist um 21 Uhr in der Allianz Arena in München.

Nach dem 3:0 im gegen den 1. FC Düren und dem 4:1 in der gegen Arminia Bielefeld geht der FC Bayern mit breiter Brust in die Begegnung. Ohnehin gehört die Mannschaft von Trainer Hansi Flick zu den Favoriten des Wettbewerbs: Durch ein 1:0 im Finale gegen war dem Verein Ende August sein sechster Erfolg in der Königsklasse gelungen.

In der Gruppe A wartet mit Atletico Madrid ein schwieriger Gegner auf den FC Bayern. Im Halbfinale der Saison 2015/16 musste man sich nach zwei Spielen gegen den spanischen Verein geschlagen geben. In der Gruppenphase der anschließenden Saison gewannen beide Klubs jeweils ein direktes Aufeinandertreffen mit 1:0.

Wer zeigt das Duell zwischen dem FC Bayern und Atletico Madrid im TV und im LIVE-STREAM? Goal liefert Euch in diesem Artikel einen Überblick über die Live-Übertragung der Champions League. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

FC Bayern München gegen Atletico Madrid live sehen: Die Gruppenphase der Champions League

Duell FC Bayern München - Atletico Madrid Datum Mittwoch, 21. Oktober 2020 | 21 Uhr Ort Allianz Arena, München

FC Bayern München gegen Atletico Madrid: Wer zeigt / überträgt die Champions League live im TV?

Die Champions League ist bereits seit einigen Jahren hinter den Schranken des Pay-TV verschwunden. Um die Begegnungen der besten europäischen Vereine zu sehen, sind Zuschauer auf Sky und DAZN angewiesen. Aber welcher Sender zeigt am Mittwoch das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Atletico Madrid?

Die Champions League live im Free-TV sehen - geht das?

Zunächst gibt es schlechte Nachrichten für alle, die sich auf eine Übertragung der Champions League im Free-TV gefreut haben: Keiner der frei empfangbaren Sender konnte sich in dieser Saison die Rechte an der Königsklasse sichern. Um den ersten Spieltag der Gruppenphase live sehen zu können, seid Ihr somit auf Alternativen angewiesen.

Sky zeigt / überträgt Bayern gegen Atletico live im Pay-TV

Fünf von sechs Spielen, die der FC Bayern in der Gruppenphase der Champions League bestreitet, sind beim Pay-TV-Anbieter Sky zu sehen. Von dieser Regelung betroffen ist auch das Duell mit Atletico Madrid am Mittwoch. Beim Streamingdienst DAZN könnt Ihr Euch ab 23.30 Uhr die Highlights der Begegnung anschauen.

Sky beginnt am Mittwoch um 19.30 Uhr auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD mit der Übertragung, ehe wenige Minuten vor dem Anstoß Kommentator Wolff Fuss am Mikrofon übernehmen wird. Als Moderator ist auch in dieser Saison Sebastian Hellmann im Einsatz, ihm steht Lothar Matthäus als Experte zur Seite.

Parallel zu den Vorberichten könnt Ihr Euch aber auch die Konferenz auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD schauen. Dort messen sich ab 18.55 Uhr neben und Shakhtar Donezk auch Red Bull Salzburg und , die mit dem FC Bayern und Atletico Madrid in Gruppe A vertreten sind.

Bayern gegen Atletico live im Pay-TV bei Sky sehen:

Beginn der Übertragung: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Wolff Fuss Sender: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

Kostenlos könnt Ihr Sky allerdings nicht empfangen. Stattdessen braucht Ihr ein Abonnement beim Pay-TV-Anbieter, das Ihr zu unterschiedlichen Preisen buchen könnt. Um die Champions League und somit auch Bayern gegen Atletico live sehen zu können, braucht Ihr das Sport-Paket. Alle Infos findet Ihr auf der offiziellen Webseite des Senders .

FC Bayern München gegen Atletico Madrid: Wer zeigt / überträgt die Champions League im LIVE-STREAM?

Der Pay-TV-Sender Sky ist die einzige Lösung, um Bayern gegen Atletico im LIVE-STREAM verfolgen zu können. Zwar überträgt der Streamingdienst DAZN fast alle Spiele der Champions League in voller Länge, an jedem Spieltag darf Sky jedoch eine Begegnung exklusiv zeigen - und hat sich für besagtes Duell entschieden.

Die Champions League im LIVE-STREAM sehen - so empfangt Ihr Bayern München gegen Atletico Madrid

Sky setzt bei der Übertragung seiner Inhalte im LIVE-STREAM auf die hauseigene Anwendung Sky Go . Wer bereits Sky-Kunde ist und ein Abo abgeschlossen hat, erhält mit der Bestellung automatisch auch einen PIN. Damit kann man sich bei Sky Go einloggen und das Programm auch unterwegs streamen.

Neben dem Login-PIN braucht Ihr zudem auch die kostenlose Sky-Go-App des Senders, die Ihr Euch hier für Eure mobilen Geräte herunterladen könnt:

Wer ein langfristiges Abonnement umgehen, aber trotzdem nicht auf die Champions League verzichten möchte, für den ist Sky Ticket die Lösung. Über die Anwendung könnt Ihr spontan in den Genuss von Live-Sport kommen und am Mittwoch (21 Uhr) Bayern gegen Atletico im LIVE-STREAM anschauen.

Wenn Ihr die Champions League mit Sky Ticket erleben wollt, benötigt Ihr das Supersport-Ticket des Senders. Damit könnt Ihr neben der Königsklasse auch die Bundesliga, den DFB-Pokal, die Premier League sowie weiteren Live-Sport verfolgen. Sky Ticket kostet derzeit 29,99 Euro monatlich. Alle weiteren Infos findet Ihr hier .

FC Bayern München gegen Atletico Madrid live sehen: Die Aufstellungen in der Champions League

Sobald die Aufstellungen bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein. Klickt Euch daher später nochmals rein!

